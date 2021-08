Patricia Bullrich, sobre las fotos en Olivos: “Un juez debería estar llamando al Presidente, la ley no es él”

Según publica Clarín La presidenta del PRO dijo que espera que “mañana mismo” Alberto Fernández se presente en Tribunales por haber violado la cuarentena.

Patricia Bullrich disparó con todo contra Alberto Fernández por la foto del cumpleaños de Fabiola Yañez, en julio de 2020, que revelan que se en la Quinta de Olivos se violó la cuarentena estricta. Acostumbrada a la confrontación judicial desde el affaire por las vacunas Pfizer, afirmó que “un juez o un fiscal debería estar llamando al Presidente”. “La ley no es él y nadie se la entregó”, agregó.

En declaraciones a la señal LN+, la presidenta del PRO explicó que espera verlo “mañana mismo en Tribunales dando explicaciones, tal como dijo que haría con los argentinos que no respeten la cuarentena”, en el marco de la pandemia de coronavirus.

“El Presidente traicionó la carta blanca que le dio la gente cuando comenzó esto y no había certezas de qué se trataba”. “Yo creo que vale el juicio político -sentenció- al igual que la sanción penal por el cargo que ocupa”.

Y Bullrich no se quedó ahí al criticar al jefe de Estado: “Lo que no hay es una condición básica que debe tener la política y un Presidente. Es un inmoral. No tiene la moral de entender que tiene responsabilidades que van mas allá de su propia persona, lo que es su investidura”.

Sobre llevar a cabo dicho proceso, dijo que será una decisión de los presidentes del bloque de Juntos por el Cambio, en el Congreso, y aclaró que algo así “no reemplaza a la ley”, sino que lo que se pone sobre la mesa es la “inhabilidad moral” para el cargo.

“Hay una parte que es penal, que es que el Presidente que dictó normas de las que él decidió excluirse. Violó su propia cuarentena”, criticó sin bemoles.

Luego consideró que “hay abuso de poder”. “Alberto Fernández mintió diciendo que la foto era falsa y que no existieron tales reuniones”, sostuvo, aunque en rigor esas aseveraciones salieron del entorno presidencial.

“En el kirchnerismo no está permitido pedir perdón”

Consultada sobre si cree posible que el Gobierno se disculpe públicamente sobre el tema, Bullrich lo descartó rotundamente y sostuvo que “por la concepción del poder que tiene, en el kirchnerismo no está permitido pedir perdón”.

Minutos antes, en el mismo canal de noticias, Mario Negri confirmaba la intención del pedido de juicio político, que según la presidenta del PRO “tiene lugar”.

Luis Petri, Waldo Wolff y Cristian Ritondo también confirmaron la intención de llevar el pedido al Congreso, acompañados por otros integrantes de la oposición.

El tema, que según las críticas opositoras, expone una doble moral del Presidente ante el manejo de la pandemia, instó a Juntos por el Cambio a accionar para determinar si el Fernández puede tener la misma pena que le cabía a quienes violaran el DNU que impuso y, al parecer, no respetó.

Negri, el presidente del interbloque de diputados nacionales de JxC, expresó su reprobación sobre el escándalo y dijo que el Gobierno “ha dado bofetadas morales a los argentinos haciendo uso de privilegios inaceptables en medio de la pandemia y de la cuarentena más estricta que el propio Ejecutivo dictó”. (Clarín)