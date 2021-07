REPRESAS HISTORICAS. CÓNDOR CLIFF Y LA BARRANCOSA, EXPUESTAS POR OPI A TRAVÉS DE LOS AÑOS Y EL INEXORABLE DESTINO QUE HACE MÁS DE 11 AÑOS PRONOSTICAMOS PARA EL PROYECTO (Informe I)

Para enmarcar y poner en contexto la forma en que OPI cubrió históricamente el tema de las Represas, desde que fue una idea en la cabeza de Néstor Kirchner hasta la actualidad, vamos a realizar un compilado de las notas e informes publicados en distintos momentos a lo largo de este controvertido proyecto de represas hidroeléctricas en dos informes correlativos, como forma de visibilizar la forma en que nuestra Agencia ha venido siguiendo paso a paso su desarrollo y advirtiendo con conocimiento de causa, cada uno de los detalles que se han venido cuestionando sistemáticamente en estos últimos 11 años.

22 de febrero de 2010

La idea de construir un par de represas sobre el río Santa Cruz, le fue acercado a Néstor Kirchner ni bien asumió la presidencia, pero no fue hasta el 2008 cuando la idea fecundó en su cabeza con la posibilidad cierta de ser realizada.

El 22 de febrero de 2010, el entonces gobernado Daniel Peralta con respecto a la obra hidroeléctrica La Barrancosa-Condor Clif dijo “no me da vergüenza decir que sin ayuda de la nación no se puede llevar adelante el emprendimiento” y acotó “tenemos proyectadas obras que son indispensables para nuestro desarrollo pero que no podemos hacerlas con nuestro propio esfuerzo. Si no hacemos las represas de Cóndor Cliff y Barrancosa, por ejemplo, es muy difícil que algún gobierno de Santa Cruz pueda encararlas porque exige mucho recurso económico” y agregó “No hay que olvidar que muchos gobiernos nacionales entendieron muy poco a Santa Cruz, y si en el futuro vuelve a pasar lo mismo nuestro desarrollo se estanca”, remarcó Peralta en ese momento en que comenzaba una campaña para instalar el tema y se le daba a Santa Cruz un papel fundamental en el desarrollo de las represas.

20 de abril de 2010

En aquella nota de ese día de abril, adelantábamos que en una semana más, se abrirían los sobre con la oferta por las represas. Y señalábamos:

La próxima semana el Ministro de la Producción de la provincia, Jaime Álvarez viajará a Buenos Aires para asistir a la apertura de los sobres para la preadjudicación de la obra Condor Cliff-La Barrancosa. Ofertarán tres consorcios. Se especulan con sobreprecios y favoritismos en la adjudicación. El gobierno sostiene que es una licitación transparente.

Se encuentran culminando los estudios técnicos encargados para la factibilidad de la construcción sobre el Río Santa Cruz del complejo hidroeléctrico Condor Cliff-La Barrancosa.

El financiamiento de la controvertida obra se hará con un aporte del 70% por parte del estado nacional y el 30% restante quedará en manos de los oferentes. A partir de que se conozca la oferta económica de los grupos interesados se podrá determinar qué bancos van a respaldar a los consorcios.

Y hablábamos de “…tres consorcios a ofertar son los formados por Roggio, Techint, Esuco y Supercemento, por un lado. Otro está compuesto por Electroingeniería, IECSA y el Grupo Cartellone; mientras que el tercer consorcio está integrado por IMPSA, Camargo Correa y Corporación América. Este último quedó primero en orden de mérito en la evaluación técnica, al momento del primer paso de la licitación”.

8 de julio de 2010

El Gobernador Daniel Peralta cuestionó a la oposición y a Clarín que ponía en duda la inversión de La Barrancosa-Condor Cliff.

El entonces gobernador, era la voz que más se escuchaba en defensa del proyecto y decía: “Hoy, con orgullo, nosotros podemos decir que los proyectos que tenemos elaborados en conjunto con el gobierno nacional están orientados a planificar el desarrollo de Santa Cruz en el mediano y en el largo plazo – dijo Peralta y prosiguió – por ejemplo, hemos avanzado mucho con el tema de la construcción de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa sobre el río Santa Cruz, a pesar de que algunos, entre ellos, el diario Clarín, ponen un manto de duda sobre este emprendimiento. Nosotros seguimos avanzando porque sabemos que este tipo de comentarios son producto de los denunciadores profesionales que existen en todas partes no sólo en nuestra provincia, gente que practica este oficio de poner palos en la rueda a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo cuando se trata de nosotros”.

Después de 11 años y con Peralta fuera del poder, es obvio que no era el entonces gobernador el que tenía razón. Y solo estaba sosteniendo el discurso de la ex presidente hoy vicepresidente.

12 de agosto de 2010

Se anunció el acto de adjudicación. En ese momento publicamos:

En el acto producido en la casa Rosada con asistencia de autoridades provinciales, nacionales y encabezadas por la presidenta Cristina Fernández y el Gobernador Daniel Peralta adjudicaron la construcción de las represas en Santa Cruz. En 90 días ya estarían comenzando los movimientos de suelo en las áreas del río Santa Cruz.

“En 60 días vamos a hacer el acto más grande en la historia de Santa Cruz”, dijo el gobernador Daniel Peralta después del acto en Casa Rosada donde se adjudicó la construcción de las represas Condor Cliff-La Barrancosa al Consorcio integrado por IMPSA, Camargo Correa y Corporación América.

11 de diciembre de 2010

En un informe de OPI escrito por el colega Héctor Barabino, comenzábamos a poner bajo la lupa (y la duda) el costo de la obra de las represas. Bajo el título “La provincia es garante de una obra cuyo costo es dudoso”, publicábamos lo siguiente:

“En rigor se trata de consumar un acto de escribanía de lo que el gobierno ya firmó y de lo que ya decidió que se va a hacer. Ese día se dará forma de ley al marco jurídico y al esquema financiero de una obra de 5 mil millones de dólares que la provincia va a respaldar con cada peso que le ingresa por día en concepto de Coparticipación Federal.

Se modificará la Ley de Aguas 1451 para permitir la incorporación de capitales privados en la explotación de la energía hidráulica; se declararán de utilidad pública para su expropiación 49.783, 5 Has afectadas por las obras; se ratificará el proceso licitatorio que adjudica las obras al consorcio integrado por Industrias Metalurgicas Pescarmona SSA (IMPSA) Camargo Correa Construcciones Civiles SA y Corporación América SA de Eduardo Eurnekián; se creará Hidroeléctrica XALESHEN SA con capital accionario mayoritario del estado provincial para la concesión de explotación del recurso con amplias facultades para recibir créditos del sector público provincial y/o Nacional a fín de que se formalicen los pagos de la construcción de la Represas”.

El gobierno propagandiza que la obra generará 5 mil empleos y que la oferta de energía tentará la radicación de industrias y lloverán las inversiones. Lo que no dice es que la energía que generen Barrancosa y Condor CLiff será comercializada por Cammesa SA la administradora mayorista de la energía del país dueña del negocio y del precio de un recurso cada vez mas valioso para la argentina siempre al borde de la crisis energética.

Tampoco explica porqué el costo de la obra, que en principio iba a ser financiada por capitales privados, se elevó en un 200% desde el 2006 cuando la Secretaría de Energía y Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA) estimaron su valor en 1.500 millones de U$S Condor Cliff y 1.000 millones de u$s La Barrancosa, es decir 2.500 millones de U$S .

Cuatro años después esa cifra se abultó sin más explicaciones: “se trata de 16 mil millones de pesos, (U$S 4.000 Millones) que serán financiados a través de este fideicomiso; luego la provincia deberá realizar el “repago” del mismo, a partir de lo producido por las propias represas, declaró a la opinión austral el Ministro de la Producción Jaime Alvarez el 25 de noviembre último y publicó en su página Web la empresa IMPSA

Según el proyecto que el Ejecutivo envió a la legislatura las represas tendrán un costo de U$S 5 mil millones los que además serán garantizados por el ilusorio presupuesto provincial que para el 2011 prevé un déficit de 700 millones de pesos.

3 de marzo de 2011

Ese día publicamos una nota bajo el título “La UOCRA tiene “abrochada” la represa”, haciendo un juego de palabra por el error que mostraban los pasacalles puestos por el sindicato en Río Gallegos, donde en vez de Cóndor Cliff, habían escrito “Cóndor Clip”. En realidad lo que se dejaba trascender allí, era el involucramiento directo de la UOCRA en el proyecto, en el cual el gobierno le cedía el protagonismo para integrar al gremio como grupo de interés directo en la construcción y manejo del personal de obra y de presión ante los detractores del mismo.

“Tal como lo refieren los carteles colgados en la ciudad de Río Gallegos, donde el gremio de la UOCRA rinde alabanzas a la construcción de la represa La Barrancosa-Condor Cliff, se desprende de allí, que en el text,o hay un acto fallidomás que un grosero error de ortografía.

Recientes pasacalles aparecidos en Río Gallegos apoyan la construcción de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, pero lucen una extraña leyenda, señalando “Si a la Usina de Río Turbio, sí al interconectado ¡Ahora! La represa de Cóndor Clip y la Barrancosa”. Estos carteles son firmados por la UOCRA, el gremio de la construcción que aparece como reivindicando “el trabajo” que se avecina en la provincia, a partir de ejecución del proyecto impulsado por el gobierno nacional y provincial y que involucra una cifra cercana a los 4 mil millones de pesos”.

13 de junio de 2011

En ese momento resaltamos la forma y el objetivo trazado por el gobierno, con la inclusión de la palabra “Matriz”, para definir el programa energético, social y empresaria. Y escribíamos:

“La matriz energética se apoya en la construcción de megaobras, que objetivamente son necesarias, pero lo que no es necesario es pagarlas tan caras. Yaciretá tal vez sea el monumento a la corrupción, pero no le van en zaga el abortado (hasta ahora) tren bala, las represas La Barrancosa-Condor Clif o la Usina de Río Turbio, donde la empresa Isolux Corsán ha cobrado millones por anticipado y el drenaje millonario no se detiene, haciendo inestimable el costo final del megawatt”.

En definitiva, cuando nos hablan de una “matriz”, nos remiten a un “modelo”; en ambos casos están concebidos para recaudar por la vía del sobreprecio, estableciéndose un mecanismo de aporte individual a un fondo común que es una caja política, a la cual llega una parte de ese dinero obtenido irregularmente por intermedio de muchos empresarios que deben dejar un determinado porcentaje de sus ganancias como retornos”.

Esto, escrito en el año 2011, se convalidó totalmente a través de estos 10 últimos años donde ninguno de los proyectos de inversión allí mencionados, está en funcionamiento; fueron cajas de corrupción y excepto el tren bala de CFK, que no logró pasar de los estudios preliminares, por los cuales el Estado “invirtió” una suma cercana a los 250 millones de pesos, ni la usina de Río Turbio y mucho menos La Barrancosa-Cóndor Cliff, ni siquiera han rozado la posibilidad de su puesta en servicio, pero año tras año hay sido mencionadas como la “solución de la matriz energética del país”.

23 de septiembre de 2011

El entonces gobernador Daniel Peralta, en defensa del proyecto de las represas y dentro del entonces difundido mensaje “Clarín miente”, tras el cual encolumnaban a todos los críticos, dijo

“Les doy malas noticias a los agoreros, nosotros estamos firmes trabajando en el proyecto que comprende la idea y la línea conjunta entre el Municipio, la Provincia y la Nación” y agregó “somos el cambio dentro del cambio más lo seguro que significa tener una misma línea de acción directa con el Gobierno Nacional” y finalmente concluyó “es por eso que vamos a concretar las Represas, por eso concretamos el Interconectado y pusimos en valor el carbón y por eso hicimos tantas cosas en Santa Cruz y las vamos a seguir haciendo”.

En Santa Cruz aún los escasos 320 mil habitantes, siguen esperando las concreciones de aquellas promesas hechas hace 10 años.

13 de noviembre de 2013

En esta fecha OPI publicó un informe bajo el título “Electroingeniería negó que se haya caído el financiamiento, pero reconoció problemas con los avales y puso en duda el comienzo en diciembre”.

Información de ese momento adelantaba que problemas surgidos con las empresas que debían prestar avales al financiamiento de más de 4 mil millones para construir Condoro Clilff-La Barrancosa, habrían hecho caer la posibilidad de realizar la obra en Santa Cruz.

A raíz de ello se publicó “El vocero de la empresa Electroingeniería, Carlos Bergoglio, negó que se haya caído el financiamiento de China para la construcción de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en la provincia de Santa Cruz, tal como reporta el sitio web de Cadena 3, el portal cordobés que pertenece a la prestigiosa cadena radial.

“Estoy de regreso de China y los resultados parciales obtenidos hasta hora son ampliamente positivos, por lo que estoy en condiciones de desmentir esa noticia que circuló la semana pasada”, dijo Bergoglio a Cadena 3”.

18 de noviembre de 2014

Julio De Vido, desde el Ministerio de Planificación Federal, negó un impacto ambiental nefativo, del proyecto Represas Patagonia. Y a raíz de ello, en OPI anunciamos:

“El Ministro de Planificación Federal salió al cruce de la información que habla de los problemas que tendrá el glaciar Perito Moreno con la construcción de las represas Cóndor Cliff-La Barrancosa. El funcionario hace una negación de un tema que no está debidamente estudiado y del cual el gobierno ni la empresa constructora se han preocupado por considerar seriamente, ya que hasta el momento no existe el debido Estudio de Impacto Ambiental, como lo venimos diciendo desde hace no menos de 2 años atrás”.

A raíz de lo que veníamos ventilando en años anteriores, allí se comenzó a hablar a nivel nacional, de los graves problemas producidos por la falta de un estudio serio y científico sobre el impacto ambiental en la cuenca el Río Santa Cruz, la afectación de los glaciares y también poníamos en duda las certezas sobre el análisis del suelo. No estábamos tan equivocados, a la luz de lo problemas geológicos que hoy se descubren y obligaron a la postergación del proyecto del dique Cóndor Cliff.

5 de diciembre de 2014

La Asociación Argentina de Abogados Ambientales de la Patagonia, interpuso una acción de Amparo ante la CSJ, para que intervenga en el caso de la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz, aduciendo la deuda de un Estudio de Impacto Ambiental y el desconocimiento de las consecuencias ambientales derivadas de la obra, entre ellos la afectación del ecosistema, la destrucción de la riqueza arqueológica y el impacto negativo sobre los glaciares de la región.

6 de marzo de 2015

Ese día, el titular de nuestro informe en OPI fue: “El gobierno nacional y la empresa china no dicen las verdad sobre el impacto de las represas en los glaciares”.

OPI había realizado una entrevista al Ingeniero Civil Gerardo Bartolomé, quien realizó un estudio de las consecuencias que se tendría la modificación de cota del lago Argentino, en el glaciar Perito Moreno.

“Nosotros en el portal de la Asamblea Ambiental hicimos una cuenta muy sencilla – dijo el ingeniero – si la represa Kirchner tiene una cota de 178,6 msnm y el lago Argentino llega naturalmente a 176,5 msnm, las represas mantendrán sumergidos a los glaciares Perito Moreno, Upsala y Spegazzini en 2,10 m cuando la cota sea la mínima (usualmente en invierno)”, dijo otro de los ingenieros consultados por OPI, Eduardo Delía

Dentro de lo irregular y mal confeccionado de los estudios previos al proyecto, en ese momento destacamos un dato increíble: “la cota acordada en el último estudio técnico, está 10 metros por encima del actual nivel del lago, por lo tanto, al trazar la poligonal, desde los 189msnm hasta la intersección del vector con la costa, quedan dentro del área a expropiar, la casa familiar de la presidenta Cristina Fernández, el Hotel Los Sauces y la casa de Máximo que está construida en la costanera de El Calafate, localidad que perdería el paseo costero y algunas cuadras de su entorno, que se encuentran dentro del área de influencia de dicha poligonal.”

En aquella misma nota indicábamos:

“José López de Planificación Federal y el presidente de Gezhouba Group, Chen Xiaohua, mintieron a la opinión pública, al decir que las represas no afectarán la cota del lago. Eso lo reconoció expresamente el titular de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos, quien consideró inexacta, tendenciosa y falaz las información suministrada por el gobierno en la última reunión llevada a cabo en Cdte Luis Piedrabuena”, escribíamos por entonces y agregábamos “luego que autoridades recorrieron las áreas donde irán emplazadas las represas Condor Cliff-La Barrancosa, el Ministerio de Planificación Federal armó un parte de prensa donde expresaron solo un costado de la realidad sobre la obra y en el recorte del discurso dejaron afuera información sensible y fundamental sobre la forma que la diferencia de cota en el Lago Argbentino, afectará irremediablemente, a los tres glaciares Perito Moreno, Upsala y Spegazzini”.

Próximo Informe

En el informe Nº II, terminaremos por describir todas y cada una de las nota e informes realizados sobre el proyecto Represas y de esa manera el lector podrá ver con claridad que OPI Santa Cruz fue y es el único medio de comunicación que ha tenido, seguido y analizado el proyecto hidroeléctrico sobre el Río Santa Cruz, desde cuando éste era solo una idea en la cabeza del ex presidente, hasta el momento actual, donde se advierten que todos aquellos procesos fallidos, ocurridos en todos estos años, llevaron a que hoy, año 2021, las represas Cóndor Cliff-La Barrancosa, solo estén contraídas en menso del 20% y consumido millones de dólares que nadie blanquea, ni se han dispuesto investigar, ni siquiera en la era de Mauricio Macri, donde estaba abierta la posibilidad de conocer la corrupción que atraviesa toda la obra pública aquí detallada y donde también operó el secretismo y la complicidad. (Agencia OPI Santa Cruz)