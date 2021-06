Rogelio Frigerio: “Es difícil creerle” a Cristina Kirchner cuando hace un llamado a acuerdos mínimos

Según publica Clarín También cargó contra el gobierno de Alberto Fernández al afirmar que “no hay un rumbo en la economía argentina”.

El ex ministro del Interior Rogelio Frigerio afirmó este jueves que es “difícil creerle” a la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando hace un llamado a un acuerdo básico mínimo con todas las fuerzas políticas en el marco de la pandemia del coronavirus.

“Celebro que después de tanto tiempo (la vicepresidenta) haya llegado a esta conclusión, pero me parece que por la historia es difícil creerle porque uno tiene el antecedente de cómo ha hecho política y cómo ha gobernado este país todos estos años”, dijo el ex funcionario macrista en declaraciones a TN.

Frigerio, quien está en clave de campaña con su objetivo de encabezar la lista de candidatos a diputados de Entre Ríos de Juntos por el Cambio, se mostró escéptico de la propuesta de Cristina Kirchner, quien ya para el 25 de mayo transmitió que “en tiempos difíciles, más unidos y solidarios que nunca”.

Hace pocos días, la vicepresidenta retomó el mensaje de unidad de los argentinos cuando al encabezar un acto en La Plata hizo un llamado a buscar un acuerdo con la oposición para aliviar las críticas al Gobierno por el manejo de la pandemia del Covid-19.

“Entre todos podemos llegar a un acuerdo básico mínimo; hay cosas que no pueden ser ya objeto de discusión”, afirmó Cristina al referirse a los cuestionamientos dirigidos hacia las vacunas y a las medidas de cuidado para frenar los contagios de coronavirus.

La vicepresidenta realizó estas declaraciones en un acto que compartió con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata.

Más allá de la propuesta de la vicepresidenta, Frigerio cargó contra el gobierno de Alberto Fernández al afirmar que “no hay un rumbo en la economía argentina” e incluso consideró que “en ningún aspecto de la política pública”, existe un objetivo.

“No sabemos a dónde vamos y el Gobierno tampoco. Estamos repitiendo viejas recetas que nunca han dado resultado”, remarcó al ser consultado sobre la situación económica. “No hay un plan económico, ni siquiera un rumbo hacia donde tiene que ir la Argentina”, indicó.

En este contexto, el ex ministro reconoció que el gobierno de Mauricio Macri también “falló en resolver los problema de la economía que la Argentina viene arrastrando desde hace medio siglo”.

“Lamentablemente no pudimos estar a la altura de las expectativas que habíamos generado. Pero hoy es distinto porque no hay ningún rumbo y las respuestas son espasmódicas, utilizan recetas que en el pasado no funcionaron, que se vienen repitiendo desde hace 50 años con alta inflación”, insistió.

Para el ex ministro político de Macri, “el origen de la inflación y de gran parte de los males que vive la economía argentina desde hace tanto tiempo tienen que ver con el Estado, que siempre gasta mas de lo que ingresa”. “Hoy tenemos una de las presiones impositivas mas grandes del mundo y, sin embargo, tenemos un Estado deficitario, que nunca le alcanza para cubrir las necesidades de la gente”, agregó.

Frigerio remarcó que en la Argentina “hay que empezar por una dirigencia política que esté dispuesta a eliminar la gran cantidad de privilegios que tiene la política” y que al Estado, según puntualizó, le cuesta un punto del PBI.

Sin embargo, el ex ministro consideró que se está lejos de eliminar los privilegios de la política y resaltó que “hacen falta grandes acuerdos que trasciendan a los partidos políticos”. “Por eso la predica de muchos de nosotros por ampliar el espacio que hoy tiene la oposición para conseguir ese músculo político y enfrentar con fortaleza esos problemas estructurales que se vienen postergando desde hace varias décadas”, subrayó.

Frigerio se diferenció de Mauricio Macri: “No creo que esté en juego la democracia”

El ex presidente Mauricio Macri aseguró que en las próximas elecciones se define si Argentina sigue viviendo en una democracia “o en una autocracia, en una obvia referencia a la “pérdida de las libertades”.

Sobre esta declaración, el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio marcó cierta diferencia. “Esta es una elección muy importante, no porque esté en juego la democracia, pero creo que si podemos mejorar la salud y la calidad de la democracia”, aseveró.

Para el ex funcionario macrista, la Argentina está en “un momento bisagra” ya que el Gobierno nacional tiene casi mayoría absoluta en el Senado y está siempre a cinco o seis votos de conseguir la mayoría en la Cámara de diputados. “Creo que para la salud de la democracia es importante equilibrar esos números en el congreso nacional y, por eso, la oposición tiene que hacer una muy buena elección”, reflexionó.

Tras considerar que “vendría muy bien un equilibrio de poderes en el parlamento”, Frigerio señaló que el Frente de Todos es “un espacio político que ha demostrado en el poder que no maneja bien esa mayoría, que siempre trata de imponer esa mayoría, no busca el consenso político con otras fuerzas”.

Consultado sobre la disputa interna que se vive en Juntos por el Cambio, Frigerio opinó que la fuerza opositora “tiene candidatos para ganar la elección”. “Lamento que surja mas a la luz las internas y las cuestiones personales. Hay mucho para debatir y discutir en términos de ideas para que la gente viva mejor. Celebro que haya primarias y que la gente sea la que en cada espacio político elija quienes son sus mejores representantes, pero no puede ser eso lo más importante”, reflexionó.

Sin embargo, el ex funcionario advirtió que quien decida ser candidato “va a tener que poner el cuerpo porque esta es una elección muy importante para la salud de la democracia”.

“No centremos todo en los nombres y las vanidades personales porque eso no es lo que la gente está esperando de los dirigentes políticos”, deslizó Frigerio en momentos que se agudiza la interna en la oposición entre sectores duros -encarnados por Mauricio Macri y Patricia Bullrich- y moderados que tienen a Horacio Rodríguez Larreta como referente. (Clarín)