MAL CLIMA EN YCRT: ANUNCIOS DE CIERRE DE PUNTA LOYOLA Y TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS PONEN EN ALERTA A LOS SINDICATOS QUE MANTIENEN EL YACIMIENTO PARADO

YCRT lejos de haberse reactivado como decía en las promesas de campaña el Frente para la Victoria, quien prometía una “refundación” de la empresa, ha caído a niveles de producción aún más bajo de los que tenía cuando era administrada en épocas del gobierno anterior.

Desde la propia empresa se echó a rodar la versión del cierre del puerto de Punta Loyola, unidad de embarque de carbón y esto generó una fuerte reacción del personal de YCRT que cumple tareas en esa terminal.

El punto de partida estuvo centrado en la llegada a Punta Loyola, el miércoles pasado, del Coordinador General de YCRT Lucas Gancerain, quien mantuvo reuniones con personal de ATE y La Fraternidad y de acuerdo a lo que hizo trascender uno de los asistentes, el funcionario (virtual Interventor a cargo) dijo que “Al puerto (Punta Loyola) hay que buscarle una novia”, queriendo significar un nuevo inversor para el puerto lo cual es una virtual privatización de la terminal portuaria.

- Publicidad -

De acuerdo a las palabras de Ganceirain, se trataría de un convenio con la empresa CGC, para el uso de la terminal de carbón como terminal petrolera y el dirigente de ATE Luis González ha denunciado, tras lo dicho por el funcionario, que en el año 2017 Omar Zeidán, por entonces Interventor de YCRT y Eurnekián pactaron una inversión de 2.5 millones de dólares en Punta Loyola, lo cual sería amortizado por la petrolera con el uso del puerto para la salida del crudo.

Debido a esta situación y las propias palabras del Coordinador General de YCRT, el personal de Punta Loyola se declaró en Alerta y Movilización, realizan asambleas, debaten los alcances de una privatización del puerto, el destino de los trabajadores y han decido resistir los objetivos de YCRT, entendiendo que va en detrimento de quienes cumplen labores en el puerto de YCRT, lo cual implica (de ser privatizado) el cierre del complejo carbonero, el cierre del ramal ferroviario (Río Turbio- Río Gallegos), el cierre de los campamentos y la entrega parcial, en un inicio y total y definitiva del muelle a corto plazo.

En entrevistas que medios de Río Turbio le hicieron a Lucas Gaincerain, el Coordinador negó todo, especialmente el cierre de Punta Loyola.

Todo parado en YCRT

Contrariamente a todo lo que dijo Aníbal Fernández en las pocas y contadas veces que pisó Río Turbio, YCRT ha iniciado un proceso exactamente al revés de lo anunciado, tanto en campaña como en el ejercicio de la actual Intervención.

YCRT hace dos años que no produce carbón. Actualmente, todas las inversiones de la intervención están puestas en la puesta en marcha de la Usina de 240Mw, en cambio no se generan las mismas inversiones en le yacimiento, el cual está sin producir carbón, al punto que no puede (ni siquiera) abastecer a la usina de 21 Mw la cual debió “apagarse” por falta de insumos para su funcionamiento. Además, unas 70 mil toneladas de carbón se consumieron en la playa de YCRT, aparentemente por autocombustión.

ATE hace un mes planteó un conflicto que mantiene inactiva a la mina de carbón, donde solo se cumplen trabajos de mantenimiento en superficie. Desde el sindicato dicen que el 90% del personal está adherido al quite de colaboración con marcado de tarjeta y Gaincerain dijo que el 90% trabaja. La realidad indica que la gente no hace nada más que tomar mate, reunirse para debatir y hablar sobre el coflicto y deambular de un lado para otro en el yacimiento, que no tiene actividad productiva ni de transporte.

Tercerización en curso, ¿Privatización posible?

De acuerdo a las averiguaciones practicadas por OPI dentro de YCRT y los documentos a los que accedimos, tanto de la empresa como de ATE, la Intervención tiene el propósito de tercerizar una serie de sectores, entendiendo que de esa manera hace más eficiente el desarrollo de la producción y puesta en marcha del yacimiento. Sin embargo, los trabajadores no piensan lo mismo.

Actualmente YCRT contrató a la empresa KRK Latinoamericana SA, dedicada al transporte de materiales a granel, para que se haga cargo de la cinta transportadora que lleva carbón desde boca de mina a las instalaciones de acopio de carbón, cinta que antes del 2015 fue montada por ellos mismos.

Cuando cambió el gobierno y se hizo cargo Mauricio Macri a nivel nacional, la empresa KRK Latinoamericana SA, dejó de prestar funciones y la atención y operación de la cinta transportadora, estuvo a cargo del personal de YCRT exclusivamente. Con la llegada, nuevamente, del FPV, KRK volvió a firmar un contrato de servicio con YCRT por un monto aún desconocido, pero que fuentes sindicales aseguran que es de muchos millones de pesos.

“La tercerización de los servicios internos de YCRT es una forma de hacer negociados sin que sean tan burdos como los de antes, que se vinculaban solo con los sobreprecios y quedaban muy expuestos, aunque la fiesta de las compras sobrefacturada sigue”, dijo una fuente de la empresa a OPI “El tema se vincula con estos contratos que en general están muy reservados en la caja de YCRT en Buenos Aires y pactan por servicios que prestan (o no) y por montos super millonarios, que se reparten entre el tercerizado y la propia YCRT”, señaló, como conocedor del tema contable y el mecanismo “natural” para dibujar los retornos.

Respecto de la tercerización de servicios y la posible privatización de YCRT, como alguna vez OPI adelantó en sus informes sobre el tema, dijo “Las tercerizaciones es dinero constante y bien disimulado, la privatización ya es otra cosa. Ahí colisionaría la propia política, aunque a juzgar por cómo maneja el kirchnerismo las cosas , llegado el caso va a presentar un plan de privatización, como una “revolución ideológica”, el problema es que se va a ganar un gran lío interno, como el que ya comenzó a sentir con los sindicatos que en el 2019 le dieron su respaldo” pero hizo una aclaración a tener en cuenta “Aníbal Fernández no existe, solo pone la cara y el pecho porque es un tipo imbatible al que no le entran balas, no toma ninguna decisión, las decisiones vienen de la mesa de Alberto y Cristina, ahora bien, fíjense quién es el que permanece en la empresa, el que enfrenta todo y da batalla a los sindicatos: Lucas Gaincerain y qué es Gaincerain?: Contador Público Nacional, con lo cual está claro el destino de YCRT bajo la visión de un técnico contable, una empresa que se va a “achicar” operativamente pero que no va a bajar los gastos, aunque la justificación para tercerizar sea ese, porque lo contratos de las tercerizaciones son millonarios pero les permite al gobierno sacar fondos mucho más líquidos y fáciles que metiéndose en la rosca de lo sobreprecios, que seguirán existiendo, pero en menor medida y en cosas menores, porque en esa mecánica tiene que darle participación a mucha gente, entre ellos a los sindicatos que no quieren quedar afuera y con el tiempo terminan transformándose en un núcleo de presión, porque luego extorsionan con ventilar los negociados, como pasó con las intervenciones anteriores. En cambio los contratos de tercerización ya vienen digitados, firmados y decididos desde Buenos Aires”, concluyó nuestra calificada fuente dentro de YCRT.

El documento

El Ministerio de Economía Secretaria de Energía Intervención Decreto No 119/2020 Yacimiento Carbonífero Rio Turbio, emitió un documento denominado “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARTICULARES – SERVICIOS Expediente 202107-0159-S”, donde contiene las bases y condiciones generales que figuran en el reglamento de Contrataciones de YCRT aprobados por Resolución YCRT No 30/2020, de la actual Intervención.

Esto, no solo reafirma lo que OPI explicó en párrafos anteriores, sino corrobora que la idea primigenia de esta Intervención, cuando llegó a YCRT, fue darle un nuevo perfil empresario, lejos de aquellas promesas de reivindicación del trabajador minero y el empleo a habitantes de la cuenca, a favor del desarrollo de Santa Cruz.

El documento es muy extenso, pero detalla, por ejemplo un rubro denominado Especificaciones Técnicas y en el sub rubro 1.1. Servicio a Contratar, detalla: “SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA “RELEVAMIENTO MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSPORTADOR POR BANDA DE GALERÍA 1P5 Y CIRCUITO CINTAS DE SUPERFICIE DE BM5 A PLANTA DE LAVADO” CANTIDAD HORAS HOMBRE REQUERIDAS: 29.700 HH efectivas trabajadas.

Jornada de Trabajo de 12 hs, (incluyendo 1 hora de comida) de lunes a lunes.

No necesariamente se consumirá la totalidad de las Horas. YCRT se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de ampliar hasta en un CINCUENTA POR CIENTO (50%) LA CANTIDAD DE HORA HOMBRE REQUERIDAS.

Y agrega: El presente Pliego tiene por Objeto Especificar los Servicios Técnicos con la finalidad de disponer de Mano de Obra Altamente Calificada y con Experiencia Específica necesaria para relevar el estado, realizar Mantenimiento y realizar la Puesta En Marcha (PEM) del Transportador por banda ubicado en la Galería 1P5 de 6.000m de longitud, y Transportadores correspondientes al Circuito desde Pila de Carbón de Boca Mina 5 a Planta de Lavado y Usina 21MW .

Se deberán proveer los Especialistas que se requieran, conforme solicitud de YCRT, para ejecutar todas las tareas necesarias en forma confiable, óptima y segura.

Se deberán proveer los Especialistas que se requieran, conforme solicitud de YCRT, para ejecutar todas las tareas necesarias en forma confiable, óptima y segura.

A continuación, se detallan los principales servicios y especialistas que serán requeridos a efectos de facilitar la cotización. Asimismo, se informa que no necesariamente serán requeridos en las cantidades y especialidades detalladas en el presente Pliego, sino que la demanda de estos será variable conforme las necesidades que YCRT informe a quien resulte adjudicatario.

Las ofertas NO deberán Incluir la provisión de los repuestos necesarios para realizar las reparaciones y/o mantenimientos que se especifiquen; los que serán provistos por YCRT. EL OFERENTE DEBERÁ VISITAR LAS INSTALACIONES Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN INTERIOR Y EXTERIOR DE MINA ANTES DE LA COTIZACIÓN.

En base a estas condiciones es que YCRT contrató a la empresa KRK Latinoamericana SA para atender la operación de la cinta transportadora que hasta el 2019 estuvo a cargo del personal de YCRT.

Finalmente el pliego de condiciones señala en su parte introductoria:

“Los trabajos por realizar (la empresa contratada) deberán Planearse y coordinarse con el personal YCRT, ya que no se prevé un período de parada para las intervenciones. YCRT entregará los equipos 12 hs diarias corridas (de lunes a viernes), debiendo el contratista adjudicado restituir a servicio los equipos intervenidos al final de cada jornada laboral de 12hs. Los días sábados, domingos y Feriados, YCRT entregará los equipos las 24hs, pudiendo el contratista coordinar intervenciones más prolongadas en esos días. A partir de allí describe todas y cada una de las tareas que serán intervenidas por terceros con la colaboración (dependiente) de los trabajadores del yacimiento, quienes quearán supeditados a las empresas tercerizadas. (Agencia OPI Santa Cruz)

El reglamento de Contrataciones de YCRT by OPISantaCruz on Scribd