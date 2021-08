TOMARON MINA 5. EL CONFLICTO EN YCRT SE PROFUNDIZA, LA INTERVENCIÓN NO ACERCA POSICIONES Y LOS OTROS GREMIOS YA TOMAN PARTIDO Y CRITICAN A ANÍBAL FERNÁNDEZ

Lejos de transitar por un camino de solución, la crisis sindical en YCRT se hunde cada vez más en la incertidumbre, la incomodidad y la desconfianza mutua.

Tal como venimos informando en exclusividad, dado que los medios provinciales no hablan y recién ahora comienza a aparecer en los títulos, ATE, el principal sindicato fuertemente enfrentado con la Intervención del yacimiento Río Turbio plantó una toma de Mina 5, impide en ingreso de vehículos y personal y alude que no va a bajar la medida de fuerza hasta que no sean satisfechos sus requerimientos, lo cual (recordemos) empezó con un reclamo a la Intervención por el descuento de un plus a los trabajadores en interior de mina.

En este momento YCRT está totalmente inactiva. La toma de la icónica “Mina 5” constituye un paso decisivo de ATE, pero también con apoyo de otros gremios internos de YCRT que como vimos ayer en el informe de OPI, se ven perjudicados directamente con las decisiones que toma la Intervención en materia de inversiones, decisiones laborales, contractuales, tercerizaciones de actividades propias del yacimiento y hasta se ha alertados ante una posible política de privatización que podría sobrevenir, por decisión política del gobierno nacional.

Las quejas de ATE, que ayer resolvió la toma de Mina 5, lo cual comenzó a materializarse esta madrugada, apunta a una serie de irregularidades que la Intervención viene cometiendo a espaldas del sindicato. Una fuente de YCRT le resumió a OPI una serie de causas que fundan el conflicto como la existencia de actas sobre seguridad que la empresa no cumple; critican la contratación de la empresa Experta (ART) por dos años a un costo de 30 millones de pesos por mes y un total al año de 724 millones de pesos.

Aluden que la familia Whertein, propietaria de la firma, saldaría una deuda existente con la construcción de un centro médico de alta complejidad en Río Turbio; desde ATE denuncian métodos arbitrarios y autoritarios por parte de la Intervención, por los cuales se quitan rubros salariales, bajando sensiblemente los salarios pauperizando a los sectores de trabajadores que menos cobran; cuestionan que para las licitaciones y contrataciones la Intervención adquirió un sistema informático valuado en 4 millones de dólares, mientras un comerciante local (por ejemplo) devenido en empresario de obras civiles, gana licitaciones en YCRT por más de 275 millones de pesos; cuestionan que estos negociados de unos pocos, atenta contra el sueño de la super usina, mientras se producen mínimas inversiones para la mina, el presupuesto para YCRT es cada vez menos y ya se cuestionan fuertemente si algún día el yacimiento podrá (realmente) abastecer a la usina de 240 Mw.

Otras quejas y reclamos de los trabajadores apuntan a la Intervención y la amenaza de procederé a modificar el Convenio Colectivo de Trabajo, que es ley y la empresa intenta reestructurarlo para limitar el derecho laboral de ATE, según las quejas de sus dirigentes. En esta instancia el sindicato alude que Aníbal Fernández y su representante local Lucas Gaincerain son cómplices de la maniobra para perjudicar a los trabajadores amparados en instancias legales y desconociendo lo determinado y firmado en un expediente por todas las partes ante el Ministerio de Trabajo de la nación, donde se establecen los derechos naturales para los trabajadores. Cuestionan la demora en la apertura de paritarias, la falta de discusión de las relaciones laborales de ambas partes y con buena fe, también cuestionan la falta de interés por hablar de salarios, organización labora, procedimientos de trabajo, reingeniría de los procesos, concursos, escalafón único, carrera laboral etc, todas discusiones que deben necesariamente darse en el marco de las negociaciones paritarias que la Intervención desconoce.

Nuestra fuente no dejó pasar la oportunidad de remarcar que la actual Intervención “tiene, como la anterior de Omar Zeidán, una collar de acomodados, amigos y obsecuentes que tienen más derechos que los demás y hacen un círculo de obsecuencia que impide la llegada y aisla a los funcionarios del mundo real de los trabajadores”, señaló textualmente la fuente la cual se preguntó “¿Dónde están los cien días que prometió Aníbal Fernández para producir los cambios en YCRT?”.

Las quejas arrecian sobre que los cambios prometidos por la oposición han llegado solo para un grupo que adscriben absolutamente al régimen neoliberal como modelo, que se esconden bajo la fachada de una administración nacional y popular que hoy ya no reconocen como tal en el gobierno que ATE defiende a capa y espada y hoy se ha dado cuenta que en YCRT han sido usados, como tantos otros a lo largo de la vida del yacimiento.

Finalmente y tal como lo hemos podido rescatar de boca de dirigentes sindicales y de trabajadores de la mina, están fuertemente contrariados con la actitud de los diputados nacionales y provinciales del oficialismo (FPV), a quienes reclaman “no abrir la boca a favor de los trabajadores del yacimiento”. Las críticas se centran en todos, pero particularmente en Matías Mazú, ex intendente de Río Turbio y hoy diputado “Un diputado que no representa al pueblo de la cuenca”, dijo Martín Bucca frente a Mina 5 “se pasa al pueblo por el culo, solo viene cuando hay guita, cuando hace campaña, cuando hay algo para robar, pero ahora no aparece no da la cara. Espero que en algunos días más cuando vengan todos a buscar el voto, podamos escupirle la cara tanto a él como al intendente (Darío Menna), poligrillos que se esconden tras sus bancas o sus escritorios cuando las papas queman, después de haber mentido tanto”, concluyó el trabajador, concluyendo que la toma de Mina 5 desde anoche es el fin de la paciencia y el principio de una lucha que no se va a terminar si la Intervención no da respuesta y Aníbal Fernández al que calificó de “un hijo de puta con modales”, no viene a explicar dónde quedó todo lo que dijo, cuando ellos, desde ATE y los demás gremios, hicieron tanto para que el FPV volviera para constituirse “en la esperanza de YCRT”. (Agencia OPI Santa Cruz)