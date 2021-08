FAMILIARES DE FALLECIDOS POR COVID-19, ¡ATENTOS!

Los familiares de las personas fallecidas por Covid-19 en la provincia y en el país, deben estar atentos y revisar minuciosamente los padrones digitales que se ofrecen para consulta, para corroborar si en realidad los DNI de los mismos han sido de baja o bien aún aparecen en los listados como personas vivas.

Esta situación surgió a partir de varias consultas realizadas a nuestra redacción y a la producción de FM News, referidos a familiares que consultaron los padrones electorales y sus fallecidos figuran allí con DNI y domicilio en condiciones de emitir su voto.

“En este país votan los muertos desde siempre y ahora es muy probable que los más de 100 mil muertos sean usados por el oficialismo para truchar votos”, dijo uno de los mail que llegaron a nuestra Agencia, otro dice “Mi papá murió en marzo del 2020 de Covid y aparee en los padrones para votar ¿Cómo se entiende esto?”.

La tentación al fraude

- Publicidad -

A partir de estos mensajes decidimos hacer un llamado a los deudos de los fallecidos por COVID-19 para que revisen si cada familiar trágicamente perdidos en pandemia, sigue figurando en los padrones como sujetos activos, porque ello podría ser usado ilegalmente para que figure habilitado para emitir su voto, cuando en realidad es un fraude en el cual los sectores del oficialismo, quienes tienen en su poder los datos, los DNI y los padrones, pueden colar y/o utilizar esos datos para falsear el voto en las urnas. Cualquier anormalidad detectada, el lector debe hacer las denuncias y los trámites necesarios para que dichos datos sean borrados de los respectivos padrones.

Cabe aclarar, además, que sería saludable que todos los familiares que hayan sufrido una pérdida ya sea por covid o no, se ocupen de revisar los datos, dado que esta metodología no escapa a la media histórica nacional, donde el fraude ha pasado a ser la regla y no la excepción.

No olvidemos que el FPV en Santa Cruz y más precisamente en Río Gallegos, acostumbra a conformar los avales con personas que nunca han prestado su consentimiento ni su firma para constituir la lista de apoyo en la presentación judicial de los partidos políticos. El mayor escándalo fue cuando hace unos años la jueza López Lestónaparecía dando su consentimiento y firma para apoyar al oficialismo en una lista y la propia jueza lo negó. (Agencia OPI Santa Cruz)