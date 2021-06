Y AQUÍ NO HA PASADO NADA. VOLVIÓ QUIROGA AL GOBIERNO, LO ANUNCIÓ DESDE SU CASA (PETROLEROS JERARQUICOS) PERO LA CAUSA SIGUE ABIERTA Y EN SILENCIO

El 3 de junio informamos que el Vicegobernador Eugenio Quiroga volvía a sus funciones, de hecho le había anunciado a su entorno que en la sesión del día jueves 10 de junio, estará presente asumiendo la vicepresidencia del cuerpo.

De acuerdo al documento obtenido por OPI el 1º de junio 2021 por Resolución Nº 131, firmada por el propio Quiroga, se anuncia que habiéndose cumplido los 45 días de licencia del Presidente del Cuerpo, a partir de ese mismo día Quiroga reasumía el cargo; tal como lo dijimos dos días después.

Confirmando todo lo que dijimos en nuestra nota, sobre la inminente vuelta a su puesto en el Ejecutivo, Eugenio Quiroga hizo ayer una “conferencia de prensa” por zoom, donde invitó a los medios amigos, con el fin de asegurarse una gran repercusión de sus palabras y especialmente, de aquello que no dijo y, como es natural, nadie le preguntó.

No vamos a replicar aquí todo lo que dijo Quiroga, porque del análisis de sus dichos surgen más dudas que revelaciones, pero analizaremos algunas cuestiones que han sido soslayadas ex profeso por el funcionario provincial y que no permiten visibilizar claramente que el vicegobernador está libre de culpa y cargo siendo que hay abierta una instancia, la cual deja pendiente aún, la última palabra de parte de la justicia.

“Por esa razón nos pusimos a derecho a partir del 17 de abril, tomamos medidas como la autoexclusión del hogar, y el pedido de licencia para aclarar esta denuncia de presunto abuso sexual hacia una de mis hijas” dijo Quiroga en tren de explicar su situación, poniendo por primera vez en la opinión pública y de boca del propio actor, que la causa de la denuncia fue por un presunto abuso sexual a una de sus hijas. Esto, de alguna manera, destruye el bozal mediático (ilegal) que pretendió aplicar un organismo municipal de Caleta Olivia, enviando un supuesto oficio de la jueza de familia, de una manera que contraviene el procedimiento normal de la justicia.

Luego dijo que después de cumplir los 45 días de licencia solicitados “he retomado funciones luego de ser afectado por la denuncia de una vecina con motivos y hechos infundados”, remarcó en su defensa pública.

Cargó contra sectores y/o personas, a las que no nombró, que en su opinión intenta “sacar una ventaja política” y dijo que el daño generado a su familia es “irreparable”. Pero, insistimos, no apuntó a nadie en especial y “tiró al vuelo”, más en tono de justificación, que señalando a un culpable en especial por sus penurias.

Sobre una consulta que alguien le hizo, en relación a la situación actual dijo “Hay dos instancias una civil y una penal, la civil se ha cumplimentado y no tengo restricciones en tanto la penal deberemos esperar y vamos a tener respuestas en breve”, pero en ningún momento Quiroga pudo dar fe ni demostrar su inocencia ante la opinión pública, lo cual seguramente ocurrirá cuando pueda mostrar una fotocopia del oficio que diga expresamente que no hay imputación respecto de los hechos de los cuales se lo acusa, por parte de una mujer.

El Vicegobernador, para no caer en algún delito de género, dijo que “de la denunciante no voy a hablar” pero reiteró que fue una denuncia sin fundamentos, falsa “y que ni siquiera daba para una exposición policial”. Lo raro es que si fuera tan simple y poco dudoso el caso, ya estaría expedida su inocencia y liberado de responsabilidad de cualquier tipo de irregularidad de la cual fue denunciado.

“Cumplido este tiempo que ha servido para esclarecer estas denuncias estoy ciento por ciento…” resaltó Quiroga con un pequeño detalle, a título público el vicegobernador “no aclaró nada” y si él considera terminado este asunto, como los medios que “lo entrevistaron” creen, nosotros decimos que desde nuestro punto de vista el caso no está cerrado; falta la palabra de la justicia y con todo el respecto que merece su investidura, no le creemos una palabra, hasta tanto veamos que desde el Poder Judicial se expidan claramente sobre su inocencia y al haber sido víctima de una acusación semejante, el propio Quiroga inicie la contraofensiva judicial para limpiar su nombre, como haría cualquier hombre de bien si alguien, caprichosamente o por intereses espurios, le cuelga una denuncia de este tipo, con las gravísimas consecuencias familiares y sociales que implica un presunto abuso a menores de la familia, como el mismo Quiroga reveló.

“Algunos imaginaron que no iba a estar más en el cargo, que le llevaron a pensar eso y poner en marcha el proceso. No se puede tener un Vicegobernador con semejante denuncia”, dijo Quiroga y nos preguntamos si, precisamente, esa idea de que no puede tener un gobernador com semejante denuncia, con lo cual coincidimos, no hace que todo esto entre en un cono de sombras y nunca se sepa la verdad?.

El raro entorno

Eugenio Quiroga no hizo su salida por zoom desde la casa de gobierno, desde su domicilio particular o desde su oficina donde cumple funciones, lo hizo desde la sede del Sindicato Petroleros Jerárquicos de Chubut, en Av. San Martín 411 de Caleta Olivia.

Allí, le señalaron las fuentes de Caleta a OPI, “funciona la municipalidad y se hacen los anuncios de Casa de Gobierno; la semana pasada desde ahí se hizo el anuncio del laboratorio del hospital, ahí atiende el intendente (Fernando) Cotillo, el concejal Troncoso, usan ese lugar de Concejo Deliberante y también lo usa Quiroga quien forma parte de un círculo de amistad muy estrecho con José Lludgar el Secretario General de Petroleros Jerárquicos de Chubut, que gracias la gran amistad que tiene con Cotillo y Quiroga, le han sacado el lugar a Claudio Vidal y se han instalado los chubutenses como los aliados sindicales del gobierno en zona norte” y nuestra fuente, ante la pregunta de cómo y por qué estaba Lludgar ahí, dijo “Lo que pasa es que es “el monje negro”, fue el tipo que les hace los puentes, les genera las relaciones, les bancó la campaña… es un gran amigo”, le indicó la fuente a esta Agencia.Finalmente respecto agregó “Quiroga es muy amigo de Lludgar y es quien lo trajo a Caleta y le permitió instalar la sede del sindicato. Vidal no entra porque Cotillo y Quiroga no lo pueden ni ver, por lo tanto, el sindicato petrolero de Chubut, tiene y tendrá un gran peso en el armado político de las próximas elecciones. Hay que resaltar que en la inauguración de laboratorio, la semana pasada, estaba Jorge “loma” Ávila, que es el Secretario General de Petroleros Privados de Chubut. Eso te explica claramente en qué canasta tienen puestos los huevos Quiroga y Cotillo”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)