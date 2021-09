EL FPV CON CANDIDATOS AL VOLEO Y LAS PRUEBA DE QUE CLAUDIO VIDAL ES UNO MÁS QUE APORTARÁ VOTOS AL GOBIERNO EN LAS ELECCIONES PRÓXIMAS

(Por: Rubén Lasagno) – Hay una nota en el diario La Opinión Austral que demuestra dos cosas fundamentales: una que la elección de los candidatos propios del oficialismo, en ningún caso se hizo por capacidad política, por proactividad o por méritos; solo responde a una orden partidaria que corrió por fuera de cualquier expectativa lógica sobre valores personales y/o administrativos o de gestión y solo se circunscribió a la necesidad de poner candidatos desconocidos, pero con el beneficio de la duda ante el electorado, por la falta de apellidos con peso propio dentro del partido o por el contrario, con mucha militancia que tiene prontuario más que antecedentes políticos.

Es así que leemos, por ejemplo los dichos de una de las compañeras de fórmula, Moira Sancho, actual Secretaria de Comercio de Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos; la mujer contó cómo fue seleccionada para integrar la lista justo al intendente de Puerto Deseado y dijo que pocos días antes del cierre de listas “tenía el teléfono en la mano y me llamaron para decirme que era yo. Dije que sí, pero no tomé la dimensión de lo que era. Me pongo la camiseta, y estoy contenta porque se reconoce cuando una gestiona“.

Así se eligen los candidatos dentro del FPV, al voleo. A dedo y por conveniencia exclusiva de quien digita el partido. En ningún caso se elige por méritos o por la afinidad de candidato con el bien social y mucho menos con la representatividad del servicio y la empatía con la gente. Desde “arriba”, ordenan y como le pasó a esta mujer, llega el llamado, el pre candidato se sorprende y ni siquiera ella sabe por y para qué, cómo y de qué manera va a sortear el desafío, pero acepta. La beca política sigue en marcha y para ella, como para tantos otros se traduce en “me pongo la camiseta” (ergo, agarro porque conviene para mi futuro) y es autocomplaciente cuando dice “se reconoce cuando una gestiona” (¿?), aunque en la práctica no la conozca más que su familia, su grupo de amigo y el intendente Grasso.

Lo dijo el propio candidato

El otro gran hallazgo de la nota del diario LOA, es sobre los dichos de Gustavo González, que va como cabeza de Lista con Sancho, a quien le hicieron la pregunta del millón: qué opinaba sobre “la salida” de Claudio Vidal con su partido SER del FPV, cuestión que fue anunciada a los cuatro vientos, pero jamás materializada en la práctica.

González dijo: “no hay ningún acuerdo con Claudio Vidal. Quien decidió irse del FDT fue él por diferencias con el gobierno. A él le sirvió tal vez para atraer dirigentes de otros partidos políticos como Facundo Prades, cuando hablamos de Roberto Giubetich, los hermanos Carambia que jugaron con Cambiemos, capaz que esa decisión que tomó es por no poder captar votos del FDT y por eso salió, para atraer otra cosa“, lapidario, venalmente sincero y ampliamente esclarecedor.

Nosotros desde este espacio periodístico lo venimos diciendo desde siempre: Claudio Vidal hizo una jugada “de liberación” política simulada, con el solo fin de ampliar la base electoral del Frente para la Victoria, de quien no solo no se separó, sino que en la Cámara de Diputados sus legisladores siguen votando todo a mano alzada cono manda Matías Mazú.

Claudio Vidal del SER un frente Kirchnerista

Esta teoría que en las redes sociales y en la prensa, el propio petrolero intenta desmentir, queda ampliamente reflejada en los dichos del candidato del FPV Gustavo González “… es por no poder captar votos del FDT y por eso salió para atraer otra cosa”, un enredo de palabras que oculta la única verdad: Vidal juega “por fuera” pero es de la misma especie: kirchnerista hasta la médula.

Está claro como lo pinta el intendente de Puerto Deseado, que dentro del FPV, los “duros” no lo van a votar, pero cierto es que hay un segmento de votantes (especialmente del peronismo local) que ya no quieren votar al kirchnerismo y entonces, Vidal, con la anuencia de Máximo Kirchner ha decido “hacer como que juega por afuera”, pero finalmente los votos van a un mismo pozo: el del FPV, el pecado original de Vidal, que creó en SER con intenciones de llegar a la gobernación en el 2023, pero ensayando y viendo cómo se acomoda con esta versión remozada de candidato a diputado, en la elección de medio tiempo.

Sabiendo cómo juega fuerte el kirchnerismo, si Vidal realmente se hubiera “separado del oficialismo”, el trato público hacia él y su partido, por parte del kirchnerismo duro, sería otro, en boca de los candidatos K; sin embargo, este tato “respetuoso” y “entre algodones” que le prodiga González y la gobernadora, especialmente y ni hablar los diputados del Bloque que lidera Mazú, es la prueba irrefutable, como dijéramos en notas anteriores que Claudio Vidal es un Caballo de Troya del kirchnerismo, puesto a rodar en las urnas para capitalizar el voto reactivo de aquellos que no están dispuesto a reconocer la continuidad del FPV, al que, sin ninguna dura, volverán a votar si ponen en la urna la boleta que lleva al SER al Congreso nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)