PIETRAGALLA, EL BOLUDO Y EL KIRCHNERISMO DESNUDO AL QUE, FINALMENTE, SALVA “EL IMPERIALISMO” QUE TANTO DICEN COMBATIR

(Por: Rubén Lasagno) – Entre las licitaciones de penes de madera por 13 millones de pesos, que ahora Cristina, Alberto y Vizzotti no saben dónde los va a poner y acting de mala actriz que ejercitó una vez más la jefa de la banda, ante una justicia que avergüenza al país, apareció el boludo rentado que ocupa la Secretaría de Derechos Humanos de la nación, el inefable Horacio Pietragalla quien culpó a la oposición por los más de 100 mil muertos argentinos por Covid-19, responsabilidad directa de sus ineptos patrones políticos que nunca supieron para qué llegaron al gobierno, excepto para liberar chorros y asesinos, como bien lo hizo y hace el funcionario desde que asumió su cargo y especialmente para borrarle a la multiprocesada vicepresidente, todas sus causas por corrupción y robo sistematizado durante la década perdida en la Argentina.

Lo dijo en radio 10, un medio perteneciente al gobierno y ¿Dónde más?, teniendo en cuenta que son los micrófonos abiertos que tienen los funcionarios de cuarta del gobierno nacional, donde pueden decir cualquier estupidez sin que nadie se vaya a tomar el trabajo de preguntar seriamente. Esta radio, como C5N el canal de CFK, son los medios donde se agolpan los operadores mediáticos K, que tienen “cero credibilidad” pero subsisten por la billetera oficial que maneja Cristóbal López, un edecán del kirchnerismo, servilismo que no nos sale gratis a los argentinos, por cierto.

Sin ponerse colorado, porque la vergüenza no es un síntoma que conozca este funcionario que no funciona (excepto para la orga del gobierno), le echó la culpa de los 100 mil muertos a Macri, típica reacción K para no hacerse cargo del desastre organizacional de la pandemia, de la inutilidad que tiene la gestión a la que sirve, de la corrupción vergonzosa con el robo de las vacunas en la que incurrieron, la mala praxis en todos los sentidos y la inexistente capacidad para gestionar una crisis de esta magnitud, donde todo le ha quedado grande al gobierno, hasta el número de fallecidos que coloca a la Argentina en el lugar número 9 de muertes por Covid.

- Publicidad -

¡Gracias “imperialismo”!

El relato del “anti-imperialismo” kirchnerista, no solo se cae (porque nunca se levantó) sino aparece caricaturesco, ridículo y vergonzante, ante el envío de 3,5 millones de dosis de vacunas Moderna contra el Covid-19, que EEUU manda a la Argentina y no llegaron antes por la estupidez de un gobierno estúpido y corrompido como el argentino, quien por negociar con sus amigos rusos y chinos, postergó la entrada de vacunas que podrían haber salvado miles de vidas en nuestro país donde familias enteras han quedado devastadas por no tener la vacunación a tiempo, excepto las de la militancia K, quienes supieron robarse a tiempo las pocas dosis que entraron al país, para asegurar el futuro de su salud y la de los suyos.

Llegaron al país una carga de 3,5 millones de vacunas Moderna contra el coronavirus donadas por Estados Unidos – Foto: Telam

Lo cierto es que la mendacidad espiritual de los gobernantes argentinos, a quienes no les importó ni les importan los muertos por Covid-19, como queda resaltado en los dicho de Pietragalla, quedó más expuesta aún, con la decisión de Biden “El Imperialista”, de enviar a nuestro país una donación más grande que todas las vacunas que han ido recolectando los Fernández “de a puchito” por el mundo, enviando costosísimos vuelos para buscarlas, los cuales han triplicado el valor de las propias vacunas, sin duda abriendo un nicho de negocios para unos pocos, que ojalá algún día, un presidente que llegue con los que debe tener bien puestos entre las piernas (no como Macri), investigue y tenga el valor de llevarlos hasta la cárcel a estos mercaderes de la muerte, que siguen haciendo negocios con nuestra salud.

Lo cierto es que mientras el títere Alberto Fernández y su co-equiper, la multiprocesada en busca de la impunidad, Cristina Fernández, se ponen la boina de “El Ché”, alineándose con la dictadura de los Castros y en contra del pueblo Cubano o apoyando al genocida de Maduro, mientras desde un piso en Puerto Madero, Recoleta o algún barrio cerrado de El Tigre levantan la falsa bandera de un “comunismo berreta, arcaico y simulado”, se hacen los boludos abriendo la mano para recibir exultantes las 3,5 millones de dosis de EEUU que creen ellos, los salvará en las elecciones próximas, objetivo fundamental de este gobierno y no precisamente el de preocuparse por la salud de los argentinos.

¡Bienvenidos a la realidad!. Esa misma que destruye el relato obsceno y las posturas ideológicas falaces y ordinarias de los delirantes populistas que supimos conseguir por obra y gracias de tipos “vivos” como Mauricio Macri, que nos devolvió lo peor de la política nacional, cuando todos esperábamos escapar hacia delante y no repetir la historia. (Agencia OPI Santa Cruz)