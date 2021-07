Cristina Kirchner, dura con la justicia por el pacto con Irán: “Es un disparate institucional, judicial y político”

Según publica Clarín Tal como se esperaba, la vicepresidenta hace de la audiencia virtual para pedir el cierre del caso una tribuna política.

Por: Lucía Salinas

Dos horas y medias después de que los familiares y víctimas del atentado de la AMIA recordaron el 27 aniversario con el lema “Conectados contra la impunidad”, de manera virtual inició en Comodoro Py una audiencia pedida por Cristina Kirchner para exponer los argumentos en base a los cuales, pidió que se anule el caso elevado a juicio donde se la acusa de encubrimiento agravado del atentado de la mutual judía. Tal como se esperaba, la vicepresidenta hizo un descargo político, donde responsabilizó a Mauricio Macri de “cooptación del Estado para perseguirme”. También apuntó contra Comodoro Py: “Esta causa es un disparate institucional, judicial y político”.

Los pap​eles estaban dispuestos en orden sobre su escritorio del despacho que tiene en el Congreso. El tono de voz fue siempre enfático, no tuvo la necesidad de leer en ningún momento y pese a que debía defenderse de una acusación judicial, eligió una vez más, realizar un descargo político en medio del escenario electoral que se vive.

De la audiencia participaron los integrantes del Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) José Michilini, Gabriela López Íñiguez y Daniel Obligado, el fiscal Marcelo Colombo y los imputados que requirieron este espacio para defenderse e las acusaciones. Para este viernes se escucharán sólo tres planteos que debían ser de 45 minutos cada uno. Cristina Kirchner habló durante más de una hora. Después de la feria judicial, la audiencia continuará y comenzarán a correr los plazos para que se defina el futuro de la causa más sensible para la vicepresidenta.

La introducción de su descargo fue sin mediación alguna contra la justicia: “Nos acusan de ser encubridores del máximo atentado que sufrió nuestro país”. La idea es “desde la más simple lógica, un disparate judicial, institucional y político que es esta acusación”, señaló la vicepresidenta.

Se trata el juicio de mayor trascendencia internacional contra Cristina Kirchner. Se juzga el supuesto intento de encubrir a los cinco imputados iraníes acusados como autores intelectuales del atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum de entendimiento con Irán, hecho que denunció en 2015 el inmediatamente después fallecido fiscal Alberto Nisman. El atentado fue perpetrado por un comando de la Jihad islámica del Hezbollah del Líbano.

Para tirar por tierra la acusación por encubrimiento, la vicepresidenta dijo: “Cuando sucedió el atentado de la AMIA, Andrés Larroque tenía 17 años cuando ocurrió el atentado de la AMIA. Juan Martín Mena era más chico aún, debería estar cursando algún curso de la escuela. Oscar Parrilli, quizás hasta tenía pelo, había perdido la interna justicialista y se había acercado al Frepaso. Carlos Zannini era Ministro de Gobierno de Néstor Kirchner que atravesaba su primera gobernación”.

“¿Dónde estaba yo?”, continuó relantando, “sentada en alguna banca en la legislatura de la provincia de Santa Cruz. No teníamos ningún contacto, y esto no es menor”. Este primer punto fue usado para indicar que no habría manera de “encubrir sin una conexión entre quienes estamos acusados”. Pero la imputación refiere a la participación de todos los ex funcionarios, con distintos roles, en la confección y firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

Los familiares y víctimas del atentado continúan reclamando justicia, siguen exigiendo que se llegue a la verdad de los hechos. Al respecto la vicepresidenta se defendió al señalar que “la causa AMIA se había convertido en un tablero de ajedrez de la política local e internacional. Desde su inicio la causa buscó ser usada en la política interna e internacional. La impunidad es el manejo político de la causa”.

Al concluir la línea histórica, la exposición de Cristina Kirchner se centró durante varios minutos en la figura de Mauricio Macri. Expresó que apenas llegó a la Casa Rosada, el Poder Ejecutivo “buscó manejar la justicia para usarla como instrumento de persecución contra la dirigencia política”, y así, en sede judicial se volvió a escuchar su teoría sobre el lawfare, es decir, que es víctima de una persecución política.

Sobre este aspecto profundizó, y señaló que tanto ella como ex integrantes de su gabinete y su propia familia, fueron “víctimas de una feroz persecución”. Para argumentar ese punto, se refirió a dos organismos de control del Gobierno de la gestión de Macri, la Oficina Anticorrupción: “fueron utilizados para perseguir de forma impropia y anómala, también se usó a la AFIP para perseguir concretamente a mi familia”, puntualizó.

“Jueces a dedo”

La vicepresidenta fue más allá, y apuntó contra magistrados de Comodoro Py donde ella tiene siete causas por corrupción: “Se ponen a dedo jueces que hacen todo tipo de cosas, que firman lo que sea” y dijo que para realizar el juicio en su contra por este caso, el Pacto con Irán, “se intentó poner un Tribunal Oral a dedo, esto afortunadamente fue abortado por la Corte Suprema, pero iba a constituir uno de los mayores escándalos judiciales de los que se tenga memoria, como éste de hoy”, remarcó.

Su descargo contra algunos jueces de Comodoro Py tuvo otro capítulo, dijo que Macri “preparó al Estado para que sirva de instrumento de persecución de un sector de la política del que yo soy su cabeza” y que para ello se valió de ciertos magistrados.

“Inauguré una nueva figura, que es la de los jueces por atracción, porque siempre me tocaban ante cada denuncia los mismo jueces, Julián Ercolini y Claudio Bonadio y además en Casación siempre intervenían Gustavo Hornos y Mariano Borinsky”.

Fue por las visitas de estos dos últimos, a la quinta de Olivos durante la presidencia de Macri que la vicepresidenta pidió la nulidad del Memorándum de Entendimiento con Irán. Detalló que fueron quince encuentros los registrados, y puso en duda las resoluciones firmadas por Borinsky y Hornos, en éste como en otros expedientes que la tienen como acusada.

El Pacto con Irán

En ese marco, se refirió finalmente al caso del Pacto con Irán. Reiteró que su firma buscaba que los acusados de haber sido los autores ideológicos del atentado terrorista, “fueran indagados por el juez sin lo cual no iba a poder haber un procesamiento ni mucho menos juicio. El acuerdo fue aprobado por ambas Cámaras pero jamás entró en vigencia porque la República Islámica de Irán jamás aprobó su parlamento el memorándum”. La imputación sostiene que el documento, era un “plan criminal” para “dotar de impunidad” a los iraníes responsabilizados de la voladura de la mutual judía.

Volvió sobre su tesis central del lawfare y recordó que la causa había sido desestimada por el juez Daniel Rafecas cuando fue presentada por el fiscal Alberto Nisman, “en 2016 vimos la cooptación de todos los poderes del Estado para atacar y perseguir, y fue la Casación con los jueces Hornos y Borinsky quienes ordenaron abrir la causa en un fallo escandaloso, resucitaron la causa”.

Descargo político

Pese a tratarse de una audiencia vinculada a su acusación por encubrimiento del atentado de la AMIA, Cristina Kirchner se ocupó en el tramo final a criticar la política económica de Mauricio Macri. Expuso un cuadro con la situación financiera del país durante su presidencia y los años a cargo de Cambiemos y al referirse a la toma de deuda, el eje de su planteó tomó un tono más político en plena campaña electoral.

Con mayor ímpetu y con su voz notoriamente quebraba, expresó: “No pueden tener pensamiento propio más allá de lo que sale en un diario o en la televisión, lo único que me mueve y créanme, es un mejor país de lo que recibimos. Si no tomamos conciencia de lo que nos ha pasado en los últimos años, difícilmente podamos salir adelante”.

En el tramo final, Cristina Kirchner volvió a referirse al caso que la tiene como principal acusada, “me cuesta creer que a 27 años de la tragedia de la AMIA estemos discutiendo esto que es el montaje para ganar las elecciones, para criticar a quiene con aciertos y errores quienes gobernamos la Argentina, pero que cuando lo hicimos sólo fue para que la gente pudiera vivir mejor”.

La audiencia de este viernes no tiene antecedentes, ya que es ante el Tribunal que debe realizar el juicio. En marzo, Cristina Kirchner hizo un descargo político ante la Cámara de Casación frente a las acusaciones vinculadas a las operaciones con el Dólar Futuro. En aquella ocasión pidió también la nulidad del expediente, algo que obtuvo: los jueces consideraron que lo que fue investigado como una maniobra delictiva no era más que una decisión política que no podía judicializarse, y dictaron el sobreseimiento de los acusados. (Clarín)