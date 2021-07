LA HIPOCRESÍA DE HABLAR DE LO QUE NUNCA SE DENUNCIÓ FORMALMENTE, MIENTRAS LE SON FUNCIONALES AL FPV LEVANTANDO LA MANO PARA APROBARLE TODO

(Por: Rubén Lasagno) – El diputado del SER, el kirchnerista José Luis Garrido dio una entrevista a una radio local, en el marco de un análisis posterior a la asistencia del Jefe de Gabinete de la provincia, Leonardo Álvarez a Diputados.

Allí, el legislador del SER-FPV, trató de simular un posicionamiento crítico hacia el gobierno, pero no tanto como para enojar a la gobernadora y solo se centró en la figura del enemigo íntimo de Claudio Vidal, el jefe de Gabinete Leonardo Álvarez.

Garrido y los otros diputados del petrolero, han sido y siguen siendo totalmente adscripto a Alicia Kirchner, pero ante la necesidad de la campaña y por orden de Claudio Vidal el ex funcionario de Daniel Peralta montó un escenario donde parece criticar al Ejecutivo, por la simple razón de que el SER necesita que la sociedad piense en ellos “como distintos”, pero la estrategia hace agua ante la realidad concreta: en las sesiones votan todo lo que viene del Ejecutivo sin objeción, rechazando, sistemáticamente, todo lo que provenga de la oposición.

No vamos a repetir acá lo dicho en la radio, porque no tiene ningún valor periodístico, es un mensaje absolutamente reñido con la verdad y la sinceridad. El problema de Garrido, es que visibilizó lo que tantas veces dijimos en OPI: Leonardo Álvarez, entre otros, es el tabique político interno del FPV que no le ha permitido (ni le permitirá) crecer a Vidal por dentro del partido gobernante; por eso es que el petrolero “amenaza” con abrirse y simula acciones en ese sentido, con el fin de mandar un mensaje hacia la gobernadora, de que si no lo incluyen, se pone al frente “y habla”. Ni una cosa ni la otra hará Vidal y en esta entrevista que dio Garrido, su vocero en el SER, quedó claramente establecido.

El error de este diputado fue hacer denuncias públicas sin fundamentos ni pruebas y lo más grave: no haber dicho nada en estos casi dos años que llevan en funciones, no haber recurrido a la justicia, ni haber señalado en la propia Cámara de Diputados, las acusaciones que implicarían delitos penales, por parte del Jefe de Gabinete de la provincia.

José Luis Garrido denunció ante los micrófonos del sitio “Patagonia al mundo” que Leonardo Álvarez a mediados del año pasado, “creó una financiera en Puerto San Julián, para darle créditos a los empleados públicos a fin de cada mes”. Puesto en contexto, es más o menos lo mismo que hizo Néstor Kirchner cuando con Báez y Ulloa crearon “Credisol”, financiera que prestaba a empleados públicos, les descontaba por código y era un nicho de lavado de dinero.

Lo realmente grave es que cuando la conductora del programa le preguntó cuál era el nombre de esa financiera, el diputado puso cara de circunstancia, dijo que había sido publicado en el Boletín Oficial y como pasa en estos casos donde la intención no es denunciar, sino pasar un mensaje, evadió el tema y hoy debería ser pasible de una denuncia penal por parte del Jefe de Gabinete, lo cual tampoco ocurrirá porque no creo que a Álvarez le convenga revolver el pozo ciego.

Es decir, Garrido no hizo ninguna “patriada”, en realidad pasó un aviso, pero demostró que el SER no tiene problemas con Alicia Kirchner, sino, puntualmente contra quien decide dentro del Ejecutivo quién si y quien no juega en cada elección o qué lugar ocupa en el FPV.

Y el ataque de Garrido a Álvarez no paró ahí. Sin pruebas, sin documentación ni citando fuentes irrefutables, el diputado acusó al jefe de gabinete de tener acciones en la empresa Desmalezar, junto con Michudis de Servicios Públicos y Javier Castro de AOMA, quien aparece como candidato del FPV para las boletas de las legislativas en noviembre.

Garrido (justo él) habló de la “doble moralidad” de Leonardo Álvarez y como si hubiera descubierto la pólvora, le colgó al jefe de gabinete la vergonzosa situación de aparecer como un alto funcionario del gobierno y por el otro lado un prestador de servicios de las mineras que a su vez contratan con el Estado.

El diputado del SER-FPV se acordó (repentinamente) que Álvarez es dueño de la empresa homónima de transporte, única contratada en Santa Cruz para acarrear cianuro. Claro, lo que olvidó Garrido, es que esa empresa lleva más de 10 años prestando servicio. Tal vez Jose Luis Garrido, llegó ayer a Santa Cruz…

Esta información, que además de ser vieja y por años detallada, informada y descripta por OPI y jamás replicada por el actual diputado, antes funcionario provincial, en cada oportunidad en que tuvimos acceso a fuentes o documentación respaldatoria, nunca fue mencionada por Garrido y Cia, excepto ahora donde se dio cuenta que la provincia debería haber llamado a licitación… (¿?); esto hace mucho más clara la forma en que lo mandaron a pulir la imagen de Álvarez, tratando de señalarle a Alicia Kirchner quién es su jefe de gabinete, como si la gobernadora lo desconociera.

Tan burdo, tan lineal, impostado, oportunista y tan ordinario se mostró Garrido en la radio, que se hace prácticamente imposible escucharlo hasta el final, porque de hecho no solo está mintiendo, sino que desde un principio se revela su falta de cumplimiento al objeto por el cual fue puesto allí por una parte del electorado que confió en él o en su partido: que actúe con honestidad, valores morales y denunciando los ilícito, independientemente de quien se trate.

El oportunismo de Garrido es tan claro y evidente, que en tren de aparecer crítico hasta llegó a reconocer que más de la mitad de los empleados públicos, están por debajo de la línea de pobreza en esta provincia, pero en la práctica, votó con brazo enyesado todos y cada uno de los proyectos del Ejecutivo para recortarles derechos y votó por la negativa como todos los del FPV, cuando la oposición propuso el tratamiento de algún tipo de recomposición o premio, especialmente para aquellos trabajadores de la salud expuestos al combate del Covid.

Concluyendo, la “entrevista” a José Luis Garrido, fue una plataforma más de las que usa en los medios provinciales para hacer como que denuncia, pero sin denunciar nada. Es un relato oportunista que dosifica el ataque light a un gobierno al cual el SER le está rogando que le hagan un lugar en las boletas. Y como no quieren ofender a la gobernadora, “le pegan” a su Jefe de gabinete que tiene más para esconder que para declarar.

Nada de esto que hace y dice Garrido tiene valor; por el contrario habla muy mal de él, por haber callado desde hace un año, la apertura de una financiera por parte de Leonardo Álvarez para asistir a los empleados públicos, en plena función Ejecutiva.

Si se comprobara que así es, el jefe de Gabinete debería explicarlo ante el gobierno, ante la Cámara, luego ante la sociedad y eventualmente ante un Juagado y José Luis Garrido, junto a sus otros dos diputados y el partido SER que por un año hizo silencio, denunciados por complicidad ante la justicia. (Agencia OPI Santa Cruz)