ASÍ TE ENGAÑAN Y TE ROBAN: ANTE LA NECESIDAD DE VACUNAS Y RESPIRADORES, GASTAN 13 MILLONES EN PENES DE MADERA

(Por: Rubén Lasagno) – El kirchnerismo no es solo una banda de delincuentes agazapado detrás de relatos políticos, es una temeraria logia de descerebrados que desafían la ley de gravedad la cual, en su concepción, indica que todo lo que sube baja y los que roban y se burlan de pueblo, deben desaparecer de la oferta política por el impulso propio de la dignidad de la gente que aún cree que hay esperanzas para este pueblo puesto a sufrir reiteradamente por los mismos personajes.

La licitación insólita, en medio de la realidad de un país atravesado por necesidades sanitarias, económicas, un índice de pobreza histórico, falta de insumos en los hospitales y la creciente cantidad de fallecidos que ha superado largamente los 100 mil muertos, resulta ser una cachetada, una burla y una falta de respeto a una sociedad que sufre, por la ineptitud de quienes gobiernan actualmente nuestra nación.

Mientras el gobierno de los Fernández, el dúo dinámico que nos lleva a la destrucción como país en esta reedición graciosamente otorgada por una parte de la sociedad que los votó, sigue su derrotero recaudatorio, la emisión descontrolada para sostener el déficit alimentando la bomba que estallará en nuestras manos y los negociados que no paran desde el primer día que reasumieron el poder en el 2019, el Ministerio de Carla Vizzoti abrió una licitación para la compra de 10 mil penes de madera para una campaña de educación sexual. El pliego también incluye preservativos y maletines. El costo estimado es de 13 millones de pesos.

El artefacto, denominado “pene de madera” se licitó por 10.000 unidades, con las siguientes características: Material: madera semidura. Medidas: alto 170 mm, diámetro del cilindro 40 mm, diámetro base 50 mm. Terminación: pulido. Embalaje: caja conteniendo 100 penes de madera. Todo, por la módica suma de 13 millones de pesos.

“Te prometieron asado y heladera llena y te dieron polenta y pene”, dice un ácido meme que circula en las redes, el cual condensa de manera gráfica el engaño de campaña de Alberto Fernández y Cristina, a quienes no les importa absolutamente nada más que la caja y la permanencia de su destartalado gobierno en el poder nacional.

No importa la campaña, no importa el objetivo, ni importa siquiera el sesgo pedagógico que le quieran dar a esta estupidez transformada en una grotesca caricatura de una gestión cuya acción al frente del gobierno nacional encuadra perfectamente en la representación alegórica que acaba de plasmar en el falo de madera licitado, programa que (para completarla) la funcionaria del Ministerio que lo impulsa, se llama: Tirado.

La bronca de la gente, sensibilizada por tantas muertes, tanta necesidades, pobreza y falta de esperanza, no es ideológica ni siquiera política; es de aquella víctima engañada y usada por un grupo de ladrones que asaltaron el poder, mediante el engaño (y van…), donde lo único que no improvisan, es la técnica para mentir y robarnos los sueños (además de la plata).

Ojalá la sociedad comience a reconocer estos malos estímulos políticos, estas deformaciones ideológicas, estas verdaderas asociaciones ilícitas que se disfrazan de democracia para que les entreguen las llaves del banco.

Si por algún motivo, los votantes en las próximas elecciones no quieren que el gobierno use el “pene de madera” en contra de ellos mismos, cambien el voto y de no ser así, aguanten el dolor que les impone este populismo berreta, el cual, en función de sus negocios marginales, ya no saben qué inventar para decirles a sus propios electores que los seguirán sodomizando todo el tiempo que les resta en el poder. (Agencia OPI Santa Cruz)