Graciela Ocaña dijo que hará una denuncia en EE.UU. para que Pfizer explique la negociación con Argentina

Según publica Clarín La diputada del PRO quiere que la farmacéutica dé detalles de las tratativas que se negó a dar en el Congreso.

La diputada Graciela Ocaña, de Juntos por el Cambio, adelantó que presentará una denuncia en los Estados Unidos para que la farmacéutica Pfizer entregue detalles de la frustrada negociación con el gobierno de Alberto Fernández para que la Argentina acceda a sus vacunas contra el coronavirus.

“Vamos a hacer una presentación en los Estados Unidos, porque creemos que aquí la empresa está violentando las normas de acceso a la información, tanto en la Argentina como en los Estados Unidos”, advirtió la exministra de Salud.

En declaraciones a radio La Once Diez, Ocaña aseguró que “las negociaciones no son secretas” y que eso “es lo que tiene que entender Pfizer: lo secreto puede ser que partes del contrato no se puedan conocer pero las negociaciones se tienen que conocer”.

Ocaña explicó que recurrirá a la Justicia estadounidense tras una serie de contactos que mantuvo con representantes de la compañía en la Argentina, quienes se negaron a brindar información sobre las negociaciones en marcha.

Según la diputada, uno de los directivos de la farmacéutica se negó a concurrir al Congreso de la Nación para brindar información sobre las gestiones.

“Como no hay contrato con la Argentina queremos conocer cuál fue la oferta y cuáles fueron los impedimentos para que la Argentina no tenga la vacuna. Yo estoy convencida de que es responsabilidad del Gobierno argentino pero necesitamos que Pfizer aporte todos los elementos necesarios porque los argentinos merecemos conocer la verdad”, dijo la legisladora.

En rigor, el Congreso aprobó el año pasado la denominada Ley de Vacunas (27.573) con la que se facultó al Poder Ejecutivo a encarar negociaciones bajo confidencialidad, pero se indicó que una vez firmados los contratos debían ser enviados a la Auditoría General de la Nación y al Senado y a la Cámara de Diputados para el correspondiente control de su legalidad.

La normativa se aprobó por unanimidad en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, luego el oficialismo impuso su mayoría para darle media sanción en Diputados (donde Juntos por el Cambio se abstuvo) y finalmente en el Senado se avaló con respaldo opositor.

“Mi compromiso personal es que todos los argentinos sepamos qué pasó con Pfizer. No por un tema de interés personal solamente, sino fundamentalmente porque creo que todos los argentinos debemos saber por qué el Gobierno privilegió el negocio con amigos ante que la vida de miles de personas”, dijo Ocaña.

Según la legisladora nacional, “Argentina nunca quiso comprar la vacuna de Pfizer” porque “el Gobierno argentino prefirió comprarle vacunas a un empresario amigo del poder, que es Hugo Sigman (dueño del laboratorio mAbxience de Garín donde se produce el reactivo de la vacuna que desarrolló Oxford y comercializa AstraZeneca) y privilegió esas vacunas frente a otras opciones”.

“Pfizer hizo una oferta en julio del año pasado. Argentina pasó varios meses para contestarle y cuando fue a buscar las vacunas porque la operación de AstraZeneca se había demorado, fueron a buscar las vacunas de Pfizer y a pedirles que, de esa oferta inicial, le bajaran la cantidad de vacunas”, afirmó Ocaña.

Escalada del conflicto

La polémica alrededor de las negociaciones se acrecentó con las declaraciones de Patricia Bullrich, que deslizó que habrían habido coimas en la intermediación de las tratativas.

La compañía desmintió a la presidenta del PRO. Y tanto el Presidente como el ex ministro de Salud, Ginés González García -involucrados en los dichos- denunciaron a Bullrich.

La ex ministra de Seguridad rechazó retractarse ante la carta documento de Ginés. Y deslizó que aportaría datos adicionales.

A la intriga se le sumó este martes la declaración de Santiago Cornejo, director para América Latina de Covax, quien reveló que el Gobierno argentino rechazó vacunas de Pfizer ofrecidas por ese fondo dependiente de la Organización Mundial de Salud (OMS), entre otros sellos internacionales.

Tras esas declaraciones, se sumó el diputado Mario Negri a la polémica y exigió “explicaciones en el Congreso”. (Clarín)