El Grupo América le compró en US$ 6 millones el diario El Cronista a Francisco De Narváez

Según publica Clarín José Luis Manzano, Daniel Vila, Gabriel Hochbaum y Claudio Belocopitt compraron el diario económico y sus revistas. Suman medios al holding que ya tiene América TV, A24 y radio La Red, entre otros.

Por: Alejandro Alfie

El Grupo América concretó la compra del diario El Cronista Comercial, en US$ 6 millones, a Francisco De Narváez, después de poco más de un mes de negociaciones, tal como adelantó Clarín.

Luego de la compra de Edenor, José Luis Manzano y Daniel Vila lograron sumar a sus socios en el Grupo América, Gabriel Hochbaum y Claudio Belocopitt, en la adquisición del diario económico y sus revistas Apertura, Clase Ejecutiva e Information Technology.

“La semana que viene vamos a tomar posesión de la compañía”, dijo este martes Daniel Vila a Clarín. Y agregó: “No vamos a hacer cambios, porque es un diario que funciona muy bien, así que la idea es mantenerlo como está. Por ahora, no habrá incorporaciones”.

Manzano, exministro del Interior de Carlos Menem y ex diputado peronista, tenía el 20% de El Cronista desde hace cinco años, cuando le compró ese porcentaje a De Narváez, quien a su vez se lo había comprado en 2006 al grupo español Recoletos. Pero ahora Manzano, Vila, Hochbaum y Belocopitt, a través del Grupo América, presentaron una oferta conjunta para comprar toda la compañía.

“Nos faltaba esta pata periodística digital, junto a un diario económico como El Cronista y revistas que complementen a los otros medios del grupo. Quizás más adelante ampliemos la plataforma digital a temas generales, como política, pero eso todavía se está analizando”, planteó Vila a Clarín.

“Ellos siempre quisieron tener un diario económico. Hace muchos años atrás, Vila y Manzano quisieron comprar Ambito Financiero, pero Cristóbal López les ganó de mano”, dijo una fuente cercana al Grupo América.

El empresario y exdiputado De Narváez ya había iniciado su retirada del sector de los medios de comunicación con la venta del 20% de El Cronista a Manzano, a fines de 2016. Poco después, en febrero de 2017, le vendió a Claudio Belocopitt -dueño de Swiss Medical- el 40% que tenía en el Grupo América TV.

Y a fines del año pasado, De Narváez compró la cadena de supermercados Walmart en la Argentina, en un movimiento de retorno a lo que fueron sus orígenes empresariales, cuando la familia de De Narváez manejaba Casa Tía y la vendió en 1998 al Exxel Group en unos US$ 630 millones.

Manzano, Hochbaum y Vila tienen otro 40% en el Grupo América, que incluye el canal de aire, la señal A24 y radio La Red, entre otros medios. Además, ambos son dueños del diario Uno, con operaciones en Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos.

Cuando Francisco De Narváez vendió su 40% en América TV a Belocopitt, acordó con Manzano darle la opción de compra del diario El Cronista, algo que recién se concretó ahora, en US$ 6 millones.

El exdiputado peronista y Vila vendieron en 2018 el operador de TV por cable Supercanal a CVI Austral. Y a fines del año pasado, junto con Mauricio Filiberti (proveedor de Aysa), compraron la mayoría accionaria de Edenor a Marcelo Mindlin, en US$ 100 millones, de los cuales se comprometieron a pagar US$ 50 millones al cierre de la operación, US$ 45 millones durante el primer año y otros US$ 5 millones en acciones. Esta operación recibió el mes pasado la aprobación del organismo regulatorio eléctrico (ENRE) y fue girado a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para culminar las aprobaciones oficiales. (Clarín)