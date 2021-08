UNA PROPUESTA EN BORRADOR DE YCRT, FUE RECHAZADA POR ATE Y EL PARO CONTINÚA EN EL YACIMIENTO RÍO TURBIO

Ayer viernes hubo una asamblea de parte del personal de ATE Río Turbio, para evaluar una propuesta “en borrador” de la empresa, pero la misma fue rechazada por las bases y la medida de fuerza prosigue hasta el día miércoles, cuando se ha pactado otra reunión para acercar a las partes.

ATE les comunicó ayer a sus afiliados sobre este pre-acuerdo, donde la Intervención cedió en el pedido de un incremento de 4 millones de pesos para aportar al proceso de recomposición salarial pedido por el gremio.

Accedió a retrotraer la decisión de descontar parte del salario a quienes a través de los rubros interior de mina y qué los mismos sean absorbidos por el rubro “a cuenta de futuros aumentos“, una de las exigencias de ATE en los acuerdos previos.

- Publicidad -

YCRT también les garantizó que no va a descontar los días caídos, es decir, los 18 días que lleva la medida de fuerza.

Otro de los puntos conseguidos por ATE en el pre acuerdo fue la apertura de una mesa permanente entre la conducción de YCRT y los delegados sectoriales para dar seguimiento y tratamiento a las problemáticas de los sectores, referidas a inversiones, planificación y personal.

Y otro de los puntos alcanzados por ATE, fue que la Intervención les reconozca la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri, la cual prometió pagar.

No es no

En la asamblea general realizada en Mina 5 a las 14 horas de ayer viernes 13 de agosto 2021, estos puntos plasmados por la Intervención en un borrador del acta final, fueron rechazado en todos sus términos y se decidió allí proseguir con la medida de fuerza, quite de colaboración con marcado de tarjeta y realización de una evaluación posterior, en una asamblea dispuesta para el miércoles próximo.

Un dirigente de otro de los gremios internos del yacimiento, le confió a OPI que en ATE no quieren aceptar las condiciones que les pone la empresa “Ellos (ATE) quieren que les cumplan todos los requisitos que piden, pero no aceptan ningún condicionamiento y no saben que un “acuerdo” es eso, se obtiene y se pierde. Si no es así no hay acuerdo, hay una imposición, una extorsión y de esta manera lo entiende la Intervención”, dijo el dirigente que agregó “realmente esto pasa en una empresa del Estado, en la actividad privada te echan a la mierda y te quitan todo o vivís en permanente conflicto”, concluyó.Las fuentes de OPI aseguran que en la Intervención se están estudiando medidas de acción directa sobre los grupos que mantienen inactiva la empresa, hasta en sus mínimos servicios. ATE, amenaza con extender el conflicto, los otros gremios permanecen expectantes y no se descarta que para sostener “el orden” interno y evitar el efecto “imitativo” (que otros sectores se sumen o sigan generando medidas extorsivas), la Intervención podría aplicar “sanciones ejemplares” de las cuales no se tiene conocimiento, hasta el momento, en qué consisten. (Agencia OPI Santa Cruz)