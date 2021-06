Raúl Zaffaroni, sobre las próximas elecciones: “Si gana la oposición, sería un desastre”

Según publica La Nación El exjuez de la Corte dijo que una derrota del Gobierno dificultaría una serie de reformas, como la judicial, y habló de “controlar al poder real”.

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni expresó hoy su preocupación ante una eventual derrota del Gobierno en las próximas elecciones legislativas. “Si gana la oposición, sería un desastre”, dijo el exmagistrado de la Corte Suprema, y advirtió que ese resultado dificultaría el avance de proyectos de ley clave para el oficialismo, como la reforma judicial.

“Van a hacer lo mismo que hicieron en la épica de Cristina [Kirchner], obstaculizar toda ley. No van a aprobar ni siquiera el presupuesto”, dijo Zaffaroni en Radio El Destape. Además, cuestionó la estrategia de Juntos por el Cambio. “Cuando tuvieron mayoría opositora obstaculizaron todo. No propusieron nada. La vocación democrática que tienen es entorpecer para que no funcionen las instituciones”, señaló.

Zaffaroni también hizo proyecciones en caso de un triunfo del oficialismo. “Si gana el Frente de Todos, supongo que se podrá avanzar con algunas reformas institucionales en el marco constitucional”, dijo, aunque sin precisar cuáles. Pero dio alguna pista, al añadir: “Actualmente, el poder institucional no se lo tiene. El poder mediático, tampoco. Y el Poder Judicial, tampoco. Quizás con un mayor poder institucional se pueda controlar ese poder real”.

Frente externo

Luego, el abogado se refirió al frente externo y pidió por el resurgimiento de un “regionalismo latinoamericano” y se imaginó a Lula como su posible articulador. Cuestionó a la Unió Europea y “a las corporaciones” por la salida de Evo Morales de Bolivia.

“Estamos sufriendo los efectos de un colonialismo financiero tardío. Me gustaría que Alberto hiciera más cosas, yo estoy en la tribuna y el que está en la cancha es él. Creo que su poder es limitado. Acá lo que está en cuestión es la soberanía nacional en este marco de poder de este momento del mundo”, dijo Zaffaroni.

Zaffaroni fue elegido para integrar una de las siete sillas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015, durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tuvo lugar en Washington DC.

Zaffaroni, de 81 años, apoya abiertamente al gobierno nacional y fue uno de los que más alzó las banderas kirchneristas al referirse al concepto de lawfare para explicar el avance de las causas por corrupción contra Cristina Kirchner y exfuncionarios de su gobierno, a los que llamó “presos políticos”. (La Nación)