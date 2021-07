Coronavirus: Rusia comenzará a vacunar a adolescentes de entre 12 y 17 años con la Sputnik V en septiembre

Según publica La Nación El gobierno de Putin comenzará a inocular a menores cuando terminen las pruebas en voluntarios; se trata de una dosis menor a la aplicada a los adultos.

Rusia comenzará a vacunar contra el coronavirus a las personas de entre 12 y 17 años con la Sputnik V a partir de septiembre, según anunció hoy Alexander Gintsburg, el director del instituto Gamaleya, que desarrolló el fármaco -que también es usado y comenzó a producirse hace semanas en la Argentina-.

El titular del centro médico ruso afirmó que la vacunación de esa franja etaria empezará en cuanto terminen las pruebas que se realizan sobre voluntarios, las cuales comenzaron los primeros días de julio. De los 100 participantes del estudio, 21 chicos y chicas recibieron el primer componente de la fórmula y solo dos “levantaron una fiebre de más de 37 grados”, según detalló Gintsburg a la agencia rusa Ria Novosti.

“Esta es una reacción normal, lo que significa que no se inyectan solución salina, sino la vacuna. Si no la hubieran medido [la temperatura], probablemente no se habrían dado cuenta”, detalló el científico sobre el progreso de las pruebas. Y adelantó: “La vacunación contra el coronavirus de los adolescentes debe comenzar antes del 20 de septiembre”.

El ensayo en las personas de entre 12 y 17 años comenzó el 5 de julio en los hospitales infantiles ZA Bashlyaeva y Morozov de Moscú. Los voluntarios se realizaron pruebas de PCR para confirmar que no estuvieran cursando la enfermedad del Covid-19, y luego se les aplicó una dosis menor a la Sputnik V que se utiliza para adultos.

En medio del fuerte rebrote mundial causado por la variante Delta, más contagiosa, Gintsburg advirtió que en los últimos días aumentó el número de niños que transitan la enfermedad con cuadros más severos que los vistos hasta el momento y que, por lo tanto, “necesitan protección”. La misma advertencia hizo, días atrás, el Servicio Federal de Supervisión de la Protección y el Bienestar del Consumidor ruso (Rospotrebnadzor).

La única vacuna que circula actualmente para los menores de edad es la del laboratorio estadounidense Pfizer. Se espera que, en este mes, la farmacéutica Moderna también consiga la autorización para distribuir dosis a este grupo; la empresa ya elevó el pedido de aprobación a la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y a las autoridades suizas y canadienses.

Mientras se ultiman los detalles de la negociación entre el presidente Alberto Fernández y los directivos de Pfizer, el Gobierno confirmó un acuerdo con el laboratorio Moderna por 20 millones de vacunas, que llegarían al país en el primer trimestre de 2022. (La Nación)