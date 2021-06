EL CONFLICTO QUE LA UTE REPRESAS PATAGONIA MINIMIZÓ AL PRINCPIO, HOY ES UNA BOLA DE NIEVE QUE SOLO SE CALMA: PAGANDO LO QUE DEBEN

“La UTE pretende arreglar este conflicto al estilo curandero. Solo con palabras y acá la única manera de resolverlo es con plata. Que nos paguen los 6 y 7 meses que nos deben de servicio, para que nosotros podamos hacer lo propio con nuestros trabajadores”, dijo Mariano Contreras a OPI, en relación al conflicto que mantiene la UTE Represas Patagonia con las empresas tercerizadas, que arrastran deudas desde hace seis meses y más. Entre ellas, Universo SRL, Destino Sur SA, Transporte Dos Lagos SA, Patagonia Express SA, Transporte Saldivia, Mayo SA.

Aquel “pequeño conflicto de cuatro choferes” que se inició a principio de semana con quema de cubiertas frente al acceso a Barrancosa y la prohibición de ingresar vehículos, camiones y micros a la obra, planteada por choferes de las empresas de servicio, fue tomada por la gerencia de la UTE como algo individual y minoritario, un reclamo potenciado por las empresas con uso de los choferes para presionar y de hecho, el Ministro de Trabajo de la provincia, Teodoro Camino, nunca atendió los requerimientos que le hicieron los trabajadores. El pedido de la UTE fue para que desalojaran el piquete y la respuesta de los choferes dijeron que no se iban y de persistir, el conflicto escalaría; y esto sucedió. Todos esperaban que el conflicto se agotara en si mismo, teniendo en cuenta que nadie puede sostener un piquete con 18 grados bajo cero. Pero ahí siguen.

Pocos días después intervinieron los propietarios de las empresas, quienes le exigieron a la UTE el pago de las sumas adeudadas, luego tomó participación la Cámara de Autotransporte Sureña (CAPSUR) a la cual la UTE le habían pedido su intervención para que el personal en conflicto deponga su actitud y que a continuación harían llegar una propuesta de pago, lo que generó una respuesta poco satisfactoria para la UTE, al señalarle en devolución a su nota que no es la primera vez que prometen una solución y no la cumplen, respecto de los 6 meses o más de deuda que mantienen con las empresas de servicio.

Las fuentes consultadas por OPI tanto en las empresas de servicio, como entre el personal tercerizado, indican que en las próximas horas se podrían sumar más empresas reclamantes y el conflicto escalaría en volumen, por cuanto la UTE simplemente: no paga. “Acá ya no hay confianza con los chinos y menos aún con la gente de Ferreyra, porque deben sumas millonarias y no mueven un dedo para para cancelar deudas. Hasta donde sabemos les dan prioridad a las necesidades, como por ejemplo, le pagaron a Aerolíneas lo que le debían porque no podían sacar la gente del norte de la provincia. Para pagarle A.A postergaron lo nuestro y lo de algunos proveedores, que también están en la cola. Lo único que no pueden retrasar es el combustible y el cemento, porque sin eso no hay nada que hacer. Otros a los que les pagaron, no todo pero gran parte, es a los servicios técnicos de las máquinas (CAT) porque si no les pagan las deudas no hay mantenimiento, ni repuestos ni repopsición de máquinas. Y así vamos, con parches, desvistiendo un santo para vestir otro y siempre postergando a los giles como nosotros que con nuestro laburo y patrimonio bancamos a estos garcas que se la están llevando toda”, dijo enojada nuestra fuente en Represas.

Aclaramos que todo lo que estalla ahora, OPI lo vienen advirtiendo desde hace varios meses. La UTE hizo siempre un enorme silencio alrededor de todo y en esta oportunidad, comenzaron a revelarse los problemas existentes desde hace tanto tiempo anunciados por esta Agencia, como los de Cóndor Cliff, la grieta geológica, la falta de certificación, el obligado cierre, la instalación obligada de la veda invernal por dos meses, los negociados con los aislamientos del personal por pandemia, los negocios con el transporte de personal y un sinnúmero de cuestiones, informadas sistemáticamente en notas de investigación, que jamás tuvieron respuesta por parte de la UTE Represas Patagonia.

Éste conflicto que vive desde hace una semana y tiene aislada a la Barrancosa, estaba claro que iba a suceder. Lo resume muy bien la frase de un propietario de las empresas de transporte en conflicto “La falta de manejo comunicacional y la aparente corrupción administrativa de la UTE de la que es acusada por ex administradores que pasaron por allí, desnuda que esta obra está destinada más a llenar bolsillos de amigos, que a dotar al país de una represa hidroeléctrica, de la cual no llevan construida más del 20%. Nosotros pensamos que eran más serios y acá estamos peleando para cobrar”, concluyó.(Agencia OPI Santa Cruz)