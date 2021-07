A OCHO DÍAS DE “SEPARARSE” VIDAL, NINGÚN FUNCIONARIO DEL “SER” RENUNCIÓ, NI ANUNCIARON BLOQUE APARTE EN LA LEGISLATURA

Claudio Vidal de SER –

(Por: Rubén Lasagno) – Todos esperan las listas de los partidos políticos que deberán ser armadas este fin de semana, con término a las 24 del día sábado 24. Allí se develarán algunas cuestiones vinculadas con los nombres que harán punta de lanza, los que acompañarán y lo que ya se considera, serán candidatos testimoniales, tanto en el FPV, como también lo podrían ser en la oposición, pero ese análisis lo dejaremos para la próxima semana con los candidatos a la vista.

Ahora me gustaría detenerme en “el distinto” de estas elecciones provinciales, me refiero al petrolero Claudio Vidal del partido kirchnerista SER, que el día 15 anunció “su separación del Frente para la Victoria”, como una forma de anunciarle a los votantes que ese sector político conlleva una “renovación” y todos crean que no tienen nada que ver con los casi dos años de gobierno que lleva Alicia Kirchner, a quien, el propio Vidal ayudó a renovar mandato en la gobernación y a sostener todos los proyectos del Ejecutivo hasta el día de hoy.

Dicho esto y pasado ocho días desde que institucionalmente el petrolero anunció su “separación del oficialismo”, lo cierto es que los funcionarios que son de ese sector político y trabajan en la administración de Alicia Kirchner siguen en funciones, es decir no renunciaron y los diputados de Vidal en la Cámara de Diputados no anunciaron la creación de un bloque aparte del Frente para la Victoria.

Todo sigue igual. Solo palabras volcadas en redes sociales, las cuales no tienen (al menos para nosotros) ningún valor institucional, son una especie de “cacareo” público para decirle a la gente lo que quiere escuchar: que ahora son distintos, pero sin contarles que siguen siendo iguales.

Dicho esto, es una obviedad indicar que el sector de Vidal sigue íntimamente conectado con el FPV y posiblemente, tal como lo dijimos en notas anteriores, el petrolero esté esperando la reunión con Máximo Kirchner o el llamado que le demarcará finalmente, el camino a transitar en los próximos meses.

Hasta el momento el sector de Vidal hace solo “curanderismo político”, todo de palabra; en los hechos, todos sus diputados siguen dentro del FPV, los funcionarios siguen funcionando para Alicia y el intendente Fernando Españón de 28 de Noviembre, persiste como un aliado K, tanto en las decisiones, como en el funcionamiento y el cumplimiento de todas y cada una de las acciones que indican desde Casa de Gobierno.

Es muy importante seguir el derrotero del partido petrolero, porque será (seguramente) el sector que vaya estar segundo o tercero en las elecciones, por cantidad de votos y la intención de este candidato podría ser la posibilidad que tenga en oficialismo de ampliar su base de votantes, especialmente de aquellos que están defraudados con el FPV/PJ y en noviembre decida votar otra opción. Vidal, iría por ese voto, más los de zona norte donde tiene más seguro el sufragio, pero luego (ya en el Congreso) volvería a ser aliado del kirchnerismo, más aún sabiendo el nivel de pertenencia que tiene con Máximo a quien Vidal jamás osaría votarle en contra, cualquier decisión tomada por él o su madre.

Solo basta ver la gente que ha reclutado para entender cuál es la tendencia política que lo motiva y cómo funcionará a pleno la plataforma del engaño, si logra convencer a muchos que es distinto, aún cuando siga siendo el mismo del 2019. (Agencia OPI Santa Cruz)