Aníbal Fernández: “El cumpleaños lo organizó Fabiola Yáñez y la única opción que tenía el marido era participar”

Según publica La Nación Consideró que el presidente Alberto Fernández no es responsable por el festejo que se llevó a cabo en Olivos en plena cuarentena y argumentó: “¿Qué iba a hacer, cagarla a palos?.

El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, desligó hoy al presidente Alberto Fernández de la polémica en torno a los festejos por el cumpleaños de la primera dama en plena cuarentena en la Quinta de Olivos. “El cumpleaños lo organizó Fabiola Yáñez. La única opción que tenía él era participar”, argumentó en declaraciones radiales.

Al ser consultado sobre el evento, realizado sin protocolos en la residencia presidencial cuando las reuniones sociales estaban prohibidas, Fernández remarcó que el festejo fue “de Fabiola Yáñez”. “Si ella organizó un cumpleaños en contravención de las normas sanitarias, es un problema que no atañe a la función pública”, sostuvo.

Y siguió: “La complicación la quieren poner porque la señora hizo una comida que puede ser criticable. ¿Qué va a hacer el marido, cagarla a palos? Puede haber cometido un error y ahí se agotó. Se equivocó, qué se le va a hacer. ¿Por qué no hablaban de la gente de espaldas mojadas que Juliana Awada tenía trabajando en sus talleres?”.

Al ser indagado sobre la responsabilidad de Fernández ante lo ocurrido, el exjefe de Gabinete del kirchnerismo consideró que el Presidente no tuvo otra alternativa más que sumarse a los festejos. “Si ella hizo eso y él llega a su casa y lo ve la única opción que tiene es la de participar tibiamente en lo que está haciendo, que es lo que sucedió. No hizo nada malo ni tenía mucho más para hacer”, lanzó.

En esa línea, consideró que la difusión de las fotografías no debilitan la imagen del mandatario, a quien se refirió como un funcionario que “no es un deshonesto, ni le robó nada a nadie ni le quitó derechos a nadie que no debía, como sucedió con (Mauricio) Macri”.

“Se cometió un error, no debería haber pasado”

Tras días de silencio oficial, el primero en admitir la organización del festejo por el cumpleaños de la primera dama fue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “Se cometió un error, no debería haber pasado, estuvo mal”, dijo en diálogo con Radio 10.

“También vale aclarar que en ese momento Olivos funcionaba como el centro de operaciones de la pandemia. Mucha gente entraba y salía, había reuniones con ministros, sectores y expertos epidemiólogos. Y en una ocasión hubo un evento social que no debería haber ocurrido. No hay mucho más para agregar”, señaló el funcionario, según el cual “estos no son los temas que le importan a la gente”.

En las antípodas de la posición oficialista, la oposición rechazó en duros términos la inconducta de Fernández y Yáñez y anunció que presentará un pedido de juicio político contra el jefe de Estado. (La Nación)