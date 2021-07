ARGENTINA CON 100 MIL MUERTOS. EL HIPÓCRITA “SEMÁFORO” QUE ILUMINA LA DESIDIA, LA CORRUPCIÓN, LOS NEGOCIADOS Y LA NEGLIGENCIA DE UN GOBIERNO INDOLENTE E INCAPAZ

(Por: Rubén Lasagno) – Hay videos de cuando el pastorcito mentiroso, del presidente argentino, decía que entre la economía y la salud, decidía por la salud. Que si tenía la desgracia de contar 10 mil muertos, su conciencia no lo dejaría en paz. Luego dijo que si la suma llegaba a los 40 mil fallecidos por Covid, no podría volver a dormir. Y hoy el país supera los 100.000 fallecidos desde que inició la pandemia, pero el presidente no ha perdido el sueño ni su voluntad de mentir y su gobierno sigue manejando la pandemia de la misma manera desastrosa que al principio.

Lo único que han prosperado son los funcionarios de las distintas áreas de gobierno y “empresarios” amigos, enriquecidos con los nuevos negociados que comenzaron el mismo día que asumieron y dos días antes que se iniciara la pandemia, como sucedió en el Ministerio del bueno de Arroyo o con las empresas creadas para facturar insumos a la provincia de Santa Cruz a tres veces el valor real de las cosas o los incontables vuelos para acarrear las vacunas por más de 25 millones de dólares, mientras otros países como Chile traían millones de dosis solo con el 10% de esos viajes.

Hoy se produjeron 614 muertes y 19.697 contagios en un día y 4.700.000 contagiados en todo el país; de esta manera se llegó a 100.250 fallecidos en la Argentina de los Fernández, lejos, muy lejos el peor gobierno que se recuerde en la historia del país, a quienes aún le faltan dos años de gestión y ya han sacado a la Argentina del mundo, van en camino a destruir las instituciones, han aumentado más del doble la pobreza estructural que “heredaron”, nos tienen en una virtual hiperinflación disimulada, con todos los mercados internacionales cerrados, un sobre giro de billetes impresos que está produciendo una devaluación a la venezolana de nuestra moneda y encima de ello, tenemos que escuchar a los ineptos del Estado, diciendo que nos cuidan, que han manejado la pandemia de una manera excepcional y solo falta que nos lo cuenten con la payasita, al lado de Vizzotti y el títere de la Cámpora y Cia.

En estos casi dos años, el gobierno kirchnerista de los Fernández han mostrado la peor cara de un régimen sin plan, sin idea, indolentes, negligentes e incapaces, dedicados al enriquecimiento propio, a la búsqueda del bienestar partidario y no colectivo, tal lo demuestra el vacunatorio VIP y solo motorizados por la concentración de poder, aumentando la pobreza para controlar las urnas, sin hacerse responsable del desastre que han producido en todos los niveles de la sociedad argentina y promoviendo el relato falaz, en lugar de hacerse cargo de sus propias miserias.

Más de 100 mil muertos hoy, es la prueba palpable de que el “semáforo epidemiológico” inventado para encubrir y ocultar con datos oficiales, la verdad y la realidad, es una farsa más y reedita el INDEC que en la década robada le decía al pueblo que teníamos menos pobres que Alemania.

No hay mucho más para decir, sino que los más de 100 mil muertos que hoy tristemente contabiliza el país, tiene como responsable directo al gobierno nacional y sus tentáculos provinciales.

Son incapaces, brutos y mentirosos, corruptos, cobardes y todavía, pretenden reinventarse de cara a las elecciones del mes de noviembre y siguen ávidos de posicionarse para el 2023, cuando, de seguir por este camino, los argentinos no tendremos a quien votar para cambiar la realidad, pero ya no habrá nada para cambiar, porque de seguir en manos de este neofascismo, tendremos una Argentina, destruida hasta sus cimientos. (Agencia OPI Santa Cruz)