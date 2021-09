Jueces piden una sanción disciplinaria contra el abogado de Cristina Kirchner y Alberto Fernández

Gregorio Dalbon abogado de Cristina Kirchner – Foto:

Según publica La Nación Dalbón había tratado de “coimero” al fiscal González e insultado al juez Casanello, entonces a cargo de la causa por el Olivosgate.

Un grupo de jueces y camaristas federales presentó una denuncia disciplinaria en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal contra Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner y del presidente Alberto Fernández, por las acusaciones e insultos que dirigió al fiscal federal Ramiro González y el juez federal Sebastián Casanello, que impulsaron la investigación por la violación a la cuarentena del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez.

Semanas atrás, cuando Dalbón se presentaba como el abogado de Fernández en la causa del Olivosgate, durante un reportaje radial trató a González de “coimero” y dijo que sabía que la colectividad judía lo había coimeado, para señalar luego que “lo habría coimeado”. De inmediato apuntó al juez: dijo que le importaba “un huevo” Casanello, que era parte de un Comodoro Py “recontra podrido” y que “lo iba a atender”.

González y Casanello evitaron hacerse eco de las palabras del Dalbón, pero no así un grupo de magistrados ligados a la Lista Bordó, la más alejada del kirchnerismo. “Las expresiones del letrado han traspasado con holgura la Iínea más flexible que pueda preverse en el marco de una sociedad democrática en punto al derecho que asiste a toda persona a expresar sus ideas, proyectándose sobre los magistrados afectados como una verdadera ofensa a su honor”, señalaron en la denuncia los jueces Marcelo Gallo Tagle, que preside la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; Ricardo Recondo, Luis María Cabral y María Lilia Gómez de Alonso, junto al exjuez Miguel Ángel Caminos.

“La total falta de sustento probatorio y composición vilipendiante de la intervención del referido letrado, voluntariamente encauzada en ámbitos públicos con el fin de que se irradien al conocimiento general con velocidad y eficacia, toman la situación bajo análisis grave, inusitada y merecedora de la rápida intervención de ese órgano en ejercicio de las responsabilidades disciplinarias que le han acordado las leyes de colegiación”, agregaron en la denuncia presentada a Eduardo Awad, del Colegio de Abogados.

Luego de señalar de que las acusaciones de Dalbón tuvieron mayor impacto por el hecho de ser abogado de Cristina Kirchner y por presentarse como el letrado del Presidente, los jueces concluyeron: “Los exabruptos del letrado se han venido reiterando con preocupante constancia; pero en esta última oportunidad, no por efecto acumulativo, aunque en la realidad existe como tal, sino por el singular desvalor de sus ultimas expresiones, demandan la intervención disciplinaria de esa institución en pos del restablecimiento de elementales pautas de orden y decoro en el desempeño de la abogacía”.

Luego del escándalo desatado por esa entrevista radial a Dalbón, el Presidente decidió presentarse como su propio abogado ante el fiscal González en la causa por el festejo en Olivos. Dalbón, por su parte, pidió disculpas a la comunidad judía. “Estuve conversando con autoridades de la DAIA, quienes pedagógicamente me explicaron y coincidimos en que hombres y mujeres con alcance en los medios debemos ser responsables de temas tan delicados”, contó en Twitter.

Los dichos de Dalbón

“Ramiro González puede hacer lo que quiera, pero es un coimero, y sabe que yo lo sé”, dijo Dalbón hace dos semanas a AM 530. El abogado se presentaba entonces como asesor legal de Fernández en la causa del Olivosgate y contó que acordó con él la estrategia a seguir. “Si quiere venir a buscar plata, acá no la va a encontrar porque nosotros no lo vamos a coimear, ¿está claro?”, afirmó Dalbón en referencia al fiscal.

“Yo se que la colectividad judía lo coimeó”, agregó, pero en un intento por eludir represalias legales, atenuó su declaración: “Para que no haya ninguna historia voy a decir ‘podría haberlo coimeado’, ¿quedamos así?”

Sin embargo, rápidamente volvió a acusar a González: “Yo se quiénes son los operadores que le llevan y le traen la plata”.

En cuanto a Casanello, afirmó: “Me importa un huevo que el juez sea Casanello. A mí los jueces me importan un huevo. Ni me va ni me viene. No le conozco la cara. Para mí Comodoro Py está recontra podrido y dentro de la pudrición esta Casanello (…). Que venga Casanello, que lo vamos a atender”.

Luego terminó señalando que tampoco tenía pruebas sobre la corrupción judicial. “No lo tengo probado, eso es una pelotudez, porque obviamente si lo tuviera probado lo estaría denunciando, pero todos saben que la Justicia federal se maneja por guita y ni Cristina ni Alberto van a poner un sope. Acá está Dalbón. A mí me tienen que matar para que le pase algo a Alberto“, afirmó. (La Nación)