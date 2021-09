CAMBIO DE HIPÓTESIS EN EL CASO “MARCELA LÓPEZ”. ENCONTRARON CAJAS CON FAJOS DE DÓLARES TERMOSELLADOS EN LA CASA DE MARIO BALADO ADMINISTRADOR DE LOS KIRCHNER

La casa en la calle Mitre en Río Gallegos en el momento del allanamineto . Gentileza Mirtha Espina-

El núcleo de la noticia, el punto medular de lo que a continuación vamos a desarrollar es que, en una casa propiedad de Mario Alejandro Balado encontraron varias cajas de aproximadamente 40 cms por 25 cms de alto, repleta de dólares termosellados con el sello del Banco Nación.Esto sucedió el 10 de julio de 2021, en medio de un relevamiento visual que hicieron familiares de la mujer desaparecida en el domicilio de Mitre 164 de esta capital.

Mario Balado, integrante de La Cámpora, fue nombrado recientemente, junto con Matías Bezi (La Cámpora) como Administrador de todas las propiedades de Máximo y Florencia Kirchner y de acuerdo a las denuncia que hizo el abogado Jorge Trevotich, querellante en la causa por la desaparición de Marcela López en Río Gallegos, sucedieron graves hechos que detalló.

En medio de una búsqueda de la mujer desaparecida con perros del adiestrador local Carlos Herrero, en la propiedad de José Luis Balado esposo de Marcela López y tío de Mario Balado, llegaron al terreno en el que el propio José Luis le indicó a Trevotich que su sobrino es propietario de una de las casas existente en ese terreno utilizado como depósito; allí los canes reaccionaron para lo cual fueron entrenados, cuando hallan restos humanos, drogas o dólares.

De acuerdo a lo expresado por el propio abogado, luego de la reacción de los perros y a pedido de Rocío, una hijas de Marcela López, quiso entrar al inmueble y precisamente fue allí cuando el abogado de José Lui Balado de apellido Ortíz, presentes ene lugar, amenazó con irse del lugar si entraban en esa casa.

Rocío entró alumbrándose con un celular, buscando prendas de su madre (Marcela López) y encontró una montón de cajas apiladas, las cuales cuando fueron abiertas por Herrero que ingresó junto con Rocío se encontraron con los fajos de dólares termosellados, que le mostraron al abogado Trevotich. En este momento, José Luis Balado, se desmayó.

“Los dólares estaban termosellados y como “sucios”, pero dejamos todo en el lugar”, dijo el abogado “Hicimos una presentación ante la jueza López Lestón pidiendo un allanamiento, ordenó la medida pero no hizo extensivo el allanamiento a la casa donde la noche anterior encontramos las cajas con dólares y además, en ese momento, José Luis Balado me recriminó que si no me iba de ahí me iba a cagar a trompadas”, dijo Trevotich, resaltando el cambio de actitud del dueño de casa entre ese día y la noche anterior cuando encontraron esa fortuna guardada en cajas de oficina.

Posteriormente, ante la posibilidad de que alguien sacara las cajas con dólares de allí, el Dr Trevotich junto con la hija y las nietas de Marcela López, instalaron una vigilancia que dio resultado positivo ya que esa noche, a pesar de que en ese momento había restricción de circulación hasta las 18 hs, tres personas que se movían en un Chevrolet Corsa gris alrededor de las 20:00hs comenzaron a retirar las cajas de la casa, acción de la cual existe un video que la querella ha pedido anexar a una causa denunciada en el Juzgado Federal de Río Gallegos.

En este marco, tras la negativa de la jueza López Lestón de continuar con los allanamientos en la búsqueda de identificación de restos humanos en el terreno de Balado, más los dólares que la justicia se negó a investigar, la querella pidió la separación de la magistrada, quien temporalmente aparece separada de la causa.

La teoría del abogado Jorge Trevotich, es que la desaparición de Marcela López está íntimamente relacionado con el hallazgo de estas cajas con dinero sucio, que podría ser procedente de actividades ilegales (lavado de dinero o narcotráfico), en virtud de la forma en que estaban escondidos, en un inmueble abandonado usado como depósito, propiedad de Mario Alejandro Balado, sobrino de José Luis Balado y quien lo mencionó como propietario del inmueble y de todo lo que había adentro, tal cual cosita en las grabaciones que el abogado tiene en su poder. (Agencia OPI Santa Cruz)