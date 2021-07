El DIRECTOR DE SEGURIDAD DE CHUBUT DIJO QUE TRELEW ES UN SEMILLERO DE DELINCUENTES

(OPI Chubut) – Así lo hizo público el funcionario, acudiendo a palabras duras para describir la realidad de Trelew en relación con la inseguridad. Dijo que los delincuentes no le temen a la justicia porque saben de antemano que “zafan” buscando un abogado hábil y desprejuiciado, resaltando que lo que ocurre en Trelew, no ocurre en otras ciudades de Chubut reconociendo que muchos de estos jóvenes vana a quedar preso, recién cuando maten a un vecino o a un comerciante.

Paulino Gómez, hermano del Jefe de Policía, hizo declaraciones en cadena Tiempo, en el marco de los recientes sucesos policiales donde dos sospechoso fueron detenidos, como autores de un violento asalto, en cuya oportunidad los delincuentes maltrataron salvajemente a una pareja de ancianos.

“Los delincuentes manejan todas las estrategias delictivas habidas y por haber. Si un policía los agarra, saben justificar por qué están parados en ese lugar lo que están fumando o están con una bicicleta pinchada, etc. Son gambeteadores profesionales de la ley penal. Son delincuentes muy agresivos que no tienen piedad”, remarcó el funcionario sin ahorar palabras a la hora de considerar que son personas que deberían podrirse en la cárcel porque no tienen límites “Después, cuando van presos, son los primeros en pedir que les respeten los derechos, que les reparen las muelas, que les respeten las cuatro comidas diarias, el servicio médico y las visitas íntimas”, concluyó Gómez. (Agencia OPI Chubut)