ACUSAN DE NEGLIGENTE A YPF EN TIERRA DEL FUEGO, POR LOS REITERADOS INCIDENTES DONDE HAN RESULTADO HERIDOS PETROLEROS DE LA PROVINCIA

(Agencia OPI TdF) – El secretario de Hidrocarburos de la provincia, Alejandro Aguirre, en declaraciones a Radio Universidad 93.5 de Río Grande, se refirió al incendio ocurrido en la madrugada de ayer en Cañadón Piedra de YPF y dijo que a pesar de que se trata de la empresa de bandera, se tomarán medidas respecto de los reiterados incidentes que, en este último caso, terminó con varios operadores heridos y si bien no se trata de casos graves, nada hace pensar que un día nos encontremos ante un hecho irremediable.

El funcionario destacó que no es la primera vez que ocurre, hace un mes se produjo otro incendio y ayer mientras se hacían pruebas de presión, surgió otro incendio en Cañadón Piedra, que pone al gobierno en alerta, tras la confección de multas de las cuales, la última fue de aproximadamente 60 millones de pesos.

“Cañadón Piedra esuna planta que procesa la producción de pozos del norte de la isla y ya hace un mes tuvo un incendio. Aparentemente hubo un problema en la separación del líquido del gas, que hay que purgar por abajo, se abre una válvula manual y ahí hubo un incendio. Esta vez los operarios quisieron apagarlo con matafuegos y tuvieron algunas quemaduras, que no fueron graves. El gran fuego que se ve en los videos es la antorcha de quema. Esto fue a la una de la mañana y concurrimos con la primera luz del día para ver la situación. Me comuniqué con Luis Sosa para ver cómo estaban los operarios y me dijo que habían sido dados de alta porque eran quemaduras leves. Esa planta estaba parada después del incendio de hace un mes, arrancó el viernes y mientras hacían las pruebas se produjo este nuevo incendio”, señaló por la emisora el funcionario provincial. (Agencia OPI Tierra del Fuego)