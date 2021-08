LA NUEVA FORMAS DE AUTODESTITUCIÓN DEL KIRCHNERISMO, OPERACIONES INTRAMUROS Y AUTOFAGIA PARTIDARIA

(Por: Rubén Lasagno) – ¿Al lector no le suena raro lo que está pasando en el gobierno nacional con la difusión por dosis de fotos y videos sobre la ruptura del aislamiento en Olivos y la fiesta de cumpleaños de la concubina del presidente?.

Es tan obvio que la progresividad en la aparición pública de “las pruebas” que avalan las festicholas despreocupadas del presiente, Fabiola y sus amigos, responden a una acción programada y no se entiende bien cómo gente tan preparada en la oposición y en el periodismo, no observa o no advierte el caballo de Troya que La Cámpora, Cristina y/o el kirchnerismo en general, está dejando como cabecera de playa en la sociedad, para que cuando estemos dormidos en el fragor de la discusión por la inmoralidad de Alberto, utilizando la propia fuerza del enemigo, el kirchnerismo logre su objetivo supremo: hacer caer definitivamente al títere que puso la viuda en el 2019 con el único propósito de guarecerse tras el mascarón de proa de la “moderación” de aquel olvidado peronista que pasó por la cama política de cuanto presidente hubo, desde Menem hasta Kirchner.

Que Navarro difunda un video en su página web, ya es un hecho flagrante de destrucción mediática de la figura presidencial y no existe antecedente de que un gobierno genere más fuego para combatir un incendio. Porque la difusión de los videos de Yañez, no son un contrafuego, siguiendo la metáfora de los bomberos en acción, es un bidón de nafta tirado sobre el foco principal del incendio: el presidente argentino.

- Publicidad -

Las palabras de Sergio Berni (ultra K si lo hay) y hasta del inefable Luis Delia, Hebbe Bonafini y otros de estos colgajos del odio, necesarios en las operaciones mediáticas de oficialismo, apuntando los cañones sobre Alberto Fernández no es curioso, es insólito desde el punto de vista partidario, pero quienes conocemos el accionar K sabemos que la autofagia es un proceso autodestructivo que ejerce de manera brutal y concreta. En Santa Cruz lo hizo siempre: ellos los ponen y ellos lo sacan. Así fue siempre en nuestra provincia ¿Qué podría ser distinto a nivel nacional?.

Cristina Fernández, desde retarlo en público hasta sacarle el micrófono a su presidente marioneta, deja entrever claramente su objetivo: quitarlo del medio a como dé lugar. Solo la limita una sola cosa: el país es un verdadero desastre por donde se lo mire y en estas condiciones ella teme que sacar a Alberto en este momento, puede ser un bumerang y venirse en su contra todo el peso de la bronca pública que sepulte definitivamente cualquier atisbo de autoridad e inclusive termine mucho antes con su propio gobierno.

Revelan una nueva foto del cumpleaños de Fabiola Yañez y el Gobierno sigue sin dar explicaciones – Foto: La Nación

Con este fin desde el Instituto Patria, CFK ha planificado que sea la propia oposición quien potencie y pida la salida de Alberto Fernández mediante un juicio político. Pero esto no va a prosperar, al menos hasta después de las elecciones, donde todo dependerá del resultado en las urnas y la composición del nuevo Congreso.

Cristina tiene en la mira el resultado de las elecciones nacionales, por cuanto si allí pierde la mayoría, al menos de en Diputado, sabe que gobernar el país va a ser muy difícil en los dos años que restan de gobierno; en ese caso probablemente deje que Alberto Fernández siga gobernando como pueda. Pero si en las elecciones obtiene las mayorías, es posible que después de noviembre, si es que la oposición pide el juicio político de Alberto Fernández, los mismos kirchneristas les den su aprobación para desplazar al presidente actual y darle entrada estelar a CFKmaterializando el conjuro que a principio del 2020 y desde este mismo espacio anuncié en una nota de opinión: a los dos años, La Cámpora eliminaría a Alberto “enfermándolo o echándolo por razones de gobernabilidad”, lo sacaría de carrera y en su lugar quedaría la jefa de la banda.

Así lo hicieron en Santa Cruz con Acevedo, Sancho e intentaron hacerlo con Peralta, más allá de perpetrar estos desquicios institucionales de manera permanente en la Cámara de Diputados provincial.

Recuerde el lector: Cristina aguardará las elecciones de medio tiempo, en tanto la oposición genera las condiciones para tender la cama que necesita el kirchnerismo como excusa, para lograr su propósito, sin ningún costo político, en este caso, por cuanto siempre va a culpar a la oposición de haber sido el propulsor de ese juicio para sacar del medio a Fernández, aunque (no lo van a decir) ellos van a ser quienes con sus mayorías legislativas, le den el empujón a quien los opositores van a parar al borde del abismo.

¿No merece Alberto Fernández un juicio político?. Claro que lo merece y mucho más. Pero eso habría que haberlo advertido antes, cuando muchos veíamos lo que ahora todos descubren, que el actual presidente era un caballo de Troya del kirchnerismo más absurdo, liderado por una mujer que no podía poner la cara en una elección general, pero sí puede llegar ahora por sucesión natural y constitucional, con la salida intempestiva del poder del actual presidente, quien a ella le importa muy poco, como también lo dijimos cuando lo eligió entre gallos y media noche.

Ahora es tarde. Alberto Fernández está ahí y su salida es la vuelta al poder de la peor presidente que tuvo este país, de los años más negros de la corrupción. Como siempre, así como el FPV es la escoria política de un país que vota y lo sigue eligiendo, la oposición lánguida de la Argentina es la culpable de que siga intacto a pesar de los delitos cometidos, el tiempo transcurrido y el encadenamiento de hechos deleznables que producen a lo largo de nuestra historia, sin que haya políticos probos que se opongan con firmeza y promuevan juicio y castigo a los culpables, dejen de lado las especulaciones políticas, sus zonas de confort y sus especulaciones electorales, porque todo esto, también, la ciudadanía lo castiga en las urnas y finalmente, terminamos cayendo siempre, en manos de los mismos. (Agencia OPI Santa Cruz)