LAS LISTAS: EL “SER” DE VIDAL, “RENOVADO” CON SERGIO ACEVEDO Y LA OPOSICIÓN EN PARTÍCULAS CON LA AUSENCIA DE COSTA EN LAS LISTAS, PERO CON SU MANO EN EL ARMADO

Cerradas las listas para el proceso eleccionario de medio tiempo aparecieron claramente los ofrecimientos políticos que vamos a tener los santacruceños, mencionados aquí por sus partidos de origen, dado que siembran la confusión los cambios de nombres en las listas, donde en su mayoría, los personajes en muchos casos se repiten bajo otras denominaciones. Éstos son los siguientes:

FRENTE PARA LA VICTORIA (FPV)

“Acuerdo Santacruceño” (Nuevo nombre de fantasía)

Gustavo González Moira Lanesán Sancho Carlos Aparicio Karina Nieto Claudio Barría Marta Garzón

La lista oficialista evitó nombres de gran exposición, pero todos son adherentes al kirchnerismo de base y el aparato K, para esta instancia, eligió gente obediente y muy manipulable por celular, que se inicia con el intendente Gustavo González intendente reelecto de Puerto Deseado, Moira Lanesán Sancho actual filiada al PRO, con salto de garrocha garantizado, al lado del intendente Pablo Grasso; Karina Nieto, actual diputada provincial, de absoluta obsecuencia kirchnerista y Marta Garzón, hermana de Alejandro Garzón, dirigente de ATE, lo cual ayuda a interpretar el salto de la oposición sindical (ATE) al kirchnerismo y la entrega del espacio político UP, que lidera Garzón y Olga Reinoso, todos oficialistas sin excepción.

Marta Garzón, escribió en las redes sociales: “Compañeros, hoy asumimos el desafío de representar nuestro andar cotidiano y de visibilizar con mayor responsabilidad nuestro proyectos político en el Frente de Todos”, donde indica que “milita hace años” y agrega “… somos parte del pueblo que todos los días sale a bus ara el pan para llevarlo a su mesa que empatiza y ayuda a los que no lo tienen…”, alude esta mujer entre una serie de falacias que puestas en contexto de la realidad, son exactamente contrarias a lo que hace, piensa y ejecuta el krichnerismo.

CAMBIA SANTA CRUZ (UCR)

“Evolución Santa Cruz” (Nuevo nombre de fantasía)

Omar Zeidán Paula Obaya Pedro Valenzuela Candela Pittacolo Ítalo Bringas Silvia Martínez

Con Vos (UCR)

Leo Roquel Andrea Gallegos Luis Mielniczuk Claudia Esteban Gastón Barrientos Joana Cabrera

“Tu voz en el Congreso” (Encuentro Ciudadano)

Gabriela Mestelán Fernando Cervo Susana Gargiulo Mario Calodolce Lidia Coney Juan José Ortega

Juntos por Santa Cruz (UCR)

Roxana Reyes Omar Fernández Eva Hassanie Pedro Muñoz Mirta Lucero Miguel Rodríguez

Esta lista encabezada por Roxana Reyes, tiene la mano de Eduardo Costa. Sacando a la titular, los otros más reconocidos son Omar Fernández, ex intendente de Pico Truncado, quien hace dos años figura como ñoqui en el senado acompañando a Roxana Reyes y Pedro Muñoz, tal vez el único de los candidatos de esta lista con la mejor imagen del grupo, por haber sido quien en el 2007 lideró a la ADOSAC que logró torcerle el brazo al gobierno en plena vigencia del poder de Néstor Kirchner, fue Vocal por los docentes, enfrentándose a la autoridad del Ejecutivo en el CPE y es actual concejal de Río Gallegos, uno de los pocos que enfrenta desde la oposición los embates de la mayoría oficialista.

“Unidad de la Izquierda” (PO)

Nicolás Gutiérrez Adriana Astolfo Miguel Del Plá Ada Vivanco Luis Díaz Paula Esther Burgo

Frente de Izquierda Unidad

Yesica Aguilar Cecilia Argañarás Emilio Poliak

SER Santa Cruz (FPV)

Claudio Vidal Mónica Pereyra Sergio Acevedo Bárbara De Cristofaro Facundo Prades Jazmín Macchiavelli

PRO en Santa Cruz

Martín Bocco Micaela Siarez Javier Gabban Sandra Bordón Daniel Bagnasco Deborah Petasne

Nuevo MAS Santa Cruz

Jorge Jesús Mariano Graciela Linares Gustavo Nauto Sharon Zapata Walter Sánchez Sandra Heredia

Capítulo aparte: El SER

Una de las llamativas apariciones para estas elecciones, es el SER, el partido de Claudio Vidal que según el petrolero “va por fuera del FPV”, lo cual, convengamos, no es ninguna garantía de que, ganada una banca, no termine votando a mano alzada con el kirchnerismo, partido en el cual nació, con el cual colaboró para que Alicia Kirchner sea reelecta, en cuya gestión hay funcionarios a militantes de Vidal, uno de los intendentes del SER (Fernando Españón – 28 de Noviembre) responde a Alicia Kirchner y los diputados del SER votan todo a las órdenes de Matías Mazú en la legislatura provincial. Hasta el momento, Vidal no ha dado ni un solo paso para demostrar fácticamente, que (como dice) va “separado del FPV”.

A esta aparición del SER como “nueva opción”, se le suma que Claudio Vidal lleva a Facundo Prades, un Radical ex intendente de Caleta Olivia con una causa penal en curso y como tercero en su boleta a Sergio Acevedo y aquí está uno de los grandes temas que el electorado debe poner en debate a la hora de pensar en darle un voto a esta facción K.

La figura del ex gobernador tiene un evidente contrasentido con el mensaje del petrolero, quien difunde como núcleo de su discurso político ser “…un espacio de construcción común, donde la experiencia y las nuevas ideasaporten miradas y soluciones que permitan transformar la provincia. Los nombres de esta lista expresan eso…”

Bueno, estas palabras puestas en el microscopio político, no reflejan lo que sí demuestra la realidad. Si hablamos de “experiencia” y “nuevas ideas”, no es Sergio Acevedo quien mejor condensa ese espíritu.

Si Sergio Acevedo quiere mostrar como experiencia propia, su elección en el año 2003 ganada con el 60% de los votos, no lo puede hacer, porque esos sufragios que no eran de él; eran de Néstor Kirchner quien lo propuso, impulsó e impuso junto a Carlos Sancho. La prueba más concreta de que ese 60% de votos no eran de Acevedo, fue que cuando renunció, ninguno de sus votantes salió a defender su gestión y ni a pedir por él.

Pero el karma de Acevedo va más allá: ni siquiera él fue capaz de pararse ante su electorado y decir su verdad. Se fue calladito y con las manos al bolsillo, caminando desde casa de gobierno a su departamento en cercanías de la Legislatura.

La cobardía de su decisión de no pelear contra quien lo echaba como un mal empleado, es una de las mayores máculas que tiene su historial político. Esto no le permite construir una imagen clara y diáfana de un político que se fue sin dar explicaciones a quienes confiaron en él.

Fue un cómplice en el silencio del robo, la coima y los sobreprecios de su mentor Néstor Kirchner, dato que alguna vez, gente allegada a Eduardo Costa, cuando pretendía abrir un frente electoral con el truncadense, pusieron como dato esencial para justificar su salida del gobierno y mandar el mensaje: fue honesto, no se quiso prender en nada, no se quedó con una moneda.

Error, el silencio, la omisión y la “falta de memoria” del ex gobernador sin mandato cumplido fue pura complicidad y lo es hasta hoy.

“Las generaciones que vienen se merecen otra alternativa. Para que nuestro presente y futuro sea diferente, es necesario que dejemos de hacer siempre lo mismo en cada elección. Es momento de darnos otra oportunidad, de creer y entender que otra Santa Cruz es posible…”.

Recordemos que Acevedo no es la primera vez que intenta reingresar a la atmósfera política provincial. Armó una coalición llamada “Nuevo Movimiento” con la cual pretendió anexarse a Eduardo Costa; perdieron y quiso poner candidatos a intendentes y también fracasó.

En el 2019 volvió a las fuentes, apoyando al kirchnerista Claudio Vidal, quien apareció alineado con Alicia y Javier Belloni (intendente de El Calafate) y desde allí hasta la fecha, siguiendo a la estructura del petrolero, Acevedo hoy figura tercero en la lista del SER.

“Quiero resaltar y agradecer enormemente a Sergio Acevedo. Es muy importante la vuelta a la política de una persona que ha demostrado su conocimiento, respeto, transparencia, honestidad y amor a todo lo que es santacruceño. La confianza que deposita en este nuevo proyecto”, escribió Claudio Vidal en las redes.

En principio Sergio Acevedo “no vuelve a la política”, está en la política desde hace mucho tiempo, solo que jugando a las escondidas porque su nombre es mala palabra entre el votante santacruceño. El conocimiento, transparencia y honestidad, hasta ahora no lo demostró asumiéndose cómplice de la corrupción kirchnerista con el mudismo, tal vez por el ser el más ultra K, por fuera de los actuales diputados y uno de los pocos “paladar negro del kirchnerismo” que quedan en Santa Cruz. A tal punto es su pertenencia, que al día de hoy es incapaz de revelar los dislates de la corrupción kirchnerista que asoló la provincia y la nación en la década robada; sigue siendo fiel (aún hoy) a Néstor Kirchner.

El amor por los santacruceños lo tendría (y lo podría demostrar) si acaso le explica parte del pueblo que alguna vez lo votó, por qué guardó silencio sobre su huida del gobierno, por qué no denunció la ruta de los fondos de Santa Cruz y cómo hizo para poner las manos en los fondos secretos, donde el robo y la corrupción fue un común denominador, luego seguido por Icazuriaga y Larcher y jamás tuvo lo que debía tener, para denunciar lo que vio, lo que supo y calló y lo que le hizo hacer su patrón político, el mismo que unos meses antes lo echó de la casa de gobierno como si fuera un prescindible más y se fue de Alcorta como un perro mojado.

Si todo esto logra hacer y explicar Sergio Acevedo, creeremos en el discurso de Vidal.

Si nada de esto ocurre, creeremos que es otro discurso falaz tratando de deconstruir la imagen negativa de un hombre gris y silencioso, tratando de imponerlo como una nueva opción, cuando en realidad es de quien más lejos debe estar un votante de esta provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)