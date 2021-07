EN COMODORO LARGAN A CONDENADOS POR FALTA DE ESPACIO Y ASÍ SUS PENAS PRESCRIBEN

(OPI Chubut) – Siete condenados por delitos graves en Comodoro Rivadavia, con penas aún mayores a los 3 años de cumplimiento efectivo, serán dejados libres por falta de espacio en los lugares de detención, una decisión judicial tomada en base al hacinamiento de detenidos alojados en las comisarías. Tras esta decisión, se espera una cascada de reclamos y pedidos similares de otros presos aún sin condena firme.

El fiscal general Cristian Olazábal dijo al respecto que “en el marco de la inspección de la pena que se ha aplicado a varios condenados, el juez de ejecución nos ha corrido vista a efectos de expedirnos sobre la posibilidad de prescripción de varias penas porque hay personas condenadas a penas de cumplimiento efectivo que no fueron llamadas a cumplir las mismas. En el control de la ejecución que realiza el Ministerio Público Fiscal, hemos verificado que en muchísimos casos las penas se encontrarían prescriptas pese a los reiterados pedidos dirigidos a la Unidad Regional para que se liberen plazas o cupos para que estas personas cumplan las penas pero en tres años no fueron requeridos y las penas prescribieron pese a haber una condena firme”.

Al respecto dijo que de todas las etapas no se está cumplimentando el cumplimiento efectivo de la pena, la cual queda inconclusa por falta de espacios en los centros de detención, lo cual equivale que aún constatando que los delincuentes han cometido el delito y acreditada la culpabilidad, no han cumplido la condena por falta de espacio en las cárceles provinciales y descargó la responsabilidad en virtud, dijo, que no es función del Poder Judicial adoptar los medios para construir espacios y lugares para alojar detenidos. (Agencia OPI Chubut)