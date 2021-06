Patricia Bullrich cruzó a Alberto Fernández: “Me acusaron de desaparecer una persona y nunca hice un juicio”

Según publica Clarín Lo dijo por el caso de Santiago Maldonado. La demanda presidencial le parece “un despropósito”. “Carguismo” en Juntos por el Cambio.

Luego de que la mediación entre el presidente Alberto Fernández y la titular del PRO, Patricia Bullrich, quedó sin acuerdo entre las partes, y ahora el mandatario la demandará por difamaciones en la justicia civil, la dirigente opositora dijo que es “un despropósito”.

“Me parece un despropósito total y absoluto lo que hace el Presidente, porque cuando uno está en un cargo público uno tiene que ser capaz de aceptar las miradas de otros, las críticas de otros”, sostuvo en declaraciones al canal TN.

Dicha mediación estuvo pautada para evitar el anunciado juicio civil por daños tras los dichos de Bullrich sobre supuesta corrupción en las fallidas negociaciones con el laboratorio Pfizer por la compra de vacunas.

Bullrich dijo que “el que tiene que dar explicaciones, es siempre la autoridad”. “A mí me acusaron de cosas mucho más serias, de haber hecho desaparecer una persona. Yo nunca hice un juicio, porque creo que mi responsabilidad era llegar a la verdad”, disparó, en obvia referencia al caso de Santiago Maldonado.

Aseguró que en el caso de Pfizer “estamos llegando a la verdad de que las vacunas no están porque no quisieron que estuvieran”.

“Esa verdad no la pueden sostener en el debate público. Entonces, van a una mediación para que sea confidencial, que no se sepa nada. Para que todos los demás se callen”, analizó la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

“A mí no me van a clausurar porque creo que es muy importante que el Gobierno dé cuentas de sus actos siempre”, concluyó.

“No es momento oportuno para una pelea”

Respecto de las peleas e internas en Juntos por el Cambio, Bullrich dijo que los roces por cargos deben terminarse.

“Este debate por las internas se tiene que terminar. No podemos estar discutiendo por cargos. Tenemos que abrir la esperanza social de que hay una fuerza política capaz de gobernar la Argentina de otra manera, con democracia, república, libertad, producción y trabajo”, declaró, tiempo que dijo que “no podemos entrar en este ‘carguismo'”

Aseguró que como presidenta del PRO convocará a una reunión con todos los integrantes, fundamentalmente en Capital y provincia de Buenos Aires, “para lograr un acuerdo y ser la ejemplaridad de lo que tiene que ser la política”.

“Yo considero que hoy, nuestro discurso es a la sociedad, no es a nosotros. Uno no puede jugar la semifinal antes de los cuartos de final”, analizó.

En referencia a la queja de Elisa Carrió porque no se está resolviendo de la mejor manera la interna de la oposición, dijo que “tiene razón en estar enojada”.

“Me parece que no es un momento oportuno para una pelea, para aparecer como que nos importa el cargo y no la sociedad”, estimó Bullrich.

También analizó que “lo importante es entender qué lugar en la historia queremos jugar”. “Alguno de los que formamos Juntos por el Cambio llegará, en dos años y si seguimos por este camino de representación de la sociedad, al sillón de Rivadavia. Pero no es el momento de discutirlo”, contó.

Bullrich además aseguró que la interna es una buena herramienta, pero no lo es ahora, en un momento de angustia profunda de la sociedad. “Nosotros no podemos sumarle la angustia de que no somos capaces de ponernos de acuerdo entre dirigentes, que estamos todos en un mismo paraguas y todos tenemos las mismas ideas”, concluyó. (Clarín)