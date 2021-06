GOBIERNOS DE LA SIMULACIÓN

(Por: Rubén Lasagno) – Tanto a nivel nacional como provincial, el Frente para la Victoria ha desplegado una actitud de simulación que separa perfectamente lo que dicen desde el presidente y al gobernadora hacia abajo y lo que hacen en la práctica.

Obviamente que la prensa no lo refleja o son muy contadas las excepciones donde se hace un análisis no solo de lo denotado, en las fotos oficiales, sino lo connotado en esos mensajes bajo distintos formatos (fotos, videos, discursos). Cuando uno rasca la cáscara populista de los actos del gobierno (nacional y provincial) encuentra demasiada vergüenza ajena, mucha hipocresía, mentira y mediocridad.

Una de las mayores paradojas de las últimas horas, fue la del gobierno nacional haciendo un “homenaje” a las 92 mil muertes ocurridas en el país, con motivo del Covid-19.

Actuando casi en tercera persona, como si el drama fuera “de otros” y sin sentir que esas 92 mil muertes, tienen una profunda raíz en la mala praxis de quienes allí sentados, miraban acongojados hacia delante, con el pensamiento (seguramente) anclado en cómo pueden remontar esta mancha indeleble de gran vergüenza humanitaria y política, por la responsabilidad de Alberto y Cristina, con vista a las elecciones del mes de octubre/noviembre y de cara al 2023.

O alguien olvida la impostura del presidente los primeros meses de la pandemia, diciendo que no le importaba aumentar un 10% la pobreza, pero no quería contabilizar 10 mil muertos?. Hoy tiene sobre sus espaldas 56% de pobreza y casi 100 mil muertos.

Nada de eso se verificó en el acto “homenaje”, que por otro lado fue realizado en el CCK, casi como una burla jactanciosa elaborando el mensaje desde la cuna de la mediocracia política donde están plasmado en plaquetas fijadas a sus muros, la selección nacional de corruptos y malhechores que en la década anterior produjeron muertes y saqueos a la Patria, entre otros delitos, además de constituirse en el emblemático edificio que Macri y sus ministros no quisieron tocar, por miedo a ofender la memoria de NK y su banda, como contribución a cerrar la grieta, algo que no solo no lograron sino que los mostró como lo que son: tibios y decididos a no confrontar con lo peor de la política nacional. De hecho, en el acto de los Fernández, estaban allí, Hernán Lombardi y Rodríguez Larreta, haciéndose cargo de un “homenaje” muy poco honroso por la gran deuda humanitaria que hay detrás del desastre en el manejo de la pandemia.

La gobernadora Alicia Kirchner, quien mandó a su vicegobernador con una causa de abuso sexual irresuelta, a hacer presencia en el CCK, dijo con una franca muestra de amnesia temporal “Hoy más que nunca somos una Argentina unida. Unión para recordar a quienes perdieron la vida por esta pandemia y especialmente, para agradecer infinitamente a quienes pusieron y ponen el pecho por cuidarnos“.

Habría que decirle a la gobernadora que lo aleccione al diputado Matías Mazú, quien en la última sesión, refiriéndose a los médicos de la cuenca dijo “la mayoría está, el problema es hacerlos trabajar“, no se advierte mucha sinceridad cuando discursean para la oportunidad, como Alicia y cuando deben tomar una decisión, como la de llevar más médicos a la cuenca.

Como siempre hace el FPV, socializan las pérdidas y se apropian de las ganancias. La gobernadora “recordó” a los casi 900 fallecidos en la provincia, pero olvida por qué murieron. No lo relaciona con la falta de un plan eficaz y metódico para atacar la pandemia desde un primer momento, excepto por lo único que hicieron bien: acentuar y prolongar las prohibiciones. Después, todo lo demás fue inocuo; no se aprovechó el tiempo para optimizar recursos, pero si se inventaron empresas para hacer los negociados con los insumos, se comenzó a mentir en los PPPP del Ministerio de Salud, se retrasó la vacunación, se han guardado más de 20 mil dosis mientras la gente se muere, negó hasta hoy los tratamientos compasivos, inventaron un semáforo absolutamente mentiroso que muestra “luces amarillas” donde está todo desbordado de contagios y como si fuera poco, la gobernadora tuvo en la puerta de casa de gobierno al enfermero Piris y otros compañeros haciendo huelga de hambre y una madrugada, les mandaron la policía para que los desalojara y los detuvieran.

Rara forma de la gobernadora, de interpretar la solidaridad y hacer responsable a otro que no sea ella por su aporte de 900 muertes a la inconmensurable cifra de 92 mil fallecidos con cargo al gobierno de Alberto y Cristina.

En tanto Alberto Fernández, junto a algunos gobernadores y con CFK de manera remota para “no contaminarse” y no precisamente del Covid-19 habló, entre otras cosas, “del cataclismo que azota a la humanidad“, donde “millones fallecidos han conmocionado al mundo entero“, dijo sacándose el sayo de encima y cuya lectura es “Ven que no es solo un problema nuestro. Se quejan de los casi 100 mil muertos argentinos, pero en el mundo son millones”.

Y otras frases demagógicas fueron “Los muertos tenían un nombre, una vida, familiares, amigos; todos y todas tenemos afectos que han perdido la vida en estos tiempos“. Sin duda y eso es lo que los familiares de los casi 100 mil muertos quieren que el presidente tenga presente, especialmente cuando se han robado las vacunas, han hecho negociados para llenarse los bolsillos, han pagado millones de dólares de vacunas que no han llegado, compraron mal, tarde y a un alto precio, no ha podido cubrir las mínimas expectativas y por mala praxis sanitaria y política, estamos en la cúspide de los países americanos con más muertes y en el mundo entre los más pobres que menos han vacunado.

“Sabemos ahora más que nunca que el mundo es uno solo, como la Argentina es una sola. Sanar requiere mantener vivo el recuerdo. Cuidemos a la argentina cuidémonos . Juntos y juntas derrotaremos a la pandemia“, aprovechando para hablar en el argot que le ordena Cristina, el presidente recién ahora se acuerda que la Argentina es una sola, mientras que desde el gobierno hacen todo lo posible por polarizar, dividir y enfrentar.

Una gran simulación del FPV, una más de las tantas que lleva a cabo en esta vuelta por todo, donde usaron a dos hipercríticos como Alberto y Sergio Massa, para engañar a la gente de que eran destinitos y volvían mejores. (Agencia OPI Santa Cruz)