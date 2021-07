Correo Argentino: Carlos Zannini anticipó que el Gobierno solicitará la extensión de la quiebra a Socma

Según publica La Nación “Estoy interesado en recuperar los 300 millones de dólares que el Correo le debe al Estado argentino”, sostuvo el procurador del Tesoro, pero dijo no subestimar “la capacidad de los abogados de Macri para alargar cualquier proceso”.

Luego que la Justicia decretara la quiebra de Correo Argentino SA, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, -quien había sido apuntado por el expresidente Mauricio Macri como quien “manipula” el Poder Judicial- anticipó que el Gobierno solicitará la extensión de la quiebra al grupo Socma, que es el holding controlante. Además, negó que haya una persecución política contra el exmandatario, pero sí habló de protección mediática, y aseguró: “Estoy interesado en recuperar los 300 millones de dólares que el Correo le debe al Estado argentino”.

En una entrevista con El Destape Radio, Zannini aseguró: “Nosotros vamos a solicitar la extensión. Estamos estudiando y vamos a ver qué hace el síndico, que tiene que hacer el informe para el 1 de noviembre”.

No obstante, comentó que “ninguna de esas decisiones es necesario acelerarlas”, al justificar: “Si estuvieran vaciando Socma para no pagar, va a quedar rastro. El riesgo de vaciamiento, lo que hicieron con el Correo, no lo van a poder seguir haciendo con otras empresas”.

A pesar de mostrarse “contento” por el quebranto de Correo Argentino, el funcionario kirchnerista se presentó cauto, al deslizar la posibilidad de que los letrados que representan a Macri retrasen la causa, amparados en lo mediático.

“Me pongo muy contento por la declaración de quiebra, pero tengamos cuidado con el optimismo porque esta gente ha demostrado mucha capacidad para dilatar el cumplimiento de sus obligaciones. No subestimo ni la capacidad de los abogados de Macri para alargar cualquier proceso -20 años de concurso lo prueban- ni la capacidad de Clarín para instalar fake news. Con esas dos armas se puede alargar cualquier proceso y obstaculizar cualquier situación judicial”, expresó.

“Es el resultado de un gobierno que no interfiere en la acción de la Justicia”

Además, consideró la quiebra como “el final natural cuando no hay oferentes que se quieren hacer cargo y cuando la propuesta no satisface los requerimientos de los acreedores”. De acuerdo a sus dichos, la propuesta de los accionistas fue de solo 1000 millones de pesos, que no cubrían los 300 millones de dólares que la empresa le debe al Estado. Por su parte, Macri aseguró que se pretendía pagar el 100% de la deuda y todos los intereses.

“Es el resultado de que llevamos dos años de un gobierno que no interfiere en la acción de la Justicia”, manifestó sobre la decisión del quebranto, en sintonía con las declaraciones radiales que vertieron ayer desde la cúpula del Ministerio de Justicia Martín Soria y Juan Martín Mena.

“Esto de persecución política no tiene nada”

Zannini criticó la carta que el expresidente publicó el domingo, en la que habló de un intento de “venganza” contra él y sus hijos de parte de la administración del Frente de Todos, e indicó: “Esto de persecución política no tiene nada. Tiene dedicación de abogados con la causa y con apoyar los dictámenes que [la fiscal Gabriela] Boquín dio, solitaria, y que la jueza reconoce que tenía razón”.

La fiscal Boquín fue uno de los blancos discursivos del escrito de Macri. Dijo, en cuanto a ella, que rechazó todas las propuestas de pago hechas por la compañía, deslizó imparcialidad en su accionar y la acusó, al igual que a Zannini, de perseguir la quiebra de la compañía.

A su vez, el exmandatario indicó en esa publicación que si la jueza Marta Cirulli rechazaba la propuesta de pago total de la deuda que hizo la compañía, ello se transformaría “en un oscuro hito histórico que significará la destrucción de la seguridad jurídica en nuestro país”. Cirulli fue quien dio por fracasado el proceso de salvataje, ayer.

Según Zannini, fueron “muy fuertes” las “amenazas” hacia las magistradas que vertió Macri en su carta y añadió, tras el respaldo que recibió el exmandatario de sus socios de Juntos por el Cambio (JxC): “Van a estar apoyadas por protagonistas de la política que necesitan que el macrismo tenga cuerpo, para ellos tener influencia”.

En ese sentido, consideró que todo se trata de una “estrategia para fingir una persecución política” y contó que intentó “no tener mucho protagonismo público con el tema” para que Macri no lo “aproveche” para tal fin.

“Han sido carceleros”

“Han sido carceleros y han provocado un apagón institucional importantísimo en la Argentina, nunca las instituciones funcionaron tan mal como en la época del macrismo”, expresó Zannini, y pidió finalizar con la judicialización de la política.

“En mi carrera política no denuncié nunca a nadie para llegar a ningún lugar. Néstor y Cristina no denunciaron nunca a nadie y ganaron elecciones, no fue necesario; ni encarcelamos gente”, comentó el funcionario kirchnerista -que estuvo preso en el penal de Ezeiza-. “Los seres humanos no deberíamos estar contentos por el encarcelamiento de nadie, salvo que sean crímenes aberrantes”, dijo.

La emoción por Florencia Kirchner

Por último -y en base a que Macri aseveró que el Gobierno “tiene como objetivo” a sus hijos-, Zannini se mostró conmovido al hablar de Florencia, la hija de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner.

“Siento tanto lo que le pasó siempre a Florencia, mejor ni me pongo a hablar del tema porque me emociono y me voy a ir a cualquier lugar, toda la familia ha sufrido”, comentó el funcionario, y cerró: “Los que han sufrido espionaje, los que iban a visitar presos a las cárceles… Han sucedido cosas muy raras: que le maten el gato a la fiscal Boquín. Son cosas horribles que han sucedido. Yo por mis hijos peleo, pero no los pondría nunca como mi defensa”. (La Nación)