SPSE LE OTORGÓ UNA LICITACIÓN DE FORMA IRREGULAR PARA RED DE AGUA URBANA, POR 22,5 MILLONES DE PESOS, A UNA SOCIEDAD UNIPERSONAL DE AUXILIO MECÁNICO

En los primeros días del mes de agosto 2021 Servicios Públicos Sociedad del Estado realizó la apertura de una obra de red de agua con bombeo electromecánico para 120 lotes de Julia Dufour, barrio de Río Turbio, del cual venimos informando sobre la cantidad de fondos asignados para obra pública en los presupuestos municipales desde el 2013 al 2021 por la suma de $ 168.824.868,00, sin que los mismos se hayan ejecutado por los cinco últimos intendentes, estando la villa de la cuenca en deplorables condiciones sanitarias y de infraestructura.

El presupuesto para la obra de agua es de $ 22.769.998,49 asignado por fondos nacionales y administrados y articulados por la provincia a través de Servicios Públicos Sociedad del estado (SPSE).

Irregularidades y sospechas de corrupción

Todas las circunstancias que rodean a esta asignación presupuestaria para obra pública, tiene un fuerte olor a corrupción, debido a detalles de graves irregularidades detectadas y apuntadas por fuentes que confiaron en OPI y News acercando la documentación donde consta la forma en la cual Servicios Públicos Sociedad del Estado, se ha manejado para asignar esta suma de 22,5 millones de pesos a quien “resultara beneficiario”, una empresa sin antecedentes y que tiene como socio a una sola persona.

La apertura de sobres para la licitación estaba previsto que se haría en las oficinas de SPSE en calle Roca de Río Gallegos o en las oficinas de El Cano, de esta misma capital, sin embargo no se hizo allí, se llevó a cabo en Río Turbio, sin previo aviso.

Esto, de hecho, constituye un hecho irregular muy grave porque el comitente (SPSE), tiene la obligación de informar de manera fehaciente por circular aclaratoria a todos los compradores de los pliegos, de cualquier modificación establecida en las condiciones y/o lugares que por cualquier circunstancias se cambiaran, suspendieran o sufrieran las mínimas modificaciones pre-establecidas, con un plazo mínimo de 72 horas hábiles y el presidente de SPSE Nelson Gleadell, como máximo responsable de la operatoria, no lo cumplió.

En lugar de respetar los términos para el aviso de cualquier modificación en el procedimiento, SPSE colgó una circular en la web, pretendiendo que es un medio habilitado, cuando en realidad, no está previsto este recurso como notificación fehaciente y mientras ello ocurría, en Río Turbio realizaban el acto de apertura de sobre de licitación de la obra, al mismo tiempo que en las oficinas centrales de SPSE en Gallegos, la empresa Mata Negra intentaba presentar la oferta que nadie quería recibir en la División Licitaciones a cargo de Rubén Alejandro Peña.

“Peña se encargó de tener la oficina cerrada para que no pudiera entrar la oferta de Mata Negra, porque ya tenían todo cerrado en Río Turbio”, dijo nuestra fuente. Recordamos que Mata Negra, no es una empresa cualquiera, sino es una de las firmas propiedad del Ingeniero Mauricio Collareda, un ex empleado de Lázaro Báez, a quien el testaferro K le construyó una casa en Zapiola al fondo.

Mata Negra, conforma el grupo de empresas amigas del poder que en épocas de Pablo Grasso en el IDUV, ganaba alternativamente licitaciones, que luego continuaron cuando Grasso se hizo cargo de la municipalidad de Río Gallegos. Es decir, que en el otorgamiento de SPSE, hubo otros intereses, que claramente iban por otro lado y por fuera de las empresas conocidas hasta hoy y forman la carterización de la obra pública en Santa Cruz. “Lo que pasa es que acá en santa Cruz cada uno tiene sus empresas amigas y en este caso Gleadell tiene la suya y no deja entrar a las de Grasso”, confió la fuente.

La segunda irregularidad grave en la que incurrió SPSE en este proceso, además de cambiar el lugar de apertura, no hacer las comunicaciones previas e impedir que participe otra u otras empresas en la licitación, fue que en Río Turbio tuvieron que esperar más de una hora para que la única empresa que ofertaba, se presentara en el acto.

Esto, a todas luces es ilegal, pues el protocolo determina que transcurrida una hora la licitación se debe declarar “Desierta”, sin embargo esto no pasó aquí, por cuanto claramente los responsables de Servicios Públicos, tenían especial interés de otorgarle la licitación a quien ellos habían elegido.

Pero no todo terminó allí; al darse cuenta del grosero error (entre otros) cometido en el manejo de la licitación y la queja que podría generar el burdo manejo simulado de la “legalidad de obras”, SPSE publicó un “Aviso de prórroga” en el Boletín Oficial, pero después de realizada la apertura, algo realmente ilógico y en contra de cualquier procedimiento normal.

Lo que debería haber hecho SPSE, era dar de baja la licitación en curso por irregularidades en el proceso licitatorio y realizar una nueva licitación, cosa que nunca ocurrió.

Sociedad unipersonal

La empresa a la cual SPSE le otorgó irregularmente la obra y los más de 22,5 millones de pesos es “Auxilios Andy S.A.S” con domicilio en calle Sauce número 591 de Caleta Olivia, consta en el Boletín Oficial de la provincia inscripta el 03/04/19 en la escribanía de Paola Alejandra Naves, donde se constituyó una Sociedad por Acciones Simplificada con un solo socio, Néstor Adrián Ruiz (32.086.755, CUIT N° 20-32086755-0), soltero, quien integró un capital de 60 mil pesos, representado en 60 mil acciones de un peso cada una.

El Directorio está constituido por el nombrado Néstor Adrián Ruiz y como Administrador Suplente a Néstor Rolando Nicolás Ruiz, DNI 11.983.720 (su padre), con domicilio en calle Cañadón Seco 873 de la ciudad de Caleta Olivia.

El objeto

La empresa unipersonal a la cual SPSE le dio más de 22.5 millones de pesos para construir una red de agua por bombeo en Julia Dufour, tiene como objeto social, según consta en el Acta inscripta:

La prestación de servicios de remolque de cualquier tipo de vehículo, transporte terrestre nacional o internacional de cargas sólidas, líquidas o gaseosas, por cualquier medio apto y legalmente habilitado para cumplir con dicho objetivo, para empresas privadas, particulares y organismos oficiales del estado nacional, provincial, y municipal y a organismos internacionales. La prestación de servicios ambientales que implique la aplicación de técnicas, planes, programas, y proyector tendientes a evitar la contaminación y el impacto ambiental, lograr la disminución de los efectos nocivos de los desechos, sustancias efluentes, residuos industriales procedentes de la industria petrolera, minera, naval o residuos peligrosos y todo lo concerniente a la vigilancia y seguridad ambiental e industrial.

En Linkedin, la empresa unipersonal que factura más de 22 millones a la provincia, presenta a Jorge Aguilar como Gerente de logística y departamento de compras en Auxilios Andy y describe sus competencia de la siguiente manera: “Actualmente trabajando en empresa de auxilio mecánico y transporte de carga. Experiencia como administrativo en estudio contable y recepcionista de hotel. Tengo formación en gestiones administrativas y bancarias, hotelería, área comercial, y en el eje gastronómico. También soy Gestor de comunidades online con experiencia en el manejo de redes sociales comerciales y empresariales”

Como se ve, no existe en ningún lado, ni en el objeto social, ni en quien se presenta como Gerente, ni en el único dueño/socio que tiene “AUXILIO ANDY SAS”, que la firma tenga competencias, idoneidad, experiencia y ni siquiera puede mostrar un mínimo antecedente, de estar en condiciones técnicas para realizar una obra como la contratada para Julia Dufour.

Por último, como si todo lo anterior fuera poco, el pliego de licitación salía sin planilla de cotización, es decir, sin determinar lo que debía realizar la empresa ganadora y aquellos puntos a los cuales debía ajustarse todos y cada uno de los trabajos que se exigen. Pero lo más grave de todo es que la obra de Julia Dufour Servicios Públicos Sociedad del Estado, tiene previsto hacerla “POR ADMINSITRACIÓN”, es decir con personal propio.

Preguntas sin respuestas

Y eso abre varios interrogantes que vamos a plantear aquí:

¿Por qué entonces SPSE abre una licitación por más de 22 millones de pesos tan irregular y amañada a sospechas de corrupción? ¿Por qué SPSE cambia repentinamente los términos y lugar de apertura de sobres y rechaza otras ofertas? ¿Por qué generó las condiciones para que sea “una sola empresa” la concursante? ¿Por qué le asigna una millonaria suma a una empresa cuyo objeto es el auxilio mecánico y no la obra pública? ¿Por qué SPSE adulteró todo el procedimiento y terminó forzando la adjudicación a una empresa unipersonal sin capacidad operativa, conocimiento ni capital?

Dentro de las averiguaciones practicadas por esta Agencia, hay dos teorías de las cuales solo una tiene más entidad que cualquier otra: SPSE ya tenía gastado o acordado la inversión de más de 22 millones de pesos y solo necesitaba “formalizar” la asignación de ese monto a través de una empresa que pusiera el nombre para figurar en los papeles. De echo, la categoría de “Auxilios Andy SAS” en esta obra sería “testimonial”, porque Nelson Gleadell tiene decidido hacer la obra “Por administración”, algo que – de las opiniones colectadas – no es la primera vez que sucede; un jubilado de SPSE le dijo a OPI “Es algo que siempre hicieron, licitan con empresas truchas y hacen todo con personal propio. Esto se hace así por la impunidad que hay. Nadie denuncia; ni siquiera la oposición en la provincia, se encarga de hacer denuncias penales sobre una empresa que (como otras) son un antro de corrupción y donde corre el dinero sucio. Todos están enriquecidos ahí y los que (el gobierno) ya no saben donde ponerlos porque se han mandado alguna cagada, como pasó con “Batata” Mansilla o con Aburto y muchos más, los ponen ahí para que se jubilen con sueldos por arriba de los 250 mil pesos”. (Agencia OPI Santa Cruz)