TÍPICO PROCEDER K: COOPERATIVA DEL FPV TRUCHÓ FACTURAS POR 4 MILLONES DE PESOS

Ya es casi una marca registrada en el Frente Para la Victoria que volvió (y no mejores) en el 2019 al poder. De esto tenemos muchos ejemplos en Santa Cruz y por qué no lo hemos visto hacer por parte del gobierno nacional y de Santa Cruz, desde el primer día del confinamiento por pandemia, cuando armaron todos los negociados para facturarle al Estado y quedarse con parte de los recursos.

Ahora la investigación de Perfil, vuelve a poner en carne viva la corrupción krichnerista, en un manual que no pasa de moda y al contrario, se actualiza permanentemente. A continuación vamos a desarrollar la nota de Perfil, que no tiene desperdicio.

Como hace el krichnerismo, utiliza nombres rimbombantes para encubrir sus delitos y en este caso la Cooperativa Patria al Hombro (Hubiera sido más exacto, Bolsa al Hombro), acordó recibir $25 millones del Ministerio de Desarrollo Social, donde está el bueno de Arroyo, (el mismo que compraba con sobreprecios al inicio de la pandemia), el año 2021. Parte de la facturación de esta cooperativa ante la AFIP es inexplicable. Apuntan a su referente por estar “a ambos lados del mostrador”. Un caso típico de corrupción que marca la vida de muchos amigos del poder que se enriquecen como por ósmosis, sin que sus vecinos entiendan de dónde sacan la plata.

Más de tres millones de pesos gastados en una carnicería de barrio para comprar productos de limpieza, algo similar a los 69 millones que el municipio de 28 de Noviembre compró en carne a una sola carnicería en tres meses, más de medio millón de pesos en materiales de construcción comprados a una mutual que vende indumentaria a la gendarmería y desconoce vender otro tipo de productos y cuyo domicilio comercial es inexplicablemente el mismo que el de una escuela en Berazategui, y la reventa informal de cervezas para “hacer caja” son los insólitos datos que Perfíl corroboró con documentación sobre la cooperativa del Frente de Todos, Patria al Hombro, que, para este 2021, tiene pautado recibir 25 millones de pesos del Ministerio de Desarrollo Social, del cual forma parte la persona que más peso tiene dentro de la cooperativa.

Este escándalo llegó mediante una acusación interna en el Ministerio de Desarrollo, una de las cajas más grandes del Estado Nacional, donde graficaban las facturas truchas de por al menos cuatro millones de pesos de la cooperativa, que ya cobró 12,5 millones de pesos (la mitad) de los fondos del programa que se desprende de la Secretaría de Economía Social, que conduce Emilio Pérsico y depende de la cartera social que dirige Daniel Arroyo. A la espera de que Patria al Hombro presente la rendición de sus gastos, se definirá si se le asignan nuevamente otros 12,5 millones de pesos para el resto del año.

Se trata de una cooperativa que, en los papeles y según contaron desde la organización, se dedican a realizar tareas de construcción y algunos otros servicios. No tienen redes sociales ni página web y si se googlea su nombre no se encontrarán noticias que hablen de la cooperativa tampoco.

El disparador surgió a partir de una factura de la empresa Emsergen SA, por $ 648.743,92, en donde se detalla la compra de materiales de construcción por parte de la cooperativa. Hasta ahí todo parecía normal. Sin embargo, Perfil se puso en contacto con dicha empresa, que desmintió vender materiales de construcción. Lejos de ser un corralón, la firma es una mutual que comercializa indumentaria para la Gendarmería. “No vendemos ningún material de construcción“, precisaron.

Más adelante, la empresa dejó de responder el teléfono cuando este portal buscaba una respuesta por las facturas apócrifas.

En aquella factura con fecha del 23 de marzo de este 2021, la cooperativa compró arena, ladrillos, hierros, cal y cemento. Pero la respuesta de Emsergen SA ante la consulta de este medio fue rotunda: “Acá nada que ver, en Emsergen SA trabajamos para una mutual de Gendarmería vendiéndoles indumentaria“.

Asimismo, en esa misma factura figura un domicilio comercial de la empresa que poco tiene que ver con la ubicación del comercio. Según las imágenes satelitales de Google Street View, en Ranelagh, Calle 360, localidad bonaerense del partido de Berazategui, no hay ningún local de construcción ni tampoco una mutual de Gendarmería, sino la dirección de una escuela. El local de Emsergen está ubicado en Tacuarí 566, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque lo que dice la factura es real: el domicilio comercial de Emsergen es ese, el mismo domicilio registrado de Claudio Fontanazzi, dueño de la empresa.

Sin embargo, esa irregularidad no fue la peor. Este portal se encontró luego con otras siete facturas que generaron hasta ruido en el propio Ministerio. Justo en Quilmes, en la calle Andrés Baranda al 311, de donde es Miguel Romano, presunto presidente de la cooperativa, hay una carnicería de barrio llamada “La Cabaña“, cuya razón social es Baglieri e Hijos S.R.L., que facturó un total de $ 3.215.311,22 en tan sólo tres meses por compras que hizo Patria al Hombro.

Y no se compró carne ni productos típicos de autoservicio en pequeñas cantidades, sino una enorme cantidad de productos de limpieza como jabón, alcohol, lavandina, guantes, trapos, desinfectante de piso, entre otros productos.

El 9 de diciembre del 2020 se gastaron $ 485.070,85 y tan sólo cinco días después, se volvió a comprar exactamente los mismos productos, mismas cantidades y se gastó nuevamente el mismo monto de casi medio millón de pesos. Lo curioso es que también en ese mismo 14 de diciembre del año pasado hay otra factura diferente por $ 481.047,60 también por los mismos productos de limpieza. El 28 de diciembre se volvió a comprar allí por $ 483.570,45. Y ya iniciado el 2021, el 4 de enero, la cooperativa cambió su dirección de facturación de Sarmiento 643 a Triunvirato 3691, es decir que se mudó desde el centro porteño al barrio de Urquiza. En la factura de aquel día fueron $ 480.829,80. El 8 de febrero de este año volvieron a comprar esos mismos materiales por $ 481.080,27.

Y la última compra del 30 de marzo de este año por $ 318.641,40 fue facturada por “Autoservicio La Cabaña” cuya razón social es Roxana Daniela Baglieri, a diferencia de las anteriores, aunque en una clara concordancia con La Cabaña de “Baglieri e Hijos“. No obstante, la dirección no es la misma: si bien sigue siendo en el partido de Quilmes, la factura figura en la calle Catamarca al 603, en donde las imágenes de Google Street View no muestran ningún autoservicio ni comercio minorista.

Esos gastos generaron ruido internamente: ¿Por qué se comprarían tantos productos de limpieza a un minorista? ¿Cómo un minorista puede vender esa cantidad de productos a un sólo cliente en tan sólo tres meses? ¿Y por qué una cooperativa que se dedica a la construcción gastó más de tres millones de pesos en productos de limpieza en una carnicería de Quilmes?

Asimismo, Perfil se acercó al domicilio que figura de la cooperativa, en Triunvirato 3691, del barrio porteño de Villa Urquiza, en donde se sorprendieron: “¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo nos encontraron?”, preguntaron en reiteradas ocasiones. Ante la consulta sobre información para militar en dicha agrupación, detallaron sobre una actividad “para hacer caja” para la cooperativa, revendiendo “entre amigos” una línea de cerveza que sacó la cooperativa, que según figura en la AFIP, tiene actividades vinculadas a la construcción y reforma de edificios.

“A nosotros y a vos también, nos queda el litro a $ 125, con eso se paga a la cervecería y armamos una pequeña caja nuestra con gastos operativos. El resto digamos queda para vos. El valor sugerido de venta es $150. La idea es moverla entre contactos, kioscos, redes sociales“, comentaron.

Más adelante, cuando se le consultó al presidente de la cooperativa por estas facturas, dijo no estar al tanto de los gastos y que eso lo sabría “el contador”. Cuando se le consultó por su número dijo que brindaría el contacto y nunca lo hizo.

¿Quién está a cargo de la cooperativa?

El presidente es Miguel Romano, pero fuentes cercanas aseguraron que “la cabeza estratégica es Federico Berardi”. “Puso a cualquier persona para que firme, pero en realidad es Berardi”. Federico Berardi es Director Nacional de Primera Infancia, designado en el Boletín Oficial el 2 de enero del 2020 aunque en carácter de transitorio por 180 días porque no reunía con todos los requisitos, según dice la propia designación. Esa área depende también del Ministerio de Desarrollo.

Curiosamente, Romano militó en Encuentro Peronista, en Quilmes (de donde es la carnicería), una agrupación cuyo referente es Berardi.

Berardi cita el nombre de la cooperativa en sus redes sociales, en una foto con el Presidente Alberto Fernández: “Feliz cumple a quien cumple con ponerse la Patria al Hombro“, publicó saludando por su cumpleaños al mandatario.

Berardi fue también coordinador del Programa Defensoría del Pueblo en Villas de la Ciudad. Se ha reunido con Máximo Kirchner y publicado las fotos en sus redes sociales también, aunque marcó distancia con La Cámpora en una entrevista con La Tecla en 2019, donde consideró que “los respeto en su capacidad de participación y construcción política. Generacionalmente, soy hijo del mismo proceso político. Pero es una organización cuyos dirigentes ya no son jóvenes y quedaron desfasados desde ese lugar“.

Tiene 36 años y es licenciado en Ciencias Políticas. Condujo Encuentro Peronista, una agrupación con desarrollo en la ciudad y 12 localidades del Conurbano. Además es integrante activo de la Pastoral Social, donde coordinó una diplomatura sindical que le permitió vincularse con gremios y organizaciones sociales. Desde 2014 dirigió el Programa Defensoría del Pueblo en Villas de la Ciudad.

Tras dos semanas de no responder por el teléfono del contador, Patria al Hombro llamó a este medio horas después de que se le escribiera directamente a Berardi por esta nota. “Somos una cooperativa que ayuda a la gente, que da trabajo. Tenemos todos nuestros gastos en regla y ningún problema con la AFIP“, dijeron.

“No podemos confirmar si esas facturas son nuestras o no. Tienen que chequearlo cuando presentemos la rendición ante el Estado“.

“La rendición de gastos hechos con los fondos del Estado está perfecta. No hay ninguna factura apócrifa. Nosotros vamos a presentar al Estado nuestra rendición de cuentas. Y los demás gastos se presentarán con el balance completo cuando corresponda“. Esto significa que la cooperativa podría eliminar de la rendición al Estado las facturas publicadas por Perfil, pero no de los registros públicos de la propia página del AFIP, que comprueba la existencia de las mismas.

Desde el Ministerio de Desarrollo explicaron que para acceder a dichos fondos, se debe presentar la Declaración Jurada donde se detalla los datos de la Organización No Gubernamental u Organismo Gubernamental, el monto transferido y el monto rendido. “Esta Declaración se acompaña de un Anexo donde se detallan todos los datos de las copias de facturas que se presentan en la rendición“, detallaron.

“Las facturas deben estar inutilizadas, es decir incorporar el número de expediente y resolución aprobatorio del subsidio, impidiendo esto que se utilicen para otra rendición y deben estar firmadas por algunas de las personas que suscriben la Declaración Jurada. Se debe presentar la validez del comprobante emitido y la constancia de inscripción, ambas emitidas por AFIP“, agregaron. (Perfil/OPI Santa Cruz)