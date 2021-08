JORGE TAIANA, DE DEFENSA, NADA; QUIZÁS EL BOMBAZO QUE PUSO EN 1975 MATANDO A 5 PERSONAS, SEA PARTE DEL MÉRITO PARA SER MINISTRO

Jorge Taiana nombrado ministro de defensa del país –

(Por: Rubén Lasagno) – En lugar de Agustín Rossi, el hombre que perdió misiles, le robaron municiones de guerra de las guarniciones y se le hundió un barco de guerra amarrado en puerto, para el Ministerio de Defensa del país el gobierno nombró a Jorge Taiana.

Taiana es Cristina, de hecho lo llevó en su boleta en 2017. Un obsecuente de la viuda, que está disponible para cualquier trámite que se ordene desde el poder K. Tiene experiencia en Relaciones Exteriores, fue embajador en Guatemala y la OEA, Ministro de Relaciones Exteriores de Néstor Kirchner, legislador porteño, diputado del Parlasur y senador por la provincia de Buenos Aires. Fue un gran becario de la política nacional.

Es decir, no se puede decir que Taiana no sea un hombre de gran experiencia en el área de la diplomacia, pero de Defensa, nada; porque en realidad desde la óptica del poder partidario, lo que suma no es la capacidad, sino la obediencia. Lo dijo el presidente cuando menospreció el mérito, como el puente para llegar al éxito en el país. Obvio, solo basta verlo a él, para entender su punto de vista. Sobre la innecesaria virtud del mérrito.

Sin embargo, para ser serios y porque ni el gobierno ni la militancia K lo va a decir, digamos que Jorge Taiana, no tendrá conocimiento de Defensa, que por definición incluye un conjunto de actividades políticas y militares que desarrollan los estados-nación modernos, para evitar o rechazar los ataques militares, pero tiene un gran conocimiento del crimen terrorista en épocas de democracia y lo peor, llevadas a cabo por él y una banda de antidemocráticos setentistas, durante un gobierno democrático de su propio signo político.

A Taiana se lo acusa de ser partícipe el 4 de julio de 1975, tres días después de la muerte de Juan Domingo Perón, cuando aún estaban velando al General, de un atentado en el Bar Ibérico (Buenos Aires), donde colocó una bomba con intención de matar a un oficial naval quien iba al lugar, pero ese día no se encontraba allí.

La explosión provocó la muerte de un mozo y una mujer e hirió a varios de los que estaban allí circunstancialmente de los cuales tres fallecieron con el tiempo producto del atentado. Esta información surgió de los informes publicados por Wilileaks y Taiana, jamás lo desmintió.

Como en el caso que publicamos de los padres de Wado e Pedro, otro ministro cuyos progenitores asesinaron a inocentes, tras un atentado con bombas para matar al General Labruschini, aquí los criminales Montoneros, en plena democracia y con un gobierno de su mismo signo político, mataron indiscriminadamente a gente inocente que esa banda de delincuentes consideraba “daños colaterales”.

Hoy, 46 años después, Jorge Taiana es Ministro de Defensa; toda una paradoja en un país donde las paradojas son la regla, no la excepción. (Agencia OPI Santa Cruz)