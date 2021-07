ALIANZAS ELECTORALES. TODO MÁS O MENOS IGUAL EXCEPTO POR EL PARTIDO DE CLAUDIO VIDAL QUE SE SEPARÓ, PERO HASTA HOY NINGUNO DE SUS FUNCIONARIOS RENUNCIÓ AL GOBIERNO

Claudio Vidal del partido SER –

(Por: Rubén Lasagno) – Las alianzas políticas que cerraron ayer en Santa Cruz no mostraron ninguna sorpresa. El Frente para la Victoria sigue su ruta, la oposición continúa más o menos con el mismo perfil, excepto por el cambio de candidatos internos y el maquillaje de un nuevo nombre que solo sirve para confundir y como gran novedad se destaca la voluntad del partido SER, del petrolero Claudio Vidal, de apartarse de la propuesta electoral del FPV.

Pero hay un dato que no es menor y hoy en su artículo político, en diario La Opinión Austral, voz indiscutida del gobierno provincial, hace una observación más que interesante, contrastando los dichos de Vidal en las redes sociales y la realidad que lo circunda. El artículo de LOA está en sintonía con lo que resaltamos desde OPI hace mucho tiempo: si Vidal quiere mostrarse “distinto”, debe ser, no solo parecerlo.

El artículo del diario dice que “hasta el momento” los funcionarios de Claudio Vidal (SER) que están colocados dentro del gobierno de Alicia Kirchner no han renunciado.

Obvio, si en verdad el petrolero ha decidido salirse, separase o escindirse del oficialismo por desacuerdos internos, lo sano, justo y coherente es que hoy mismo todos los funcionarios de la actual administración de Alicia pertenecientes al SER, presenten su renuncia indeclinable.

El otro paso imprescindible para empezar a darle credibilidad a lo que suena como un arrepentimiento circunstancial y oportunismo político del candidato a quien no le dieron voz ni voto dentro del FPV partido al cual ayudó a ganar, como lo venimos sosteniendo todo este tiempo, es ver cómo se comportan sus diputados en la próxima sesión de la Cámara de Diputados provincial.

En principio cabe una separación política del bloque oficialista y en segundo lugar la restitución de los proyectos que todo este tiempo el propio SER le ha negado a la gente, votando con brazo enyesado junto al kirchnerismo liderado en al legislatura por Matías Mazú.

Si nada de esto sucede, entonces se convalida nuestras sospechas: Vidal en realidad reacciona castigando al FPV, porque adentro no le dieron espacio y oportunidad, no por convicción política o ideológica, entonces los amenaza con dividirle el voto. Pero ¿Es seguro de que esto va a ocurrir? ¿Podrá (o querrá) Vidal resistir un oportuno llamado de Máximo Kirchner para que no rompa en las elecciones o si rompe sea “pour la galerie” para juntarse en la Cámara?.

Ser o no ser

Tal vez, lo que debería balancear el votante afín al PJ o sus deformaciones provinciales, es que la salida de Vidal sea un hecho consensuado con el propio kirchnerismo y el objetivo sea captar votos por afuera del votante K, defraudado por Alicia, quienes podrían volcar el voto a la oposición, tanto a fin de año como en el 2023. Con esta separación más teórica que práctica, esos votantes podrían quedar cooptados por el mismo oficialismo, de forma indirecta.

Todo esto ya ha pasado a nivel nacional y provincial y los ejemplos sobran al respecto. De hecho, la apariencia de un partido sui generis como el SER, que nació kirchnerista y hoy parece ponerse al frente de un segmento opositor, debe alertar al votante medio o independiente de que, posiblemente, si no existen señales claras y concretas de esa “separación”, es posible encontrarnos con sorpresas, una vez colocados en puestos electivos en el Congreso o la Cámara de Diputados.

Sobran los ejemplos en Santa Cruz de personajes que ganando la banca por un partido de la oposición, terminaron votando para el oficialismo. Pocos ejemplos sobran para ejemplificar la “borocotización” de algunos personajes provinciales; Antonio Carambia, ganó la diputación nacional con su hermano dentro del Juntos por el Cambio, cuando llegó al Congreso votó codo a codo con Máximo Kirchner; hoy forma parte del armado político de Vidal.

Sergio Bucci (UCR), fue diputado provincial junto con Gerardo Terraz (UCR) con la plataforma de Facundo Prades (UCR) quien en el 2015 ganó la intendencia de Caleta Olivia. Ambos, Bucci y Terráz fueron las manos asociadas que tuvo el kirchnerismo en la legislatura para aprobar presupuestos, plenos poderes de la gobernadora y cualquier proyecto que ordenara el Ejecutivo y necesitara las manos amigas de “la oposición”.

Sindicatos y gobierno: de tan ordinarios y previsibles, nos hacen creer que somos videntes

En la nueva gestión (2019/2023) de la gobernadora, Gerardo Terraz paso a ser el Secretario de Minería de la provincia y Sergio Bucci, hoy es parte del SER de Claudio Vidal que se presentó en sociedad en fin de semana último.

En el Concejo Deliberante de Río Gallegos también hubo ejemplos de la borocotización opositora, tal el caso del concejal Evaristo Ruiz (UCR), un adicto al kirchnerismo ya en funciones, que hizo exactamente lo contrario a lo prometido en campaña, pero en otras localidades del interior, sobran los malos ejemplos de los políticos travestidos en “opositores”, que resultan funcionales al gobierno K como Javier “tito” Lamas en 28 de Noviembre.

No todo lo que brilla es oro, indica el dicho popular para alertarnos de que no nos quedemos con la epidermis, la apariencia y como votantes indaguemos, busquemos y analicemos el contexto y no solo nos quedemos con la foto.

Las dudas sobre Vidal

De acuerdo a las fuentes consultadas del entorno del petrolero, quien (obviamente) encabezará la lista a diputado nacional no tiene resuelta la persona que lo acompañará al candidato. Y allí coexisten las dudas, por cuanto el petrolero “quiere alguien con buena imagen hacia el electorado”, porque en definitiva existe la fundada sospecha de que Claudio Vidal podría ser un candidato “testimonial” y por esa razón es tan importante el nombre de quien lo secunde, dado que podría ser el que termine en el Congreso de la nación representando al partido, en caso de ganar.

OPI ha sabido que en las últimas horas, Vidal le propuso integrar la lista a la Dra Alicia Campbell, quien declinó la oferta sin dudarlo. Asimismo, el petrolero pretende armar una lista donde estén representados la zona norte, centro y sur de Santa Cruz y esto, claro está, abre un signo de interrogación sobre quien será su segundo en la boleta.

Las fuentes consideran que Vidal padece de fuertes limitaciones de tiempo para enfrentar personalmente todo lo que aspira ocupar, encabezar y administrar de aquí al año 2023. Y de ahí surge la idea de algunos de sus allegados políticos, de su testimonialidad dentro del partido SER.

“Vamos a suponer que gane la diputación nacional – dijo uno de los hombres que hoy constituye la alianza interna de su partido – asume la banca, pero de todos modos no lo podrá hacer por todo el periodo (2021/2025), porque ya tiene decidido hacer su presentación como candidato a gobernador en el 2023” y nuestra fuente señaló “… pero a eso tenés que agregarle su actividad frente al sindicato, si bien adentro ya se sabe que lo está manejando su gente, encabezado por el Adjunto. Quien mucho abarca poco aprieta, dice el dicho, pero el negro no quiere ceder nada, en todos lados quiere estar”, consignó nuestro confidente, logrando resaltar un rasgo típico de todo kirchnerista: ocupar todos los espacios posibles, a como dé lugar.

Otro de los aspectos a tener en cuenta, en caso de que Vidal sea elegido diputado nacional, es el disciplinamiento al que lo va a someter el FPV en el Congreso, más aún cuando el gobierno empiece a apretar a las empresas petroleras privadas y les corten el sustento económico o cuando (como sucede con el FPV) le tiren carpetas con algunas denuncias sobre su gestión al frente del Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz. Eso, claro está, suponiendo que en la Cámara de Diputados de la nación, quiera jugar un papel independiente, cosa que está en duda y sobran los datos para sospechar que con un llamado de Máximo, Vidal resolverá su problema existencial y terminará votando (como hoy votan sus diputados provinciales) todo lo que el Ejecutivo mande y ordene. (Agencia OPI Santa Cruz)