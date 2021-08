SE PRODUJO UN DERRAME DE LÍQUIDOS CLOACALES EN LAS REPRESAS CONTAMINANDO EL TERRENO, AL PUNTO QUE DEBIÓ ACTUAR LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

La Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales en La Barrancosa

Como hemos informado extensamente en notas anteriores, el complejo Represas sobre el río Santa Cruz se encuentra detenido, ha cesado la construcción y solo queda personal mínimo en ambos diques (La Barrancosa y Cóndor Cliff), con el cual se cumplen tareas de mantenimiento, higiene y vigilancia.

La novedad que no ha trascendido y mucho menos informado la UTE Represas Patagonia, ni la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, es que por inoperancia de una persona puesta al cuidado y operación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales en La Barrancosa, donde vierten los desechos de las cloacas que provienen de la villa que se levanta en el obrador, se produjo un derrame que contaminó el terreno, generando un gran problema ambiental en una zona donde normalmente transitan miles de personas en épocas de trabajo.

El operador (cuyo nombre aún no hemos podido establecer) se olvidó de abrir una válvula aliviadora del sistema y los dos tanques receptores de líquido de cloacas, los cuales están enterrados solo con los venteos de cada unidad de manera aérea, se elevaron (debido a la presión interna) salieron de sus correspondientes pozos donde están enterrados y al menos uno de ellos se reventó y desparramó los miles de litros de su contenido sobre el terreno, ocasionando la contaminación de todo el entorno, lo cual fue considerado por los técnicos que evaluaron el impacto, como de “muy grave”, a tal punto que ha tomado intervención directa la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia y en las últimas horas, arribó personal de Inspección de nación, quienes han mantenido varias reuniones a lo largo de ayer y lo que va de hoy miércoles.

OPI tuvo acceso a las fotos tomadas por personal de la UTE, donde se puede apreciar la forma en que los tanques se elevaron del foso en el están ubicados, debido a la presión que debió ser liberada como indica el procedimiento y se puede apreciar en las imágenes, cómo persiste sobre la parte superior de ambos depósitos, unos 30 cms de tierra bajo los cuales estaban tapados los tanques, con solo sus correspondientes venteos a la vista en la superficie.

La fuente de la UTE consultada por OPI señaló que esta operación (de liberar el venteo) es básica “y estuvo en manos de gente sin capacidad técnica, dado que el personal que hace normalmente la operación de la planta, se encuentra de franco”, nos indicaron respecto del motivo por el cual la planta no está siendo atendida por el personal técnico responsable.

“Estos tanques – prosiguió nuestra fuente – son receptores del líquido de cloacas antes del tratamiento de descontaminación, lo cual implica un altísimo grado de contaminación en el volumen volcado al terreno y la solución inmediata que se ha encontrado es restringir el uso de agua y transportar los efluentes a una planta que está en la zona de obra, hasta que se reponga el sistema que además, es sumamente caro y se debe sustituir el o los tanques, dado que no se pueden reparar”, indicó nuestro infidente dentro de la UTE.

Averiguaciones realizadas entre el personal que se encuentra en el servicio restringido de La Barrancosa, confirmaron que la planta está siendo operada por personal sin capacitación “esa planta siempre fue operada por gente especializada, pero como no hay nadie creo que lo estaba operando alguien de la UOCRA, ya que los de la construcción acá en Represas suplantan a todos los que faltan, ya sea a los vigiladores, a los choferes, etc; ahora están desesperados buscando gente que tenga conocimiento”, remarcó la fuente quien afirmó “Para que intervenga Medio Ambiente de la provincia, el tema no es menor, son miles de litros de excrementos y aguas sin procesar que se han volcado en el terreno y esto desde el punto de vista de los protocolos vigentes para evitar la contaminación, es muy grave y seguramente, muy costoso. La planta cuesta cientos de millones de pesos y hoy está inservible, solo por ineficiencia y falta de responsabilidad de los los responsables de la primer obra hidroeléctrica del país”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)