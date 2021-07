Impuestos: tratan una ley para que los plazos fijos paguen Bienes Personales

Según publica La Nación Solo se eximirán los ahorros que estén depositados más del 75% del tiempo del año.

Por: Sofía Diamante

La cámara de Diputados se apresta hoy a tener una sesión cargada de proyectos vinculados a la presión tributaria. Uno de ellos, diseñado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y presentando en octubre pasado, podría tener sanción este mes. Se trata del proyecto que busca evitar que los contribuyentes saquen sus ahorros de las cajas de seguridad solo en diciembre para evitar pagar así el impuesto a los Bienes Personales. De aprobarse la ley, solo se eximiría del tributo si la inversión está depositada por más del 75% de transcurrido el año, es decir, 274 días. Dicho de manera más simple: se avanzará con gravar los depósitos en plazos fijos.

El texto también exime del impuesto a los Bienes Personales a las obligaciones negociables (ON), títulos públicos y fondos comunes de inversión cuyo activo subyacente principal sea en pesos, siempre y cuando cumplan con el tiempo mínimo de los 274 días de tenencia. Los Cedear -los certificados que en la Bolsa local representan acciones extranjeras- seguirían alcanzados como sucede ahora.

“Hay ciertas inversiones que hay en el país que están exentos del pago de Bienes Personales desde 2001. Mucha gente utiliza estas herramientas no solo para invertir, sino para eludir el pago del impuesto. Es muy común ver que, en cada diciembre, se saca el dinero de las cajas de seguridad y se coloca en plazos fijos a 30 días, con el objeto solo de no pagar el impuesto”, explica Marcelo Rodríguez, tributarista y director de MR Consultores.

“Ahora, para poder gozar de la exención, hay que mostrar una predisposición para usar el instrumento de inversión con el ánimo de mantenerlo en el tiempo. Con las exenciones se busca fomentar el ahorro en pesos y que los contribuyentes salgan del dólar”, agregó.

En el proyecto también se exime del impuesto a las Ganancias a los intereses originados en los depósitos en instituciones financieras, en moneda nacional, con cláusula de ajuste y los intereses y rendimientos que generen los títulos públicos.

De esta manera, con una inflación interanual de más de 48%, tasas de interés reales negativas y una economía de mucha volatilidad e impredecibilidad, los métodos para fomentar el mercado financiero en pesos del Gobierno pasan por realizar una reforma impositiva.

“El proyecto no contempla la transaccionalidad del sistema bancario argentino. De cada $100 en plazos fijo del sector privado, $77 son a menos de 60 días y $86 a menos de 90 días. Solo $4 tienen un plazo mayor a 180 días. No creo que los ahorristas opten por estirar maturity por un beneficio impositivo mientras que las variables relevantes (inflación y dólar) no son estabilizadas”, opinó Nery Persichini, head of Strategy de GMA Capital.

“Existe una suerte de ‘doble imposición´ sobre plazos fijos. El tributo patrimonial se suma al impuesto inflacionario que erosiona el poder de compra. El entorno actual de tasas no permite que el retorno nominal (34% tomando Badlar) le gane a la inflación. El rendimiento real de las colocaciones ya es 5% real negativo”, analizó el economista.

Además señaló que gravar instrumentos de mercado “sería un nuevo golpe al ámbito bursátil, un segmento que canaliza ahorro en inversión productiva, pero que es un muy pequeño”. En números, indicó que solamente hay 497.000 cuentas comitentes activas, o sea, menos de 11 cada 1000 habitantes.

Lo curioso del proyecto es que dice que el objetivo es “fomentar la inversión en instrumentos financieros emitidos en moneda nacional, en el marco del establecimiento de un sendero de crecimiento económico sustentable con inclusión social”.

Mariano Sardans, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, indicó que, en cualquier país, para fomentar el ahorro en moneda local, al ahorrista “le tienen que dar como mínimo una tasa de interés que lo proteja de la inflación”. Y agrega: “Los brasileños invierten en reales no porque sean patriotas o nacionalistas, sino porque hace 45 años los protegen en moneda local con tasas de interés positivas”.

“Todos los títulos que le dan a la gente, como el plazo fijo, da un interés 37%, cuando la inflación está proyectada arriba de 50%. La gente no es tonta. Si no hay ahorristas en pesos, no hay fondeo para los préstamos. Por eso hay tanta falta de préstamo para los empresarios”, agregó. (La Nación)