INCOHERENCIA OFICIAL: “CALAFATE INVITA” MIENTRAS 40 MIL ARGENTINOS NO PUEDEN INGRESAR AL PAÍS Y 56 ESTÁN EN PUNTA ARENAS SIN PODER REGRESAR A SUS HOGARES

(Por: Rubén Lasagno) – Hace poco publicamos una nota donde dábamos cuenta del llamador turístico que encendió el intendente Javier Belloni de El Calafate bajo el nombre “Calafate invita”, donde por algo así como 21 millones de pesos, el 90% de ese monto fue volcado en medios nacionales para incentivar el turismo, el nacional como especialmente el internacional, en la hermosa villa turística.

Hasta ahí está todo bien, el problema es que el gobierno nacional, prohíben la entrada a más de 40 mil argentinos que se encuentran en el exterior, muchos de los cuales están abandonados a su suerte, sin dinero, sin alojamiento, sin ayuda oficial y sin perspectiva de cuándo podrán volver.

En Punta Arenas (Chile) hay 56 conciudadanos que no pueden ingresar al territorio argentino por el paso internacional de Monte Aymond o los dos pasos de la cuenca carbonífera. Desde hace más de un mes piden ayudapara regresar a sus domicilios en Río Gallegos y otras localidades, pero las restricciones impuestas por el gobierno nacional y provincial, impiden que puedan lograrlo, a pesar de estar vacunados con ambas dosis.

- Publicidad -

El problema no es del lado chileno, sino que los impedimentos son obturados por el gobierno argentino. Todas las tramitaciones llevadas a cabo desde Chile, aún a través de las autoridades consulares, no han dado resultado. Los ciudadanos argentinos que pasaron a Punta Arenas, en algunos casos para asistir a familiares o por razones de salud, no puede regresar, debido a las restricciones existentes y a la decisión del gobierno provincial, de no hacer un operativo de excepción para facilitar la vuelta de los conciudadanos varados en Chile.

Sin embargo, el turismo internacional que quiera y en la cantidad de quiera, puede arriba a El Calafate, donde el turismo sigue siendo la principal industria local, la cual se ha visto fuertemente impactada desde el inicio de la pandemia.

Cabe destacar lo insólito de la contradicción de la que hace gala este gobierno dicotómico. Deja afuera a más de 40 mil argentinos, aludiendo todo tipo de insensatez y hasta enfrentando a los que viajaron al exterior, como virtuales “traidores a la patria”, mientras la llegada del turismo internacional no tiene restricciones y muchos menos control.

Entre las estupideces que se escucharon y leyeron estos días, de parte del círculo áulico del FPV, está la del propio Ministro de Salud Bonaerense Daniel Gollán que dijo “Las decisiones de unos pocos no pueden afectar las libertades de millones” (¿?); en tanto una ignota panelista llamada Úrsula Vergues señaló al respecto “¡Laven copas! Esa es la que va. Quédense en Miami y hagan su gracia. Exigen volver a un país que odian. No vuelvan, nos hacen un favor” dijo.

“Ahora es ‘quiero flan, quiero flan, quiero flan’. Bueno, ¿sabés qué? En este momento no vas a poder comer flan. Lo vas a comer en dos semanas cuando el Estado considere que tenemos el momento y el lugar para traerte de un lugar que está complicadísimo sanitariamente“, esto lo dijo Florencia Carignano, nada menos que la Directora de Migraciones.

Ésta es la incoherencia de la gente que preside el país; si leyó bien, dije preside y no gobierna, porque para gobernar se necesitan otros valores, otras convicciones y sobre todo, coherencia. (Agencia OPI Santa Cruz)