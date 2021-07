A 27 años del atentado, la AMIA pidió que la causa tenga con “urgencia” un juez y cuestionó la “inoperancia e indiferencia” del Estado

Según publica Clarín En el acto virtual, advirtieron que el juicio en ausencia no es la solución porque contradice la Carta Magna.

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) pidió este viernes que la causa tenga con “urgencia” un juez y cuestionó la “inoperancia e indiferencia” del Estado, al realizar un acto virtual para recordar a las 85 víctimas fatales y más de 300 heridos del atentado terrorista perpetrado contra su sede de la calle Pasteur, al cumplirse el domingo 27 años del ataque.

“El Juzgado Federal N°6, a cargo de la causa, no tiene aún designado un juez o jueza en forma permanente. Esa situación sin resolver no hace más que colaborar para que nada avance. Necesitamos que los mecanismos institucionales se activen con urgencia, y que el Juzgado responsable no continúe ‘vacante'”, resaltó el presidente de AMIA, Ariel Eichbaum.

En su discurso, el titular de la entidad afirmó que “son los poderes del Estado, y no las víctimas, los únicos responsables por los entramados de inoperancia, corrupción y encubrimiento que nos impiden llegar a la justicia”.

Bajo la consigna “Conectados contra la impunidad”, el acto comenzó este viernes a partir de las 9.53 -hora exacta en la cual se cometió el ataque contra el edificio de la calle Pasteur 633-, dos días antes del aniversario para “fomentar una mayor participación de la sociedad”, según se explicó desde AMIA.

Como todos los años, el sonido de la sirena dio inicio formal al acto, tras lo cual mencionaron los nombres de las 85 personas que perdieron su vida en el atentado, y compartieron breves y emotivos testimonios de 12 víctimas sobrevivientes y de 27 familiares de víctimas fatales.

Luego de escuchar los testimonios de familiares y los nombres de las víctimas, comenzó el discurso de Eichbaum, quien afirmó que “la causa AMIA es una dolorosa herida que todavía no puede cicatrizar”, y definió a “la denuncia sobre la impunidad” como “una bandera” que seguirán “alzando hasta que la Justicia se haga presente”.

Eichbaum exhortó al Gobierno nacional a “intensificar las medidas y agotar los recursos para lograr que tanto el Líbano como la República Islámica de Irán se avengan a cumplir con los reclamos de la justicia argentina, y que entreguen a los acusados de haber cometido el atentado, que siguen cobijando y protegiendo en dichos países”.

“Está más que probada la participación del ciudadano libanés conocido como Salman El Reda, cuyo verdadero nombre es Salman Raouf, y es inadmisible que siga bajo el cuidado de las autoridades de su país. Lo mismo sucede con (Mohsen) Rabbani, (el ex embajador iraní en Argentina, Hadi) Soleimanpour y los otros acusados, que reciben protección de Irán y de países vecinos a los que viajan con frecuencia”, expresó.

Al inicio de su discurso, Eichbaum manifestó: “Se cumplen 27 años de una explosión que todavía nos aturde. De un atentado planificado, organizado y ejecutado por el terrorismo fundamentalista, que marcó la historia de nuestro país para siempre”.

En ese sentido, el titular de AMIA advirtió que es “cada vez mayor” la “ausencia de resultados, la carencia de logros, la indiferencia”, y precisó: “Nos obligan a redoblar nuestros esfuerzos para que esa exigencia sea, cada año, escuchada y atendida por las autoridades”.

“No debemos aceptar como natural esta realidad atroz. Nuestra sociedad no puede permitir que la impunidad se imponga, que los familiares de las víctimas fatales sigan llorando sin encontrar consuelo. Preservar la memoria de quienes ya no están y hacer oír nuestra voz sin claudicaciones, es un imperativo moral”, subrayó.

Además, destacó: “Veintisiete años y nos duele tener que repetir que por el atentado a la AMIA no hay un solo responsable condenado. Nos duele la inoperancia y la indiferencia de los poderes del Estado”.

En ese sentido, cuestionó: “¿Cuánto hace que la Fiscalía especial que conducen los doctores (Sebastián) Basso, (Roberto) Salum, (Santiago) Eyherabide y el recientemente incorporado (Julio Gonzalo) Miranda, no produce siquiera una mínima información nueva y sustanciosa que ayude a esclarecer un poco más qué fue lo que pasó? ¿En qué gastan o invierten sus tiempos y recursos?”.

“La investigación del atentado está a su cargo. Cuatro fiscales y llevamos años sin que generen absolutamente nada de valor. Es una situación inadmisible”, continuó, en el acto que fue organizado de manera conjunta por la AMIA, la DAIA y Familiares de las Víctimas.

En otro tramo de su discurso, el titular de la entidad señaló: “Lamentablemente, nuestro país no necesita que le expliquen qué es el terrorismo. Hemos sido blanco dos veces de su macabro accionar. Por ese motivo destacamos como una medida en la dirección correcta cuando el Estado argentino designó a Hezbollah, responsable de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y contra la AMIA, como organización terrorista. Y celebramos que esa calificación se mantenga firme hasta hoy”

“Ese mismo camino debe continuar con Hamás. Una organización de estrechos vínculos con Hezbollah. Ambas tienen la misma matriz de odio y muerte; persiguen los mismos objetivos de destrucción a través de actos criminales, cobardes y crueles”, puntualizó.

En el acto que fue trasmitido por YouTube y Facebook, a través de la cuenta oficial de AMIA, Eichbaum argumentó: “Por su historia y compromiso democrático, la Argentina debe liderar los esfuerzos regionales para que otros países del continente se sumen y declaren a estas organizaciones como lo que son: grupos terroristas, sin vueltas y sin ambigüedades”.

“La historia debe encontrarnos del lado correcto. Con el terrorismo no se puede permanecer indiferente. Con el terrorismo no se puede y no se debe ser neutral”, enfatizó.

Además, el presidente de la entidad pidió “a Interpol que mantenga vigentes los pedidos de captura y a la Cancillería argentina que realice un monitoreo permanente que permita tener alertas tempranas, que identifiquen cuando los acusados viajan a otros lugares del mundo, para pedir su detención”.

“Esa es la Justicia que anhelamos, por la que peleamos y por la que siempre seguiremos reclamando. No queremos soluciones artificiales, ni promesas vanas que jamás se cumplirán”, sentenció.

En ese punto de su discurso, el titular de AMIA argumentó: “Queremos decirlo con toda la claridad posible: el juicio en ausencia es un instrumento ajeno a nuestra legislación y cultura jurídica, contrario a nuestra Carta Magna. No creemos en salidas improvisadas que encierran, en realidad, un problema a futuro: el fracaso y la clausura definitiva de la investigación”.

En el tramo final de su oratoria, el presidente de AMIA manifestó: “Después de veintisiete años resulta exasperante sentir la necesidad de reiterar que si la causa AMIA todavía está presente en la agenda nacional e internacional, es pura y exclusivamente por el esfuerzo y el compromiso incansable de las instituciones centrales de la comunidad judía y de los familiares de las víctimas”.

“Que se entienda bien claro: de este lado no van a encontrar a quienes le temen a la verdad. De este lado estamos los que hace veintisiete años luchamos día tras día por encontrarla. De este lado, y junto a una sociedad que no soporta más mentiras ni faltas de respeto, decimos una vez más que son los poderes del Estado, y no las víctimas, los únicos responsables por los entramados de inoperancia, corrupción y encubrimiento que nos impiden llegar a la justicia”, sentenció.

Tras el discurso de Eichbaum, el acto continuó con los testimonios de los familiares.”Vivir 27 años sin mi hermano, después del atentado, es para mí impunidad, inmoralidad, un dolor y una herida profunda en el corazón”, lamentó Rosa Ubfal, hermana de Ángel Claudio Ubfal.

“Era un loco, por eso lo conocían como ‘el loco Hugo’. Era un loco bueno. Fanático de Boca, hacía un gol Boca, salía, gritaba y todo el barrio se enteraba que Hugo estaba contento”, recordó Valeria Basiglio, hija de Hugo Norberto Basiglio.

En tanto, Valeria Melman, hija de Gregorio Melman, se preguntó “hasta cuándo” van a tener que vivir los familiares “con esta impunidad”. “27 años es un tiempo muy largo para buscar justicia, pero seguimos trabajando en ello. Buscamos justicia”, reclamó Susana Szwimer, madre de Liliana Szwimer.

Además, el público participó en la conmemoración a través de fotos que fueron enviando (mediante una web y por la red social Instagram), a las que se les aplicó un filtro diseñado especialmente para este aniversario.

El encuentro de AMIA con Fernández

El miércoles, el titular de AMIA se reunió en Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández, quien no participó en el acto de homenaje, para “repasar temas de agenda”.

“Charlamos sobre como la causa AMIA sigue siendo todavía un dolor para la sociedad argentina y qué podemos hacer en aras de poder aprehender a los que están sindicados como los responsables”, indicó Eichbaum a los medios acreditados en la Casa de Gobierno, entre ellos Clarín.

Eichbaum reclamó este martes que la Justicia designe con “urgencia” a un titular para el juzgado que está al frente de la causa por el atentado perpetrado a su sede en 1994, al advertir que “esta situación colabora para que nada avance”.

“Veintisiete años nos duele tener que repetir que por el atentado a la AMIA no hay un solo responsable condenado. Desde la Fiscalía especial hace mucho que no se produce información nueva ni de valor. Por otro lado, el Juzgado Federal N°6, a cargo de la causa, no tiene aún designado un juez o jueza en forma permanente”, advirtió Eichbaum, en declaraciones a Clarín. (Clarín)