Patricia Bullrich, sobre la carta a documento de Ginés González García: “No voy a retirar mis dichos”

Según publica La Nación En diálogo con Eduardo Feinmann, la exministra de Seguridad se refirió además a la protesta en su casa y dijo que “nadie del Gobierno se solidarizó”.

Este domingo, el periodista de C5N, Tomás Méndez, organizó una manifestación a Patricia Bullrich, para lo cual convocó a taxistas para que se acercaran a la casa de la exministra de Seguridad. Al conocerse que la movilización había sido armada, el canal lo echó y pidió disculpas. Al respecto, Bullrich señaló: “Las acepté; pero nadie del Gobierno se solidarizó conmigo”.

En diálogo con El Noticiero, el programa de Eduardo Feinmann en LN+, la exdiputada relató qué fue lo que vivió el domingo por la noche.

“Impresiona que un programa de TV organice todo de esta manera con tanto método. Un programa basado en el escrache a un domicilio. Estaba todo pautado: los taxistas que iban a venir eran kirchneristas y uno de ellos trabaja en la Cámara de Senadores”, apuntó y agregó que “pertenecen a una organización que solo llevan en sus taxis a los kirchneristas, que los llaman exclusivamente”. “Ya de arranque es una organización que tiene como filosofía la discriminación”, subrayó.

Según dijo Bullrich, ni bien empezó a transmitirse la manifestación sus vecinos salieron en su defensa. “Se armó un movimiento en la cuadra, donde los vecinos hicieron un cacerolazo infernal. Por mi parte, les agradezco que me hayan protegido. La gente eligió la cacerola para no hacer enfrentamientos. Yo lo mismo”, explicó.

Consultada por Feinmann sobre la repercusión que tuvo el escrache en la política, la exdiputada señaló que, desde Juntos por el Cambio, “hubo solidaridad total”. Sin embargo, señaló: “Nadie del Gobierno se solidarizó; no me enteré de nadie, pero lo hubiera sabido, porque los medios se hubieran hecho eco”. También destacó que el canal C5N “sí pidió disculpas”. “Yo las acepto, porque eso es lo democrático. Espero que esto no se repita”, pidió.

Cruces por el contrato con Pfizer

En otro sentido, Bullrich dijo que recibió la carta documento que le envió Ginés Gonzáles García, luego de que ella señalara irregularidades en la negociación con Pfizer por las vacunas. “Recibí la carta documento y se la respondí; la del Presidente, no”, señaló y continuó: “Lo único que dice (el mensaje judicial) es que retire mis dichos; yo dije que no los voy a retirar porque la explicación sobre las vacunas que no llegaron las tiene que dar él (por el exministro de Salud) y el equipo que impidió que se reciban”.

Para terminar, se refirió a la frase de Ginés Gonzáles García, quien había dicho que el laboratorio había pedido “cosas indignas”. “Entonces, ¿por qué no le dice a la comisión de Estados Unidos que investiga las cláusulas no claras, cuáles fueron esas cosas? Yo lo dije en el programa de Luis Majul: ‘Le pidieron a la Argentina un seguro de caución’. También es extraño que la palabra ‘negligencia’ apareciera. Podrían haber dicho: ‘Es un error’”. (La Nación)