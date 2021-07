RÍO TURBIO CON MÁS DE 550 MILLONES DE FONDOS PARA OBRAS Y PRACTICAMENTE NINGUNA DE LAS CORRESPONDIENTES A JULIA DUFOUR EJECUTADAS

El municipio de Río Turbio tiene asignado en el Presupuesto del año 2021 la suma total de $ 545.841.473,96proveniente de fondos propios, provinciales y nacionales, para obras públicas.

Recordemos que nuestra nota anterior, hacíamos un recuento general de la situación en la que se encuentra en barrio Julia Duffour en Río Turbio, un sector abandonado por los sucesivos intendentes, todos del FPV, que previo a las elecciones, intentan promover obras y hacer anuncios, con fines totalmente electoralistas.

De acuerdo a los documentos a los que pudimos acceder el municipio tiene asignado $ 3.100.000,00 de Obras por Administración, $ 47.086.118,49 con aportes de provincia y $ 495.655.355,47 por convenios con Nación.

Algunas curiosidade

En general este presupuesto no ha sido ejecutado en las obras que constan en la documentación analizada. Si bien figuran los montos asignados, las obras no existen o no se han comenzado. Sin embargo cabe destacar que ATE(Asociación Trabajadores del Estado Río Turbio), tiene un lugar destacado en el presupuesto 2021, por cuanto tiene asignado la suma de $ 800.000,00 para (2.1.2.2.12) “Terminación de Camping Asociación Trabajadores del Estado”, con fondos por convenio con la provincia de Santa Cruz.

El detalle a tener en cuenta es que ya en el presupuesto del año 2020, figuraban por el mismo concepto “Terminación Camping ATE Río Turbio” otros $ 800.000,00, lo cual significa que a la fecha, el sindicato tiene asignado $ 1.600.000,00 y la obra no está terminada. Lo cual nos hace preguntar si en el presupuesto del 2022 seguirá figurando otra asignación igual o mayor de la provincia, con el mismo objetivo?.

Para Julia Dufour, nada

Si bien con respecto a este barrio de Río turbio, estamos trabajando en un pormenorizado detalle de los fondos que fueron destinados (entre 2013 al 2021) a mejoras de este sector, con plata que se asignó, se gastó, pero nunca llegaron en forma de beneficios a los vecinos, vamos a dar acá un pantallazo de la cantidad de plata que se usa no se sabe bien en qué, pero evidentemente en obras y servicios no han llegado a Julia Dufour.

En el 2013 le asignaron presupuestariamente al municipio de Río Turbio fondos nacionales por más de 17 millones de pesos para pavimentación de la Avda de Circunvalación de Julia Dufour, que nunca se hizo.

En el Presupuesto 2021 bajo en convenio con Nación en el programa “Argentina Hace”, se asigna a la obra de “Cordón Cuneta Julia Duffour” etapas I y II (repartidas en cuatro asignaciones) de $ 1.882.416,00; $ 1.888.266,00; $ 6.983.450,00 y la última asignación de $ 6.800.330,60, respectivamente. En la práctica no están ejecutadas.

Igualmente figura una inversión en dos etapas y cuatro asignaciones para construcción de veredas de circunvalación Julia Duffour y Gendarmería nacional por los siguientes montos. $ 9.575.614,79; $ 8.768.857,18; $ 6.653.276,84 y $ 7.854.159,97. Esta obra, a pesar de las asignaciones presupuestarias, no está hechas.

Y también figura en el presupuesto 2021 el “Pavimento Urbano de Hormigón” para Julia Duffour por un monto de $ 243.161.845,51 sin que estén las obras y se duda que estén los fondos. Recordemos que los organismos de control de los municipios en santa Cruz, no funcionan.

“En Julia Duffour no han dejado nada, solo nos usan como excusa para pedir fondos y robarse la plata.Solo la escuela que van a inaugurar es lo más próximo a una inversión. Y en eso, todos los intendentes de Río Turbio son co-resposables de estos delitos cometidos desde el municipio con la complicidad de la provincia y la nación. Es una vergüenza que nos traten como estúpidos y crean que todos en este pueblo somos giles. Hoy al menos los vecinos sin ninguna aspiración política, solo la de vivir un poco mejor, hemos perdido el miedo a expresar lo que sentimos ante este sudo indebido de fondos y de engaño a todos los que vivimos marginados en esta ciudad”, fue el categórico cierre de un vecino consultado en Río Turbio, quien no dejó de resaltar que ningún medio (nunca) se ha ocupado de resaltar la postergación que sufre Julia Duffour. (Agencia OPI Santa Cruz)