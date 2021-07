EL CHOLULISMO CARO DE PABLO GRASSO, TAN GROTESCO COMO MARLEY, EL PERSONAJE DECLARADO “VISITANTE ILUSTRE” DE RÍO GALLEGOS

(Por: Rubén Lasagno) – No se sabe aún de cuánto fue el gasto total que el intendente Pablo Grasso realizó dese las arcas del municipio, en cuya gestión no deja de aumentar impuestos, tasas y contribuciones de todo tipo, para cubrir el enorme déficit de la comuna, para solventar el viaje, estadía por 48 horas, recreación, regalos y el trabajo de “presentador” que hizo Marley, en la inauguración de un local de venta de productos de Santa cruz, denominado Mercado Inter Local, ubicado en el aeropuerto internacional Piloto Fernández de esta ciudad.

Para inaugurar este negocio, Pablo Grasso trajo a Marley, que claramente no sabía ni de qué se trataba ni tenía bien en claro lo que debía decir. El presentador forjó su fama de personaje grotesco, algo disperso y con cierta tendencia a cometer los llamados “blooper” televisivos, propio de personas a las cuales les cuesta controlar la motricidad fina, pero que supera con su espontaneidad y la fama de ser hoy el conductor de “La Voz Argentina”, programa de alto rating en Telefé.

Y el intendente se dio el gusto de posar al lado del artista, manejar personalmente el auto para llevarlo a recorrer la ciudad, la Laguna Azul, la municipalidad e introducirlo en temas ajenos al conocimiento de un Marley que en todo momento se ofreció solícito, atento y sonriente como es su costumbre y porque el abultado contrato, se lo exigía.

Marley en Río Gallegos – Foto: Prensa Municipalidad de Río Gallegos

Pero el intendente no paró ahí y declaró a Marley “Visitante ilustre”, distorsionando el objetivo que tiene un título honorífico de este tipo, utilizado para destacar a determinadas personalidades de la cultura, de la política o de las letras. En el caso de Marley es mucho más contradictorio, por cuanto el presentador de televisión, no llegó a Río Gallegos en una jornada artística-cultural ni en representación ad honorem de una actividad solidaria/humanitaria, fue simple y llanamente a través de un contrato por el cual recibió una suculenta paga de manos del Intendente Grasso.

Lástima que Pablo Grasso no pudo llevar a Marley a realizar un circuito en memoria de quienes contribuyeron a hacer la patria o a asegurar la Patagonia, donde gracias al General Julio Argentino Roca (por ejemplo y entre otros), hoy Pablo Grasso, puede darse el gusto de ser intendente. Obvio, la “desmonumentación” de la ciudad de Río Gallegos que propició y aplicó de facto e ilegalmente el intendente Grasso, no fue parte del objetivo de la recorrida al “Visitante ilustre”. Pero Pablo Grasso se dio el gusto de desplegar todo su cholulismo junto a Marley, aunque el municipio no tenga fondos para pagar “las horas plus” de los agentes de tránsito y mande al personal a labrar 25 actas de infracción por día y 3 secuestros para compensar la erogación de fondos por ese concepto. (Agencia OPI Santa Cruz)