MIENTRAS EN SANTA FE PROHÍBEN EL USO DEL LENGUAJE INCLUSIVO EN LOS DOCUMENTOS OFICIALES, EN SANTA CRUZ SE ESCRIBE CON “HORRORES” DE ORTOGRAFÍA

(Por: Rubén Lasagno) – La tendencia del kirchnerismo es marcar diferencias (y vaya si las marca) y una de ellas es tratar de obligar a la sociedad a caer en medio de sus propias discriminaciones, producto de su falta de libertad para concebir la democracia o considerarla cómo anularla.

Como ha fracasado prácticamente en todo, busca por todos los medios de incidir culturalmente en el lenguaje, imponiendo una modalidad de escritura absolutamente extraña a la lengua española, al castellano y hasta al buen gusto.

Esto le dio a llamar “lenguaje inclusivo” y la idea del kirchnerismo es imponerlo en todo el ámbito de la Educación del país y de hecho el Directorio del INAES aprobó una resolución que recomienda el uso de lenguaje inclusivo con el fin de promover una comunicación que evite expresiones sexistas y migrar de la masculinización del lenguaje hacia un lenguaje inclusivo, sin discriminación y donde se interpelen todos los géneros, según su discriminadora definición.

Pues bien, con un rasgo de racionalidad, en la legislatura de Santa Fe ingresó un proyecto de ley del diputado Nicolás Mayoraz (Expte 42818) estableciendo que se prohíba el uso del lenguaje inclusivo en los documentos oficiales “… empleado para reemplazar el uso del masculino cuando es utilizado en sentido genérico, así como otra forma diferente a la lengua oficial adoptada por la República Argentina y la provincia de Santa Fe”, indica el documento.

En el proyecto se establece que la norma sea aplicada obligatoriamente a todos los documentos oficiales emitidos por los tres Poderes del Estado en todos sus niveles y los organismos descentralizados y autárquicos, invitando en el mismo proyecto a los municipios para que adhieran a la ley.

Santa Cruz, la diferente

Como no podía ser de otra manera, la provincia de Santa Cruz no quería quedar excluída de esta “movida culturosa” del gobierno nacional, teniendo en cuenta que la idea primordial, nació en esta tierra de oportunidades.

Por ese motivo, hemos tomado como ejemplo una parte del documento del CPE donde el 13 de junio 2021 se organizaba el homenaje a los mineros de YCRT fallecidos en el 14 de junio de 2004.

En ese documento, el texto, plagado de distorsiones en la gramática, llegó a confundir inicialmente al lector ya que la escritura con faltas de ortografía (lo cual es uno de los puntos que solo resuelve la escuela), desnaturaliza el mensaje al punto que, puesto a una lectura rápida por parte de dos personas de esta Agencia, interpretaron que se traba de un “homenaje a las mineras”, algo que solo puede generar la confusa formación de los párrafos con el uso de la “x” en lugar de la “o” o cuando aparece agregada innecesariamente al artículo, cuyo uso está absolutamente clarificada por la RAE, que lo explica así: “la forma femenina “una” se apocopa normalmente en “un” ante sustantivos femeninos que comienzan por la tónica: “un águila”, “un hacha”, aunque no se considera incorrecto, hoy es infrecuente en estos casos el uso de la forma plena “una”: “una águila”, “una hacha”). Asimismo, los indefinidos “alguna” y “ninguna” pueden adoptar en estos casos las formas apocopadas (“algún alma”, “ningún alma”) o mantener las formas plenas (“alguna alma”, “ninguna alma”).

Por lo tanto, escribir “Izamiento de bandera con participación de unx minerx, unx estudiante…” es una estupidez suprema, que conlleva a la equivocación de la lectura de un texto, tal cual nos sucedió en la redacción y además, deviene en una ignorancia supina de las reglas gramaticales y la riqueza de nuestro idioma, perfectamente reglado por la Real Academia Española, que en materia de idioma, “sabe un poco más” que el Frente para la Victoria.

La idiotez de sus cultores llega al paroxismo, cuando al artículo, en nuestro caso un sustantivo numeral “un” que ya se lee y define per se su significado (cantidad: uno), le agregan una “x” y construyen una palabra inexistente o directamente comenten una falta ortográfica; es como escribir con una “f” (por ejemplo) otros artículos como pueden ser: “laf”, “elf” o “unaf” ¿Tiene algún sentido?, no. Solo tiene un sentido simbólico para quien inventó esta rudimentaria manera de escribir mal, suponiendo que con eso genera “inclusión”, cuando lo único logrado es la confusión y el rechazo.

Si realmente quieren conseguir inclusión, sería bueno que el CPE haga algo por los chicos con discapacidad, por los que no puede asistir a los colegios, lo que no tienen para comer, ni para comprar sus últiles. O el gobierno para atender realmente los casos de maltrato infantil y de las mujeres, en años donde el femicidio se incrementó y los niveles de pobreza en el país están en el orden del 53%.La RAE se pronunció sobre el uso de la “e” en el denominado lenguaje inclusivo y señaló que es “innecesario y ajeno” y agrega “¿Decir chiques o todes a cambio de chicos y todas es un idiotismo?”, lo dijo la RAE ante la pregunta de una usuaria en la red oficial Twitter @RAEinforma “El uso de la letra ‘e’ como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical (’chicos’) ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género”. (Agencia OPI Santa Cruz)