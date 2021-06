FLORENCIA KIRCHNER INTERNADA, PERO SIN COVID

Florencia Kirchner, hija de Cristina Fernández, ingresó anoche al Sanatorio Otamnedi donde quedó internada y se encuentra en compañía de su madre.

Tal como OPI pudo saber del entorno familiar, Florencia fue internada debido a un cuadro de infección leve, que tendría otro origen o etiología y no precisamente de Covid, enfermedad que hasta el momento no se ha confirmado en el cuadro clínico que presenta Florencia Kirchner, pero de la información extraoficial obtenida por esta Agencia, sería un cuadro de infección genital. De todos modos, el parte médico oficial que dio a conocer el sanatorio solo se limita a decir que no tiene Covid.

Parte médico Florencia Kirchner by OPISantaCruz on Scribd

- Publicidad -

De acuerdo a la información recabada por esta Agencia, esta misma tarde sería dada de alta y seguiría su recuperación en su domicilio, el mismo que comparte con su madre en calle Juncal. (Agencia OPI Santa Cruz)