Martín Soria advirtió sobre una posible extradición de Mauricio Macri a Bolivia y un ex juez habló de “cadena perpetua”

Según publica Clarín El ministro de Justicia insistió con que la investigación por el hecho podría llegar a tribunales internacionales. Un camarista destituido por corrupción también apuntó al ex presidente.

Luego de que el Gobierno denunciara a Mauricio Macri y ex ministros por contrabando agravado y envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, el ministro de Justicia, Martín Soria, advirtió que el ex presidente podría ser extraditado.

Así lo aseguró este martes en radio El Destape, donde expresó que si la Justicia del país vecino requiere el testimonio del ex mandatario deberá comparecer ante un tribunal.

“Argentina y Bolivia tienen tratados de extradición, obviamente (Macri) va a tener que concurrir”, expresó el funcionario nacional.

Además, sostuvo que la investigación por el envío de armamentos y municiones a Bolivia días después de la salida forzada de Evo Morales, en noviembre del 2019, podría llegar también a tribunales internacionales. “Eso es lo que los tiene tan nerviosos”, enfatizó.

El lunes, Soria y Sabina Frederic, y la administradora federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, denunciaron penalmente a Macri y los ex ministros Patricia Bullrich, Jorge Faurie y Oscar Aguad, y un puñado de ex funcionarios por la exportación temporaria del material bélico en noviembre del 2019 al país vecino.

La denuncia fue presentada en el fuero Penal Económico tras una investigación de la Aduana y el Ministerio de Seguridad, luego de que el ex presidente y Bullrich rechazaran la denuncia y afirmaran que el envío de material bélico fue para custodiar la embajada argentina en Bolivia.

“El ocultamiento de estas municiones convierten a Macri y sus funcionarios en partícipes necesarios de delitos contra el orden constitucional y la democracia de un país hermano”, manifestó el funcionario nacional.

Al tiempo que recordó la existencia de tratados internacionales vigentes que restringen el comercio de armas y que prohíben el envío de armamento a otro país que se encuentra en una situación convulsionada como la que atravesaba Bolivia en 2019.

Soria sostuvo que el ex presidente Macri no podía desconocer lo que estaba ocurriendo en el país limítrofe debido al monitoreo permanente que realizaba su entonces canciller Jorge Faurie y el embajador Normando Álvarez García.

“Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, dispuso que este grupo de Gendarmería vaya de madrugada con el cargamento oculto, es imposible que Macri no estuviera al tanto de esto”, sentenció en referencia al Escuadrón Alacrán que viajó junto al armamento.

La denuncia de un juez destituido por corrupción

El ex camarista Eduardo Freiler, destituido en 2017 por el Consejo de la Magistratura por hechos de corrupción, también realizó una denuncia por “contrabando agravado” contra Macri.

El ex juez se basó en su hipótesis de que el envío fue para “colaborar con una represión” realizada sobre la población civil por “razones políticas y étnicas”, que configuran “delitos de lesa humanidad”.

“El contrabando agravado tiene una pena máxima de 12 años de prisión con una mínima de 4, pero si lo enmarcamos en las masacres, homicidios y muertes, yo creo que -para el caso- por la legislación argentina podríamos hablar de penas de cadena perpetua,”, detalló Freiler.

Mena: “Estar apoyando dictaduras es de una gravedad mayúscula”

El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, también apuntó contra Macri y Patricia Bullrich por lo que consideró “la causa de mayor gravedad” en la que involucró el ex mandatario “a todos los argentinos”.

“Todas las fuerzas políticas de nuestro país no pueden no estar comprometidas con la democracia porque son las reglas de juego mínimas que todos concertamos. Hay que pronunciarse seriamente en esta cuestión porque estar apoyando dictaduras en nuestro continente es de una gravedad mayúscula que no son válidas en el juego democrático”, sostuvo Mena en una entrevista con Radio 10.

Allí, al igual que Soria y la la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, apuntó contra las justificaciones de Bullrich: “El contrabando se configura porque exportaron material para un fin que no era el verdadero. Se enviaron 10 efectivos del grupo Alacrán a custodiar la embajada. ¿De qué manera 10 efectivos podían usar 70 mil cartuchos de escopetas? Eso era para nutrir un ejército”, insistió Mena.

Por su parte la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, apuntó contra Bullrich al señalar que deberá explicarle a la Justicia “por qué envió al Grupo Alacrán y 70 mil municiones que se usaron para reprimir al pueblo boliviano en un Golpe de Estado”.

“El grupo enviado no estaba autorizado para realizar tareas en Bolivia. Todo indica que aportaron a la represión durante el Golpe de Estado”, precisó la titular de la cartera de Seguridad.

La respuesta de Macri y Bullrich

“Quiero desmentir de manera rotunda la veracidad de esas acusaciones y, al mismo tiempo, repudiar la carta que el presidente Alberto Fernández envió a las autoridades bolivianas expresando ‘dolor y vergüenza sobre esos hechos falsos en los que quieren involucrarme. En un solo acto Alberto Fernández logró devaluar su palabra y su firma”, señaló el ex presidente en una carta.

También a través de una misiva pero dirigida a Alberto Fernández, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich volvió a negar la denuncia por presunto envío de “material bélico” a Bolivia.

“Dolor y vergüenza causa la imprudencia, la impudicia y la velocidad con las que usted compromete al Estado Argentino al reconocer semejante acusación sin la mínima indagación ni prueba, por el solo hecho de que en ese momento gobernaba el país un presidente de un partido diferente al suyo”, escribió la titular del PRO.

El pase a retiro de tres gendarmes

En tanto, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, ordenó pasar a retiro a tres gendarmes presuntamente involucrados en la denuncia de envío de material represivo a Bolivia para destituir del poder a Evo Morales en 2019.

Los tres involucrados son Carlos Miguel Recalde (exdirector de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería), Rubén Carlos Yavorski (ex comandante mayor director de Logística de la Gendarmería) y Gerardo José Otero (exdirector de la Gendarmería Nacional). (Clarín)