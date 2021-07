EFECTO DE LA CRISIS EN REPRESAS: EMPRESAS QUE RECLAMARON QUEDARON SIN CONTRATOS, CHOFERES SIN TRABAJO Y UN GREMIO QUE SE ARMA CON EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE

Tal como lo habíamos anunciado en nuestra nota del día 29 de junio 2021, sobre la actitud que tomaría la UTE Represas Patagonia con las empresas de transporte que iniciaron un conflicto con piquete mediante, frente al obrador de la Barrancosa y terminó con un reclamos frente a casa de gobierno, todas ellas fueron desafectadas de los servicios por parte del consorcio chino-argentino y por ende, todos los choferes que durante más de 10 días reclamaron con medida de fuerza, quedaron sin trabajo, al menos, en lo relacionado al transporte hacia y desde el complejo hidroeléctrico que se construye sobre el río Santa Cruz.

Después del “acuerdo” entre la UTE y las empresas que reclamaban el pago de deudas hasta con 6 meses de atraso, Represas entró en “Suspensión del Proyecto” abonando con cheques a 60 y 120 días, con lo cual desactivó el reclamo, pero sin duda la decisión tomada, al mismo tiempo que firmaban los cheques, era que todas y cada una de las empresas involucradas, iban a ser dadas de baja en las próximas contrataciones cuando se reactiven los trabajos.

En aquella nota que hacemos referencia, entrevistamos al titular de la UTA, Rubén Aguilera, quien dijo expresamente “El tiempo lo dirá; si es una movida de los choferes, los empresarios los van a dejar afuera; si es una movida de los empresarios, la UTE no les va a renovar el contrato y si es una movida en conjunto, no va a pasar nada. Espero que esta gente en un par de meses no se queden sin trabajo; es la metodología que usan muchos cuando se muestran muy conflictivos”.

Y tal como lo dijera el dirigente gremial, se cumplió a rajatablas la segunda opción: al ser una movida de los empresarios, la UTE les pagó lo adeudado, pero los deja afuera del proyecto de acá en lo sucesivo. Y por el mismo efecto que imprime esta decisión, los choferes involucrados en la protesta, con el apoyo empresario, se quedan sin trabajo, al menos en relación con las represas.

Crear un factor de poder

Ante la actual realidad del sector, debido a que las empresas de transporte reclamantes quedaron afuera de las contrataciones de la UTE y por ende todo su personal en una inestabilidad laboral evidente, tanto los choferes como los empresarios, decidieron crear la UCRA Santa Cruz (Unión de Conductores de la República Argentina), entidad gremial que a nivel nacional está alineada con la CTA de neto corte oficialista.

Las fuentes consultadas por OPI alrededor de este armado, dan cuenta que detrás de todo esto se encuentran los empresarios de transporte, cuyos choferes plantaron el piquete en la Barrancosa, los mismos que trajeron los ómnibus para estacionarlos frente a la casa de gobierno y que finalmente terminó con el acuerdo señalado al inicio de este informe.

“FUE UN LOCKUOT EMPRESARIO, NO ES NATURAL QUE CHOFERES LLEVEN LOS MICROS A UN PIQUETE CUANDO ESTOS MISMOS EMPRESARIOS DESPIDIERON A 11 CHOFERES POR VENIR CON UN ÓMNIBUS A RIO GALLEGOS”

Esas mismas fuentes aseguran que previo la salida pública de la UCRA, existió una reunión con el dirigente petrolero Claudio Vidal, quien les dio su apoyo y a partir de allí hicieron un “armado sindical simulado” (por que aún no está homologados como entidad sindical) y los sacaron al conocimiento público, para darle trascendencia e instalarlo a nivel de los medios, sin embargo, lo endeble del proyecto, no le permite a sus impulsores, convencer sobre el origen genuino de un sindicato, donde quienes lo impulsan y propone, es la patronal.

Una de nuestras fuentes en la UTE fue categórico al momento de evaluar esta creación gremial “Esto está pensado por las empresas de transporte para presionar a la UTE cuando la actividad se recomponga. Ellos creen que armando un sindicato, van a poder cooptar trabajadores del transporte de personal que usa Represas y desde allí condicionar a la UTE. Es algo extorsivo que no va a funcionar, porque la UTE no los echa, simplemente que, cuando se reintegre la actividad, no van a volver a contratar a estas empresas de transporte; por lo tanto legalmente no hay nada que reprocharle a la UTE y mucho menos obligarlas a re contratar a estas empresas”, le dijo a OPI al respecto y agregó “Mira, como lo vemos acá, esto de la creación de un gremio de choferes, donde ya hay uno oficializado como la UTA, está gestado y bancado por los empresarios y la Cámara de Transporte y pusieron como Secretario General del gremio propuesto, a Roberto Bucarey, quien fue el vocero principal de todo el conflicto”, admitió nuestro confidente.

Luego nos marcó algunos detalles de esta conformación gremial que se propone en Santa Cruz, como indicar que la reunión de los gremialista, en la cual se presentaron en sociedad, la hicieron en las instalaciones de la empresa Destino Sur de los hermanos Mendoza, “Estuvo presente Ricardo Shoeder de Dos Lagos y el de Finanzas, es nada menos que Facundo Cabral de la empresa Universo (de Hugo y Javier Cabral)” señaló mediante la observación de la foto y concluyó “si esto no es empresario, que me digan qué es, pero lo que no dudo es que los más perjudicados son los trabajadores, los mismos choferes que les hicieron el juego esta gente para lograr que la UTE les cancelara la deuda y que ahora están fuera del juego”.

Realidad advertida

La inactividad del proyecto de Represas fue muy anticipada por OPI en sucesivos informes donde señalábamos las consecuencias que se avecinaban por motivo de las grandes deudas que enfrentaba la UTE. Y así sucedió. Cóndor Cliff entró en “veda” obligada y La Barrancosa en “Suspensión del proyecto” por motivos similares, aunque en la primera los problemas del proyecto en sí, son muchos más graves.

Como está presentado el panorama, la reactivación del proyecto Represas, depende del aporte financiero del gobierno nacional, desde donde se ordenó poner en pausa la obra, hasta que pasen las elecciones de noviembre, dado que estaban siendo inmanejable los problemas internos, por desmanejos financieros de Electroingeniería y los chinos, todo aumentado por la pandemia y el gran descontrol que sumó problemas permanentes en el desarrollo del proyecto y que OPI fuera el único medio en informar al respecto en forma cronológica y permanente. (Agencia OPI Santa Cruz)