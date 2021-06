EMPEZARON LOS PROBLEMAS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL EN REPRESAS. HOY EL PIQUETE CERRÓ TODO. LA UTE EN SILENCIO APUESTA AL DESGASTE

La comida comenzó a escasear este mediodía en Represas

OPI desde donde seguimos atentamente el conflicto en Represas y luego que informáramos el inicio del piquete en el acceso a la Barrancosa el lunes pasado y la consiguiente evolución del piquete hasta que el jueves pasado decidieron bloquear hasta el acceso del catering pero permitiendo el ingreso de combustible y saneamiento, ha llevado a esta crisis a escalar a niveles impensados, que mantiene en silencio al gobierno nacional, como por la propia UTE, que en definitiva es la responsable principal de que este conflicto exista y de que no se soluciones. Hoy, de acuerdo a lo informado por Roberto Bucarey a OPI “Se cerró todo. Hoy no entra nada a Represas. Ni la comida, ni el combustible, ni el personal, ni los camiones encargados de la limpieza y el retiro de la basura”, señaló.

Como se puede apreciar en el video que publicamos en este informe, desde hace días, largas colas de camiones con elementos para la obra, indispensables para proseguir la construcción del dique, están varados en la ruta, sin poder acceder desde hace una semana a La Barrancosa.

Las novedades de última hora que ha podido relevar OPI Santa Cruz, es que la UTE no tienen ningún interés de mejorar la última oferta consistente en pagar el 30% de la deuda a los transportistas con cheques a 180 días y más y tomar quince días para reformular el resto de la misma, lo que fue rechazado de plano por las partes reclamantes.

Nuestras fuentes dentro de la UTE Represas Patagonia, aseguraron que se trabaja en la estrategia de dejar que el conflicto se agote en si mismo, cuando las personas que se encuentran en el acceso a Barrancosa, no puedan sostener la medida, debido a las bajas temperaturas (entre -8 a -18º), la incomodidad (se turnan durmiendo en los micros y obviamente, reciben la presión familiar para que depongan la actitud.

Video donde se muestra la fila de camiones que esperan ingresar a la obra

“Lamentablemente la UTE no les va a plantear otra opción– dijo la fuente a OPI – nuestro principal problema es el racionamiento, pero estamos buscando alternativas para ir supliendo la falta del catering que no dejan ingresar”, le aseguró a la par que confirmó “la orden que hay es esperar y agotarlos; que se tengan que ir por su propia cuenta, mientras tanto hay un plan para ir sacando gente de la obra”, concluyó. Desde el piquete negaron esto y otras empresas a las que le adeudan, dijeron que tampoco dejarán la protesta.

Por otra parte y mediando otras fuentes dentro de las gamelas de La Barrancosa, OPI pudo saber que hoy lunes, la UTE comenzó a aplicar un “régimen de emergencia” y a raíz de ello, el almuerzo este mediodía fue de una pata de pollo (sin muslo) y dos cucharadas de arroz. “No me imagino hasta donde van a llegar con esto. Hay mucha gente aquí y creo que con esto de la comida, la situación va a explotar de adentro hacia fuera”, indicaron.

Asimismo OPI pudo saber que de La Barrancosa están sacando gente sin hisopar, dado que los laboratorios le han cortado el servicio a la UTE por falta de pago. Es decir, que de las represas sale gente que no saben si están o no contagiados y van a sus casas y a mezclarse con la sociedad, sin ningún tipo de control.

Otra fuente vinculada con empresas de logística, nos indicó que los movimientos internos del personal los hacen con los micros de la UTE, que por falta de habilitación no puede salir del obrador, sin embargo, no descartan que hayan abierto algún camino alternativo por algunas de las estancias, para ingresar víveres, agua y medicamentos “Yo que los muchachos que están en el piquete, también revisaría los camiones que diariamente van a buscar la basura en Barrancosa, los cuales, supuestamente, van vacíos”, dijo dando a entender que en esos camiones están ingresando logística.

Personal de TTRansporte pasaron el día del padre en el piquete en La Barrancosa

Lo último que pudimos confirmar es que la UTE Represas Patagonia está empeñada en sacar todo el personal que sea posible y dejar solo personal de mantenimiento y seguridad, como ocurrió en Cóndor Cliff. A tal fin, a las empresas del servicio de saneamiento en represas, les han solicitado dos limpiezas por semana de 10 baños y una cabina en Cóndor Cliff y el mismo modelo podrían aplicar en Barrancosa, cuando reduzcan allí al personal a solo el servicio esencial.

Otra consulta realizada a una persona que se desempeñó en Represas hasta hace unos meses, cree que este conflicto le da a la UTE la posibilidad de parar la obra, para la cual no hay fondos y tomarse “un respiro” y de alguna manera detener el río de plata que necesitan para seguir y hoy no tienen. “Le deben a todo el mundo, a las tercerizadas a todas, empresas de logística, limpieza, mantenimiento de máquinas, cátering, transporte, aerolíneas, hoteles, ahora también a laboratorios. Esto así no puede funcionar y entrar en una veda forzada, sería una excusa para parar la pelota y ver cómo enfrentan la obra de acá en adelante”, señaló, con una aclaración llamativa: “Recordemos que la licitación de la obra la ganó IMPSA y ahí apareció Electroingeniería con una cláusula de descuento que solo ellos conocían. Todo muy K, nada puede sorprender. Los chinos y los de Electro, son iguales de sinvergüenzas, no se sacan ventaja”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)