EL SISTEMA FEUDAL DE LA ARGENTINA. FEUDO IV: CATAMARCA

(Por: Fabián Barrionuevo – Militante político y socio ambiental de la provincia de Catamarca) – Tras un largo periodo de decadencia de nuestro sistema federal, la provincia de Catamarca fue gobernada alternativamente por político estancieros conservadores, alternado eventualmente, aún que con escasas diferencias de estilos por radicales impulsados por el fenómeno Irigoyen.

En 1947 aparece un político “de raza”: Vicente Saadi, quien a los 32 años de edad logra la banca en el Senado de la Nación, presidir la comisión de Acuerdos, y hacerse con el gobierno de la Provincia (1949), cuya influencia en adelante será determinante no solo para la provincia.

Hace más de 37 años dio comienzo en nuestra Argentina un nuevo tiempo de paz y prometedora estabilidad institucional, precedida por la tenebrosa Dictadura militar. Sin dudas Raúl Alfonsín fue el político que interpretó mejor aquel agobio del pueblo.

Don Vicente en 1983 ya estaba curtido y con un frondoso currículum (o prontuario) y en el apogeo de su capacidad y madurez, sin embargo, con gran esfuerzo y apoyo financiero a su estructura logra derrotar a la oposición interna del PJ en su Provincia y luego obtener para su hijo Ramón la gobernación en las elecciones del histórico 10 de Diciembre de1983. Los primeros resultados de la Capital daban cuenta de los vientos alfonsinistas soplando fuerte, pero aún así no logran sumar a Catamarca para el nuevo gobierno radical.

Vicente una vez más, desde la Comisión de Acuerdos, el primer nivel de la clase política argentina lo tendrá como protagonista indiscutido.

Hábil negociador, a su sombra crecerían no pocas figuras de la actualidad. El más destacado, sin ninguna duda, el riojano Carlos Saúl Menem. No tarda además en obtener la presidencia de uno de los partidos con mayor número de afiliados de Occidente: el Partido Justicialista. Por estos años el “pejotismo” ya era una caricatura de aquel Movimiento Nacional que fundara el estadista general Perón.

Desde su ya prolongada experiencia Vicente Leonides ha tenido relaciones y negocios con los tres poderes del estado, y también con el poder militar, sindical y eclesiástico.

Negocios de alto nivel lo llevaron a ser “pionero” del Extractivismo minero. La Alumbrera S.A. de capitales diversos, pero prevalecen los de la suiza Strata, el primer proyecto de Minería a cielo abierto del país. Debo admitir que a fines de los 80s vivimos fue breve momento de optimismo ingenuo para todos: creímos en el fabuloso contenido de Oro, plata y cobre de aquellas montañas áridas, estaba ahí por bendición de Dios para al fin sacar a nuestra provincia de una larga postración… No fue así, solamente fue el inicio de un saqueo a mansalva que asoló a tantos pueblos de nuestras cordillera.

El gobierno de Carlos Saúl Menem en un pacto histórico con el presidente Frei de Chile cambió el régimen legal del modelo peronista que regulaba la actividad minera por el consenso neoliberal de Washington, creando un tercer estado de hecho gobernado por una confederación de grupos financieros mineros hasta con fuerzas de seguridad y “aduana” propia que les permitió negar el ingreso a magistrados y legisladores de la Nación. Ver el documental Tierra sublevada 2 – Oro Impuro. En tanto Don Vicente pobló la administración pública provincial con su numerosa familia ocupando los altos cargos de lo que sea: jueces, presidencia de las 2 cámaras legislativas, ministerios, intendentes, presidente del Banco de Catamarca, etc. El nepotismo provincial era francamente una grosería. Su red punteros le traía la temperatura exacta por anticipado a fin de controlar cada elección.

Finalmente, acuciado por la Diabetes y un tumor, regresa a la Catamarca como gobernador y fallece a los 74 años en Julio de 1988, “legando” a la Provincia su numerosa progenie que pese a todo sigue protagonizando en la actualidad las elecciones.

No obstante, el desarrollo y la prosperidad nunca llegaria para el acobardado pueblo de Catamarca, además del Oro, la Plata y el Cobre, 23 a 30 metales estratégicos mas, incluyendo Litio, no figuran en las declaraciones juradas de las compañías mineras que apenas tiene 1200 empleados, permanentes mucho menos, menos de 500, los de baja jerarquía profesional para los catamarqueños: diría la ex gobernadora Corpacci (sobrina del patriarca Vicente) “a nosotros nos toca picar las piedras“. No obstante, junto con los ex gobernadores Gioja y Beder Herrera de San Juan y La Rioja, ella es cata visible del lobby minero en Argentina.

Las leyes de inversión extranjera (p.e. la de “reparación histórica” que compartió con la Rioja y San Luis), no hicieron mas que atraer buitres de especulación financiera una y otra vez: el parque industrial tuvo apenas una primavera de corta duración en los 80s, las degradadas en todo sentido poblaciones de Belen y Andalgalá de Catamarca, “pioneras” del saqueo atroz, desde antes aun que las leyes menemistas. Y fue el espejo en que ninguna comunidad de nuestras cordilleras se quiso reflejar.

Llegó a la conclusión de que los caudillismos del siglo XX en nuestras humilladas provincias son una caricatura de aquel Partido Federal de Artigas, Estanislao Lopez, Bustos, Ramirez, Rosas, Facundo, el Chacho Peñaloza y Felipe Varela supieron disputarle con dignidad al poder del Puerto de Buenos Aires -que administró la Aduana y la libre navegación de los ríos interiores, otra vez en disputa hoy- después de las gestas de nuestra independencia. Y de que la democracia que creímos conquistar en 1983 no es mas que una administración colonial que se burla constantemente de la voluntad popular y rinde cuentas a los poderes globales que han logrado un modelo de gobernanza que tiene a los bancos extranjeros, las empresas multinacionales, medios de comunicación y ONGs como los verdaderos actores políticos que nadie eligió. (Agencia OPI Santa Cruz)

