¡JODETE MACRI!

El ex presidente que se jactaba de canchero, dominador absoluto de la escena política y constructor de “un nuevo modelo de país”, sucumbió a sus propias actitudes ególatras y narcisistas, típica de un engreído con votos propios, sin reparar a tiempo que después del vuelco de las urnas, debía demostrar en los hechos aquello sostenido por las palabras.

Mauricio Macri fue un mentiroso serial, como lo fueron Sergio Massa, el propio Alberto Fernández, Roberto Lavagna y un sinnúmero de alineados tras el recurso menesteroso de la mentira, para engañar al votante medio.

La única transparente en todo esto fue Cristina Fernández. Y cuando digo transparente no hablo de honestidad, moral y rectitud, me refiero a la posibilidad de advertir a través sus acciones, dichos y relatos, cuáles son sus verdaderas intenciones, sus objetivos políticos, los cuales resultan muy claros y para nada confusos.

Cuando la ex presidente pretendía volver al poder, lo hacía señalando claramente su pretensión de ir por todo, de sepultar sus causas judiciales, liberar a sus cómplices, demoler la justicia, borrar la división de poderes y anular todo atisbo de republicanismo, a la vez que volver a sacarnos del mundo y llevarnos a un paradigma de venezuelismo propio, lugar de confort donde mejor se siente y mueve el populismo raso y ordinario que impulsa el Frente para la Victoria.

Al revés de Macri, Cristina Fernández nunca lo ocultó. Estaba en sus discursos, lo decían sus actitudes, se lo podía prever y hasta se anunciaba en los squetch de Jorge Lanata. Y Lanata no es un adivino, es un periodista que lee la realidad y concluye sus ironías, de acuerdo a la sintomatología social y política que ve el país.

Ahora Mauricio Macri llora por los rincones porque el Juez Sebastián “la tortuga” Casanello, cerró la causa que iniciara el Grupo de su familia a la Fiscal Gabriela Boquin, interviniente en el concurso de acreedores del Correo Argentino y la cual había logrado frenar un acuerdo para licuarle la deuda durante su gobierno, aduciendo que Macri atendía de los dos lados del mostrador.

Y sobre llovido mojado, como todo es parte de un objetivo mayor, sin pérdida de tiempo Carlos Zanini, Procurador del tesoro, haciendo uso del derecho de venganza que juró en la calle Libertad, la noche en que fue detenido en Río Gallegos, pidió la quiebra empresarial y la liquidación de la empresa de la familia Macri.

¡Y bien hecho está!, la única expresión que se me ocurre es ¡Jodete Macri!, no merecés nada menor a esto. Y me animaría a decir que recién empieza, porque el kirchnerismo no le va a perdonar ninguna factura y posiblemente (ojalá así sea) Mauricio Macri termine preso por delitos de distinto origen que el kirchnerismo no le va a dejar pasar, con o sin pruebas, con o sin escrúpulos. Éstos no van a hacer como hizo el ex presidente, quien subestimó a CFK y prefirió “mantenerla vida” porque la sociedad claramente la iba a marginar.

El electorado, que piensa y vota con el bolsillo, no le perdonó las mentiras, las simulaciones, los caprichos, la insistencia en seguir un plan económico errante, sin justicia social y basado, exclusivamente, en el modelo capitalista, aplicando la teoría de shock en una sociedad empobrecida, destruida y con alto desempleo y pobreza.

Macri creyó que el cambio de paradigna político resolvería todo en poco tiempo y cuando quiso reaccionar, tenía enfrente un electorado cansado, enojado y disconforme con sus mentiras y una Cristina Fernández que creció por imposición del propio presidente, quien “la cuidó” para darle a la sociedad un punto de referencia desde el cual se pudiera comparar el pasado con el presente.

Y gracias a Mauricio Macri, volvimos a tener todos los argentinos, la vuelta al pasado y a lo peor de la política nacional.

Y esto fue muy parecido a aquella frase jactanciosa de Cristina Fernández, cuando en su apogeo desafió a todos sus detractores “Armen un partido político, compitan en las elecciones y ganen”. Pues bien, Mauricio Macri hizo eso y le ganó. Luego, Macri subestimó al FPV unido con los díscolos de siempre, que se mostraban distintos (Massa, Alberto F, Lavagna, etc) y también lo desafió; y también perdió.

Mauricio Macri jamás hizo un balance público de cómo encontró el país en el 2015. Y jugó al misterioso, al refundador, al distinto, creyendo que el país era el club Boca Junior y perdió.

Hoy el kirchnererismo no actúa como él. Va a fondo, va por todo y particularmente por él. Macri siente que lo persiguen y pide apoyo político ante sus propias desventuras. Eso lo tendría que haber pensado y sabido en el 2015, cuando ganó y no atacó a quienes destruyeron el país por 12 años, pretendiendo que si seguían vivos políticamente, la gente los iba a despreciar.

Hoy, el que se encuentra en la vereda de enfrente y sin poder es él. Y quienes tienen el poder son los mismos que él nunca apuntó para ir a fondo, desnudar sus miserias, su corrupción y denunciarlos por lo que realmente hicieron.

Ellos sí lo hacen y ahora, cuando Mauricio Macri pide ayuda, todo suena a circo electoral y quienes tenemos la posibilidad de pensar libremente, le decimos con gran tristeza, porque podría haberse consagrado como una verdadero renovador de la política nacional ¡Jodete Macri!, estás probando de tu propia medicina. (Agencia OPI Santa Cruz)