Histórico: una startup recauda US$ 500 millones en una ronda de inversión récord

Por: Damián Kantor

Las startups de la Argentina están de moda entre los capitales de riesgo. Fiel reflejo de eso es que Tiendanube, una plataforma de comercio electrónico, acaba de cerrar una ronda de inversión récord. Fundada hace 10 años, la tecnológica liderada por Santiago Sosa recibió US$ 500 millones de diversos fondos y alcanzó una una valuación de US$ 3.100 millones. Se trata de la capitalización privada más alta en el país, que la convierte en el 12° unicornio con ADN argentino, tal como se conocen a las empresas cuyo valor superan los US$ 1.000 millones.

El modelo de negocios de Tiendanube tiene similitudes con Mercado Libre, pero no son lo mismo. Sosa, cofundador y el CEO de la firma, explica que la plataforma ofrece las herramientas para desarrollar portales y sitios de ventas online. “Las marcas quieren tener un contacto directo con el consumidor, sin intermediarios, y el control de toda la operación”, proclama Sosa. Este ingeniero de 34 años, egresado del ITBA, cuenta que Tiendanube tiene más de 90.000 usuarios/clientes (pymes, emprendedores y grandes marcas), entre ellas Billabong, Rasti, Lucerna y Kitchen Aid.

Por impulso de la pandemia, el despegue del eCommerce favoreció a Tiendanube. En marzo, la startup había recaudado US$ 89 millones de inversores privados. Esta nueva inyección de capitales, que se anunció ayer, estuvo liderada por fondos de la talla de Insight Partners, Tiger Global Management, Alkeon y Owl Rock, entre muchos otros.

“Esto no tiene que ver con el rendimiento del negocio -dijo Sosa a Clarín-, lo que cambió es que el comercio electrónico ya supera claramente al tradicional”. Por otro lado, dice que el foco de Tiendanube está puesto en las pymes y no en las grandes marcas, que en su mayoría ya opera por Internet. “El 99% de las pymes está offline y la demanda, hoy, apunta a que las propias marcas tengan su sitio”, insiste.

Esta joven tecnológica tiene 700 empleados, repartidos entre sus oficinas de la Argentina, Brasil y México. Este año tienen previsto desembarcar en Colombia, y en 2022, en Chile y Perú, todo como parte de su plan de expansión regional. “¿Salir a cotizar en el Nasdaq? Es el camino natural, pero eso es una consecuencia de los objetivos financieros. Me gustaría sacarme la foto en el panel, sería lindo, pero no sueño con eso, todavía tenemos mucho para crecer”, describió el empresario.

Radicado en la localidad bonaerense de Escobar, casado y con dos hijas (Victoria y Milagros), Sosa recuerda que el proyecto de Tiendanube surgió mientras cursaba la facultad con otros 4 compañeros. Hijo de una maestra jardinera y un ingeniero que trabajó en Entel (la telefónica estatal), dice que aprendió a programar páginas web a los 12 años y que también llegó a desarrollar videojuegos para las consolas Family Game. Hoy, “el objetivo de la compañía es armar un ecosistema sostenido en tres pilares: servicios para crear sitios, experiencias de pago y sumar aplicaciones a la plataforma”.

En lo que va del año, Tiendanube es el 6° unicornio creado en la Argentina o por argentinos en el exterior. El concepto fue creado en 2013 por Aileen Lee, la fundadora del fondo de inversión estadounidense Cowboy Ventures, que lo usó para describir a las startups con gran potencial y que en pocos años alcanzan una valuación de US$ 1.000 millones.

Eso es lo que ocurrió con Ualá. La fintech creada por Pierpaolo Barbieri anunció que recibió US$ 350 millones por parte de inversores privados, que la valuaron en US$ 2.450 millones. Las restantes son Vercel (que nació en California), Mural, Aleph Holding y Bittfarms (que cotiza en Wall Street y Canadá). Se suman al club que ya integraban Mercado Libre, Globant, Despegar, OLX, Auth0 y Cargo X, una plataforma que funciona como Uber, pero para camiones, que opera en Brasil. Su fundador es Federico Vega, un argentino nativo de Puerto Madryn, que prevé desembarcar este año en la Argentina. (Clarín)